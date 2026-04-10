Quién es el investigador de origen latino nombrado por Greg Abbott en Texas para un importante comité educativo

El gobernador de Texas, Greg Abbott, nombró al historiador Ernesto Rodríguez III como nuevo integrante del Comité Asesor del Proyecto Texas 1836. El investigador de origen mexicano ejerce actualmente como curador principal y conferenciante del Álamo en la ciudad de San Antonio.

La trayectoria de Ernesto Rodríguez, nuevo integrante del Comité Asesor del Proyecto Texas 1836

Rodríguez, oriundo de San Antonio, posee más de 25 años de experiencia en la investigación histórica del Álamo, sitio reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés), según The Alamo.

Su labor académica sustenta la planificación del futuro Centro de Visitantes y Museo del Álamo, cuya inauguración ocurrirá en el año 2027.

El investigador cuenta con una licenciatura y una maestría en historia por la Universidad de St. Mary. Su especialización en el Texas colonial español le permite colaborar con el gobierno de España para acceder a archivos vinculados al 250 aniversario de la Revolución Americana.

Como curador principal, el experto supervisa las colecciones de artefactos y el archivo histórico del complejo. Además, dirige visitas guiadas para delegaciones militares y diplomáticas tanto en idioma inglés como en español.

Las contribuciones de Ernesto Rodríguez al conocimiento de la identidad texana

Entre 2021 y 2023, según The Alamo, Rodríguez participó en diversos comités para el desarrollo del Plan Integral del Álamo. También coordinó la apertura del Centro de Colecciones de la Familia Ralston, donde seleccionó más de 500 objetos históricos para su exhibición pública.

Su experiencia incluye, a su vez, investigaciones en archivos coloniales de la Ciudad de México y la traducción de documentos antiguos en español. Estas tareas permitieron actualizar el contenido de los recorridos históricos y las exposiciones sobre figuras legendarias de la región.

El historiador trabajó previamente con el músico Phil Collins en la transferencia de su colección privada de artefactos hacia el Álamo.

Rodríguez también desarrolló programas pedagógicos como los Jóvenes Mensajeros del Álamo para fomentar el interés histórico en las nuevas generaciones. Sus investigaciones sobre la Batalla de Gonzales han sido presentadas en reuniones de la Asociación Histórica del Estado de Texas.

El nuevo miembro del comité editorial posee certificaciones como Embajador de Turismo del Patrimonio Mundial y Guía Turístico Profesional.

En qué consiste el Proyecto Texas 1836 para el que fue nombrado Ernesto Rodríguez

Según indica el gobierno del estado de la Estrella Solitaria, el Comité Asesor del Proyecto Texas 1836 se creó “para promover la educación patriótica y fomentar el conocimiento de los valores texanos que siguen impulsando una prosperidad sin precedentes en todo el estado”.

El de Ernesto Rodríguez III no fue el único reciente nombramiento del gobernador Abbott para este comité. A él, se le sumaron Don Frazier y Greg Sindelar, quienes fueron reelegidos en el puesto.

El gobernador Greg Abbott anunció todos los nombramientos en Texas Facebook Office of the Governor Greg Abbott - Facebook Office of the Governor Greg Abbott

Todos sus mandatos finalizan el 1° de septiembre de 2027. Frazier, quien continuará como presidente del comité, es el director del Centro de Texas en la Universidad Schreiner, mientras que Sindelar es el director ejecutivo de la Texas Public Policy Foundation (TPPF, por sus siglas en inglés).