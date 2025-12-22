Se despide un icónico bar de Texas y deja sin empleo a más de 100 trabajadores

The Biscuit Bar, un restaurante de formato fast-casual con presencia en Texas, conocido por su propuesta centrada en sándwiches, anunció el cierre de todos sus locales. Así, puso fin a una historia de expansión e identidad propia que había comenzado hace poco más de seis años.

El cierre abrupto que golpea al empleo en Texas

La decisión de bajar las persianas afectó a los seis locales que la cadena operaba en las áreas de Dallas-Fort Worth y Abilene, y empleaba a más de 100 trabajadores que ahora deberán buscar un nuevo sustento.

La cadena anunció el cierre de todos sus locales a través de una publicación de Instagram Instagram@thebiscuit.bar

En concreto, la cadena tenía locales en:

Plano

Deep Ellum

Coppell

North Arlington

Fort Worth

Abilene

La noticia fue confirmada por la propia empresa el lunes 15 de diciembre, cuando comunicó a través de una publicación en Instagram que sus operaciones cesarían en todas sus marcas.

Las razones detrás del cierre de la cadena de bares de Texas

The Biscuit Bar se encontraba bajo un procedimiento de reorganización de sus deudas y su estructura económica, por el Capítulo 11 desde octubre, destacó Chron. En esa instancia, sus dueños, Jake y Janie Burkett, habían manifestado ante la Justicia que intentaron una “reorganización de buena fe”.

Sin embargo, según explicaron en documentos judiciales, las condiciones económicas actuales para los restaurantes fast-casual volvieron inviable esa estrategia de mercado y el cierre fue la única salida.

El local ofrecía hamburguesas, sándwiches y mucho más en Texas Instagram@thebiscuit.bar

El intento de encontrar un comprador que permitiera la continuidad del negocio bajo nueva administración tampoco prosperó.

El jueves 11 de diciembre, la empresa presentó una moción acelerada para convertir el caso en una bancarrota bajo el Capítulo 7, lo que implicó abandonar cualquier plan de reorganización y avanzar directamente hacia el cierre y la liquidación total de activos.

La versión de los propietarios: intentaron todo para no cerrar en Texas

En el comunicado compartido en redes sociales, los Burkett detallaron que existió interés concreto por parte de otro grupo gastronómico.

“Un respetado grupo de restaurantes dio un paso al frente, comprometido a adquirir y hacer crecer The Biscuit Bar”, señalaron. No obstante, añadieron que “si bien muchos socios apoyaron un plan viable, varios actores financieros clave no lo hicieron”.

Entre ellos mencionaron a algunos propietarios de los locales alquilados, cuya negativa a negociar fue determinante: “Su rechazo a comprometerse o a apoyar un camino a seguir hizo imposible la venta, dejándonos sin capacidad legal ni financiera para continuar operando”.

La historia del local en Texas y la ayuda para los empleados despedidos

The Biscuit Bar abrió su primer local en Plano en 2018 y, tras más de seis años en Texas, se expandió a las otras cinco localidades mencionadas. Así, empleó a más de 100 trabajadores que ahora deben buscar un nuevo empleo.

La propia empresa lanzó una campaña para recaudar dinero para los cerca de 100 empleados que perdieron sus puestos GoFundMe

Su identidad estuvo marcada por un menú enfocado en sándwiches de galleta, con platos destacados como el Hot Hot Chicken y una versión propia del clásico Monte Cristo.

Ahora, en este contexto de cierre, la propia cadena lanzó una campaña en GoFundMe para asistir a los empleados despedidos que, al momento de escribir esta nota, superó los 8000 dólares recaudados.

En el mensaje de la iniciativa se apela a la comunidad: “Si The Biscuit Bar alguna vez te sirvió una comida o fue parte de tu rutina, te pedimos humildemente que consideres donar o compartir esta campaña”.