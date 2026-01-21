El momento exacto en que el frente frío llevará el clima invernal a Texas: la hora y dónde impacta
Se espera la combinación de un descenso abrupto de temperaturas con una fuerte tormenta
- 4 minutos de lectura'
El avance de un frente frío de origen ártico en Texas dará inicio a un episodio de clima invernal que promete impactos significativos en amplias zonas del Estado de la Estrella Solitaria. A partir del viernes, se espera un descenso abrupto de temperaturas y la llegada de un sistema de tormentas.
Las zonas bajo vigilancia de clima invernal en Texas
La señal de alerta llegó desde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), que emitió un Winter Storm Watch (en español, alerta de tormenta invernal) para decenas de condados del norte y centro de Texas.
La advertencia estará vigente desde el viernes al mediodía hasta la mañana del domingo en gran parte del área de Dallas–Fort Worth y regiones aledañas, mientras que en el noreste del estado se extenderá hasta el domingo al mediodía. Según el organismo, existe una “amenaza significativa para la propiedad o la vida”.
Esta vigilancia cubre un amplio corredor que incluye condados densamente poblados y zonas rurales, lo que incrementa la preocupación por interrupciones en el transporte, posibles cortes de energía y dificultades para la respuesta de emergencia.
Las advertencias fueron emitidas en la madrugada del martes y se mantendrán activas hasta el 25 de enero, un período que coincide con la llegada y permanencia del aire más frío.
El momento exacto del impacto del clima invernal en Texas
Los datos actuales provistos por Texas Storm Chasers indican que el período más delicado comenzará el viernes por la tarde. Durante esas horas, el frente frío avanzará rápidamente hacia el sur y provocará una caída marcada de las temperaturas, primero en el Panhandle, el oeste y el norte de Texas.
Hacia la noche del viernes y la madrugada del sábado, las precipitaciones se intensificarán mientras los termómetros descenderán por debajo del punto de congelación en amplias zonas.
En el área de Dallas–Fort Worth, Fox Weather señaló que los impactos más fuertes podrían sentirse a partir del viernes a las 21 hs, cuando la lluvia comience a transformarse en una mezcla invernal.
El sábado aparece como el día más crítico para los desplazamientos, con condiciones peligrosas en rutas y calles, mientras que el domingo llevará una disminución gradual de las precipitaciones, aunque no del frío.
Regiones de Texas con mayor riesgo por el clima invernal extremo
Aunque los límites exactos aún pueden ajustarse, el consenso meteorológico marca claras diferencias regionales:
Zonas con mayor probabilidad de impactos severos
- Panhandle de Texas
- Oeste y noroeste del estado
- Texoma
- Norte de Texas
- Big Country y Concho Valley
En estas áreas se esperan temperaturas bajo cero durante períodos prolongados y una mayor probabilidad de nieve o aguanieve, con efectos directos sobre la movilidad.
Regiones con riesgo de mezcla invernal
- Hill Country
- Centro de Texas
- Valle de Brazos
- Sectores del este y sureste del estado
Aquí, la lluvia helada podría resultar incluso más disruptiva que la nieve, debido a la acumulación de hielo.
Qué tan frío será este episodio de clima invernal en Texas
Si bien los especialistas aclararon que no se trata de una repetición del colapso invernal de febrero de 2021, el frío será notable. En la mañana del sábado, gran parte del norte y centro de Texas registrará mínimas en el rango de 20°F a 29°F (-6°C a -2°C), con sectores del Panhandle y del norte que podrían caer a valores de un solo dígito.
Durante la tarde del sábado, muchas localidades no superarán los 20°F a 30°F (-6°C a -1°C), mientras que el sur y la costa se moverán entre 40°F y 50°F (4°C a 10°C).
El domingo repetirá el patrón, con otra mañana de heladas intensas y una recuperación térmica muy limitada durante el día. Incluso donde la precipitación sea escasa, el frío por sí solo representará un riesgo considerable.
Otras noticias de Clima
Vuelven las máximas extremas. Ola de calor en AMBA: qué dice el SMN y cuál será el día más agobiante de la semana
Winter Storm Watch. El momento en que entrará la tormenta invernal “potencialmente catastrófica” a EE.UU. y dónde impacta
De norte a sur. Sigue la ola de frío en Florida: cuándo volverán las temperaturas cálidas tras la alerta por congelación
- 1
Davos: el encendido discurso del primer ministro de Canadá contra Trump y las potencias mundiales
- 2
Una familia vivió una noche de terror en una ruta cercana a Mar del Plata
- 3
Venden la única casa del mundo con más de 400 ventanas diseñada por uno de los arquitectos más famoso del mundo
- 4
Groenlandia acapara el Foro de Davos y Europa denuncia el regreso del colonialismo de la mano de Trump