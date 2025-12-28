Tiene green card desde hace más de 20 años y fue detenido en un aeropuerto de Texas: “Encarcelado y no hice nada”

Un titular de la green card en Estados Unidos fue detenido en un aeropuerto de Texas cuando volvía de un viaje de negocios en México. Las autoridades encontraron un detalle en los antecedentes penales de Curtis J. Wright, de 39 años, quien fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Por qué detuvieron a un titular de la green card en un aeropuerto de Texas

Wright vive en EE.UU. desde hace casi tres décadas y obtuvo la residencia permanente legal hace 24 años. Su próximo propósito era adquirir la naturalización. De origen canadiense, fue arrestado el 6 de noviembre pasado por los agentes migratorios en una inspección en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas.

El empresario fue interceptado por las autoridades en un control del aeropuerto de Houston cuando regresaba de México Facebook/George Bush Intercontinental Airport

El hombre se trasladó a México por un viaje de negocios, en el marco de su trabajo como gerente de desarrollo comercial de una empresa de fabricación y venta de válvulas y equipos para yacimientos petrolíferos, según indicó a Newsweek. Wright regresó a EE.UU. junto al director de operaciones y el director financiero de la compañía.

Durante una inspección secundaria, las autoridades migratorias revisaron los antecedentes penales del hombre y hallaron una condena por delito menor, hace 22 años, por posesión de una tableta de Xanax. Se trata de un medicamento de prescripción de la clase de las benzodiazepinas que se utiliza en tratamientos de ansiedad grave y ataques de pánico, según American Addiction Centers.

“Me cuesta mucho aceptar que estoy encarcelado por no haber hecho nada”, señaló Wright al medio citado. Y agregó: “Me dijeron que estaba relacionado con un delito menor que cometí a los 17 años, lo cual me confundió, ya que ya había sido juzgado y pagado mi condena en ese momento”.

(Imagen ilustrativa) Wright mostró la green card cuando reingresaba a EE.UU. desde México Freepik - Freepik

El residente permanente bajo custodia del ICE en Texas fue transferido a tres centros distintos

Según Newsweek, el historial criminal de Wright tiene delitos menores en la década de 2000. Por ejemplo:

Una citación en 2004 por evasión de la detención y un cargo menor por posesión de drogas por menos de 28 gramos del medicamento recetado.

por menos de 28 gramos del medicamento recetado. En 2016, una acusación por posesión de drogas que fue desestimada y un cargo por delito menor por portar un arma en un vehículo.

y un cargo por delito menor por portar un arma en un vehículo. En 2018, fue acusado por conducir en estado de ebriedad y posteriormente se resolvió en los tribunales.

Desde que permanece bajo custodia del ICE en Texas, Wright fue transferido a tres centros de detención distintos, como el de Pearsall y el Regional del Condado de La Salle, cerca de Laredo.

“Me dijeron que me mantendrían detenido hasta que pudiera comparecer ante un juez para una audiencia sobre mi estatus migratorio, que todavía estoy esperando después de siete semanas", aseveró al medio citado. En tanto, se programó una audiencia para el 16 de enero de 2026, tras el aplazamiento de dos previas.

El hombre permanece bajo custodia del ICE y fue transferido a tres centros de detención distintos Archivo

El pedido del residente permanente detenido en un aeropuerto de Texas por el ICE

En el marco de su arresto, Wright envió un mensaje a la administración de Donald Trump: “Mi sueño era convertirme en ciudadano estadounidense y vivir el resto de mi vida con mi familia aquí, en EE.UU.”, expresó. El hombre tiene tres hijos nacidos en ese país, al igual que su prometida.

“Entiendo plenamente la necesidad de la organización ICE de asegurar las fronteras estadounidenses y de encontrar y deportar a delincuentes reincidentes", precisó. Y concluyó: “Sin embargo, me resulta muy difícil entender que se encarcele a personas que residen legalmente en el país y se esfuerzan por ganarse la vida y ser buenos ciudadanos”.