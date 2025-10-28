Tiene green card y llegó al aeropuerto de un viaje, pero le prohibieron la entrada: “Nos dijeron que ya no es un residente permanente”

Un inmigrante que poseía una green card y es originario de Níger fue impedido de ingresar a Estados Unidos tras regresar de un viaje internacional. Las autoridades lo consideraron “inadmisible”, por lo que fue detenido en el Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York y optó por regresar voluntariamente a su territorio natal.

Issa Salma Baouna, de 49 años, fue detenido por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) el 6 de marzo. Según su esposa, Josette Casterlow Baouna, en ocasiones anteriores había viajado al extranjero sin inconvenientes al usar un sello I-551 en su pasaporte.

Esta acta temporal funciona como prueba temporal de estatus mientras se tramita o reemplaza la tarjeta verde, y permite al titular vivir, trabajar y viajar como residente permanente.

Durante su viaje, Baouna fue interrogado por seis horas sobre su estadía en el extranjero antes de que le informaran que no podía ingresar a Estados Unidos, según relató su esposa de acuerdo con Newsweek.

Por miedo a ser detenido por inmigración, retiró voluntariamente su solicitud de ingreso y regresó a Níger.

Aunque su tarjeta verde había expirado, fue confiscada por un oficial de la CBP durante el viaje de regreso, según contó la mujer.

“Nos han dicho que Issa ya no es un residente permanente legal y que no puede recibir documentación de viaje. Eso me ha dejado devastada”, dijo Casterlow Baouna.

Las aclaraciones de la CBP

Un portavoz de la CBP informó que al nigerino se le negó la entrada debido a que un juez de inmigración había revocado su estatus de residente permanente y ordenado su deportación el 23 de junio de 2022 por fraude y tergiversación intencional.

CPB también señaló que había sido arrestado y acusado de agresión contra una mujer en Greensboro, Carolina del Norte, y que en 2002 había permanecido más tiempo del permitido con una visa de turista.

“La CBP determinó que es inadmisible a EE.UU. porque se le ordenó la deportación y salió del país, lo que constituye una autodeportación”, dijo el portavoz. “Baouna fue admitido condicionalmente en EE.UU. varias veces en 2023 por la administración Biden. La administración Trump no va a ignorar el Estado de derecho”.

Sin embargo, Casterlow Baouna indicó: “Mi esposo no es un criminal. No hubo condena, ni libertad condicional, ni declaración de culpabilidad y ningún registro de delito. El asunto al que se hace referencia de hace muchos años en Greensboro, Carolina del Norte, fue desestimado y se originó por un malentendido durante una discusión doméstica”.

La lucha de Issa Baouna por regresar a EE.UU. tras perder su green card

Poco después de regresar a Níger, Baouna enfermó al contraer malaria, lo que derivó en insuficiencia renal y complicaciones hepáticas. Ante la situación, la mujer decidió abandonar Estados Unidos y viajar con sus dos hijos pequeños para reunirse con su esposo el 19 de julio.

Según su relato, lo más viable es estabilizarlo mientras buscan regresarlo a EE.UU., donde cuenta con su historial médico y cobertura de seguro.

Desde ese momento, la pareja solicitó diversas formas de asistencia, que incluía peticiones aceleradas I-130 e I-131, libertad condicional humanitaria y documentación de viaje. La primera solicitud fue denegada, y aunque le informaron que el caso aún podría revisarse, las estimaciones actuales indican que el proceso podría tardar hasta 18 meses.

“No estaba pidiendo un trato especial, solo misericordia para un esposo y padre que lucha por su vida”, expresó la mujer.

Baouna tuvo su green card desde 2007 hasta 2020. Según la mujer, debido a errores cometidos por su primer abogado al presentar la documentación, se generaron complicaciones con su estatus.

A partir de entonces, Baouna necesitó sellos I-551 en su pasaporte para renovar su licencia de conducir y viajar internacionalmente. Más tarde, al requerir la naturalización, su solicitud fue puesta bajo revisión porque incluyó a los hijos que tenía en Níger.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) consideró esta inclusión una discrepancia, ya que los hijos no figuraban en su gestión original de tarjeta verde. En el momento del trámite inicial, otra persona completó el papeleo por él y no había intención de traer a sus hijos a Estados Unidos.

Al aplicar para la naturalización, la persona que lo asistía le aconsejó incluirlos “por si algún día quería traerlos a EE.UU.”. Posteriormente, el organismo interpretó la omisión como fraude e inició procedimientos legales, según explicó su esposa.