El momento exacto en que el frente frío llevará el clima invernal a Texas: la hora y dónde impacta

El avance de un frente frío de origen ártico en Texas dará inicio a un episodio de clima invernal que promete impactos significativos en amplias zonas del Estado de la Estrella Solitaria. A partir del viernes, se espera un descenso abrupto de temperaturas y la llegada de un sistema de tormentas.

Las zonas bajo vigilancia de clima invernal en Texas

La señal de alerta llegó desde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), que emitió un Winter Storm Watch (en español, alerta de tormenta invernal) para decenas de condados del norte y centro de Texas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) emitió una alerta de tormenta invernal desde el viernes al mediodía hasta el domingo 25 de enero AP Archivo

La advertencia estará vigente desde el viernes al mediodía hasta la mañana del domingo en gran parte del área de Dallas–Fort Worth y regiones aledañas, mientras que en el noreste del estado se extenderá hasta el domingo al mediodía. Según el organismo, existe una “amenaza significativa para la propiedad o la vida”.

Esta vigilancia cubre un amplio corredor que incluye condados densamente poblados y zonas rurales, lo que incrementa la preocupación por interrupciones en el transporte, posibles cortes de energía y dificultades para la respuesta de emergencia.

Las advertencias fueron emitidas en la madrugada del martes y se mantendrán activas hasta el 25 de enero, un período que coincide con la llegada y permanencia del aire más frío.

El momento exacto del impacto del clima invernal en Texas

Los datos actuales provistos por Texas Storm Chasers indican que el período más delicado comenzará el viernes por la tarde. Durante esas horas, el frente frío avanzará rápidamente hacia el sur y provocará una caída marcada de las temperaturas, primero en el Panhandle, el oeste y el norte de Texas.

Hacia la noche del viernes y la madrugada del sábado, las precipitaciones se intensificarán mientras los termómetros descenderán por debajo del punto de congelación en amplias zonas.

Se anticipan temperaturas mínimas generalizadas de entre 20°F y 29°F (-6°C a -2°C) en el centro y norte, aunque sectores del Panhandle podrían desplomarse hasta valores de un solo dígito Fahrenheit Brett Coomer - Houston Chronicle

En el área de Dallas–Fort Worth, Fox Weather señaló que los impactos más fuertes podrían sentirse a partir del viernes a las 21 hs, cuando la lluvia comience a transformarse en una mezcla invernal.

El sábado aparece como el día más crítico para los desplazamientos, con condiciones peligrosas en rutas y calles, mientras que el domingo llevará una disminución gradual de las precipitaciones, aunque no del frío.

Regiones de Texas con mayor riesgo por el clima invernal extremo

Aunque los límites exactos aún pueden ajustarse, el consenso meteorológico marca claras diferencias regionales:

Zonas con mayor probabilidad de impactos severos

Panhandle de Texas

Oeste y noroeste del estado

Texoma

Norte de Texas

Big Country y Concho Valley

En estas áreas se esperan temperaturas bajo cero durante períodos prolongados y una mayor probabilidad de nieve o aguanieve, con efectos directos sobre la movilidad.

Regiones con riesgo de mezcla invernal

Hill Country

Centro de Texas

Valle de Brazos

Sectores del este y sureste del estado

Aquí, la lluvia helada podría resultar incluso más disruptiva que la nieve, debido a la acumulación de hielo.

Durante la tarde del sábado, gran parte del estado se mantendrá bajo condiciones de congelamiento, con máximas que no superarán el rango de los 20°F a 30°F (-6°C a -1°C) Freepik

Qué tan frío será este episodio de clima invernal en Texas

Si bien los especialistas aclararon que no se trata de una repetición del colapso invernal de febrero de 2021, el frío será notable. En la mañana del sábado, gran parte del norte y centro de Texas registrará mínimas en el rango de 20°F a 29°F (-6°C a -2°C), con sectores del Panhandle y del norte que podrían caer a valores de un solo dígito.

Durante la tarde del sábado, muchas localidades no superarán los 20°F a 30°F (-6°C a -1°C), mientras que el sur y la costa se moverán entre 40°F y 50°F (4°C a 10°C).

El domingo repetirá el patrón, con otra mañana de heladas intensas y una recuperación térmica muy limitada durante el día. Incluso donde la precipitación sea escasa, el frío por sí solo representará un riesgo considerable.