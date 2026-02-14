Quiénes son los candidatos que quieren enfrentar a Greg Abbott por la gobernación de Texas este 2026
El actual gobernador del Estado de la Estrella Solitaria debe vencer en las elecciones primarias y generales para tener otro mandato
De cara a las elecciones a gobernador de Texas que se llevarán a cabo en este 2026, hay 19 candidatos que se enfrentarán al actual mandatario, Greg Abbott. Aunque enfrenta la presencia de distintas figuras en la interna del Partido Republicano, se espera que participe en las generales del 3 de noviembre ante Gina Hinojosa, quien por ahora es la principal figura demócrata.
11 candidatos republicanos: la primaria que debe ganar Abbott en las elecciones de Texas
Los comicios para elegir al mandatario del Estado de la Estrella Solitaria se llevarán a cabo el 3 de marzo y 3 de noviembre de este año. La primera fecha, para la que falta menos de un mes, corresponde a las primarias de demócratas y republicanos.
En ese contexto, Abbott deberá superar a otros diez candidatos que buscan llegar a la gobernación. Entre la nómina, aparecen nombres como Pete Chambers, Kenneth Hyde y Ronnie Tullos.
Sin embargo, la gran mayoría de los expertos consideran que el actual gobernador de Texas será el candidato republicano para las elecciones generales del 3 de noviembre. Por ejemplo, un análisis de Newsweek ya anticipa cómo podría ser su desempeño en los comicios definitivos.
Además, encuestas recientes, como la que llevó a cabo la Hobby School of Public Affairs de la Universidad de Houston, midieron el rendimiento de Abbott en las elecciones generales.
Demócratas en Texas: Gina Hinojosa se perfila como la principal contrincante de Abbott
En paralelo a la ventaja que saca Abbott por sobre sus competidores republicanos en la primaria, algo similar ocurre en el sector opositor. De acuerdo con la mencionada encuesta, esta es la intención de voto entre los candidatos demócratas:
- Gina Hinojosa: 37%.
- Chris Bell: 7%.
- Bobby Cole: 6%.
El sondeo se llevó a cabo entre el 20 y el 31 de enero y tuvo la participación de 550 potenciales votantes de Texas.
Dentro del panorama positivo para Hinojosa que representa la ventaja, hay algunas dudas por el porcentaje de indecisos, que fue del 32%.
Un escenario parecido se presenta en un sondeo de Texas Public Opinion Research, el cual contó con una muestra de 1290 potenciales votantes. En ese caso, Hinojosa presentó una intención de voto del 29%, frente al 4% de Bell y al 3% de Cole.
Al igual que en la otra investigación, el número de indecisos fue importante, en este caso del 59%.
Lista completa de candidatos: todos los nombres para las elecciones a gobernador de Texas 2026
Según una recopilación que confeccionó Ballotpedia, este es el listado completo de las candidaturas en el estado:
Partido Republicano
- Greg Abbott
- R.F. Achgill
- Evelyn Brooks
- Pete Chambers
- Charles Crouch
- Arturo Espinosa
- Mark Goloby
- Kenneth Hyde
- Stephen Samuelson
- Ronnie Tullos
- Nathaniel Welch
Partido Demócrata
- Gina Hinojosa
- Patricia Abrego
- Chris Bell
- Bobby Cole
- Carlton Hart
- José Navarro Balbuena
- Zach Vance
- Angela Villescaz
Independiente
- Jenn Mack Raphoon
Abbott vs. Hinojosa: quién se quedaría con la elección a gobernador de Texas
Al ser considerados como los dos máximos candidatos en los sectores republicano y demócrata respectivamente, el sondeo de la Hobby School of Public Affairs también midió la intención de voto si ambos protagonizaran las elecciones del 3 de noviembre.
Estos fueron los porcentajes:
- Greg Abbott: 49%.
- Gina Hinojosa: 42%.
