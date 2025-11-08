Nieve en Acción de Gracias en Estados Unidos: el pronóstico del 27 al 29 de noviembre de 2025

El pronóstico extendido del Old Farmer’s Almanac para la semana de Acción de Gracias anticipa un panorama variado en Estados Unidos, con un clima que oscilará entre el frío invernal del norte y el calor templado del sur. Desde el 27 al 29 de noviembre de 2025, algunos estados registrarán nieve o precipitaciones mixtas, mientras que gran parte del país disfrutará de días secos y soleados.

Donde caerá nieve o precipitaciones mixtas durante Thanksgiving

El informe del Old Farmer’s Almanac detalla que la nieve se concentrará en el norte, principalmente en Nueva Inglaterra, el Medio oeste y las zonas montañosas del oeste. También se esperan nevadas intermitentes en Alaska. Estas condiciones podrían afectar los desplazamientos de millones de viajeros que suelen aprovechar el fin de semana largo para movilizarse por carretera o avión.

En el norte de Nueva Inglaterra, especialmente en Vermont, New Hampshire y Maine, se registrarán nevadas ligeras durante la semana del feriado

Clima en el noreste y Nueva Inglaterra para Thanksgiving

En la región noreste, los meteorólogos Bob Smerbeck y Brian Thompson advirtieron que el aire frío dominará la semana de Acción de Gracias. El norte de Nueva Inglaterra podría registrar nevadas ligeras, especialmente en Vermont, New Hampshire y Maine, mientras que más al sur, hacia Massachusetts y Connecticut, prevalecerán los días fríos, pero soleados.

Las temperaturas descenderán por debajo de lo habitual para la época, con valores cercanos a los 30°F (-1°C) durante la mañana y máximas que no superarían los 45°F (7°C). Los expertos recomendaron a los conductores “prepararse para carreteras resbaladizas y menor visibilidad en los tramos montañosos del norte”.

Clima invernal en el Medio oeste para el Día de Acción de Gracias

Las condiciones invernales también se harán sentir en el Alto Medio Oeste, especialmente en Minnesota, Wisconsin y las Dakotas. Aunque el pronóstico indica temperaturas algo más templadas que en el noreste, se prevén ráfagas ocasionales de nieve que podrían reducir la visibilidad y complicar el tránsito.

Estas precipitaciones se concentrarían entre el 27 y el 28 de noviembre, con ráfagas de viento cercanas a las 25 millas por hora (40 km/h) en las zonas abiertas de Minnesota. El resto de la semana se mantendría estable, pero con posibilidad de “ráfagas invernales breves” que afecten los viajes hacia el Día de Acción de Gracias.

El Alto Medio Oeste, donde se encuentran Minnesota, Wisconsin y las Dakotas, experimentará ráfagas ocasionales de nieve entre el 27 y 28 de noviembre

Cómo estará el clima en los estados del oeste en Thanksgiving

En los estados de la Cordillera Intermontañosa, el panorama será más variado. El Old Farmer’s Almanac señaló que las temperaturas descenderán de forma sostenida durante la semana, con una mezcla de lluvia y nieve en los sectores más altos de Montana, Idaho, Utah y Colorado.

Las zonas de montaña por encima de los 5000 pies (1520 metros) podrían acumular una capa de nieve moderada, especialmente en los pasos y rutas que conectan el noroeste con las Rocosas centrales. En el caso de Nevada y el norte de Arizona, las lluvias podrían transformarse en aguanieve en áreas elevadas, afectando el tránsito en carreteras interestatales.

Alaska enfrentará condiciones plenamente invernales, con temperaturas mantenidas entre 15°F (-9°C) y 25°F (-4°C) y nevadas intermitentes que provocarán carreteras resbaladizas y visibilidad reducida

Nevadas en Alaska para el Día de Acción de Gracias

El estado más septentrional del país norteamericano enfrentará condiciones plenamente invernales. De acuerdo con el pronóstico, el aire frío dominará desde comienzos de la semana y se mantendrá entre los 15°F (-9°C) y los 25°F (-4°C).

Las nevadas serán intermitentes, con acumulaciones que podrían provocar “carreteras resbaladizas y visibilidad reducida”, según los meteorólogos del Old Farmer’s Almanac.

Las zonas del interior y del sur del estado tendrán los mayores impactos, con ráfagas de viento que superarán las 30 millas por hora (48 km/h) en algunos sectores costeros.