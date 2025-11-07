Tom Brady revela cómo logró clonar a su mascota Lua, que murió en 2023

Tom Brady, exestrella de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés), reveló que su perrita Junie es en realidad un clon de su mascota fallecida Lua, que murió en 2023.

Cómo logró Tom Brady clonar a su mascota fallecida

Tras la muerte de Lua, una perra mestiza —cruza de pitbull— que adoptó junto a su exesposa Gisele Bündchen y sus hijos, Brady decidió sumar a su familia una nueva cachorra de apariencia similar. Sin embargo, en una entrevista con People, contó que en realidad se trata de una réplica genética creada a partir de una muestra de sangre de su antigua mascota.

Brady publica mensaje tras la muerte de su perra Lua (Instagram @tombrady)

El exmariscal de campo de los Patriots de Nueva Inglaterra explicó que el procedimiento fue realizado por Colossal Biosciences, una empresa estadounidense de biotecnología que ha desarrollado con éxito múltiples proyectos de clonación.

“Amo a mis animales, son parte esencial de mi familia. Hace unos años trabajé con Colossal y usaron una muestra de sangre de Lua antes de su fallecimiento. Gracias a su tecnología no invasiva, hoy tenemos una nueva oportunidad con Junie”, dijo Brady.

El exdeportista añadió que esta experiencia lo hizo reflexionar sobre el potencial de la clonación para conservar especies en peligro de extinción y ayudar emocionalmente a familias que pierden a sus mascotas.

La revelación de Brady ha reavivado el debate sobre los límites éticos de la clonación animal, especialmente cuando se trata de fines personales. Mientras algunos consideran que este tipo de avances científicos pueden brindar consuelo y preservar la memoria afectiva, otros señalan que un clon nunca reemplaza la conexión emocional con el ser original.

Mascotas de celebridades que fueron clonadas

Los casos de clonación de animales de celebridades no son nuevos. La empresa Viagen Pets and Equine saltó a la fama tras clonar a Samantha, la perra de Barbra Streisand, en 2017, y a Diamond Baby, la mascota de Paris Hilton, en 2022.

El exquarterbackde los Patriots de Nueva Inglaterra, el estadounidense Tom Brady, habla después de que se develara una estatua de bronce en su honor en la Plaza Patriot Place antes de un juego de fútbol americano de pretemporada de la NFL entre los Commanders de Washington y los Patriots de Nueva Inglaterra el viernes 8 de agosto de 2025, en Foxborough, Massachusetts. (AP Photo/Charles Krupa) Charles Krupa - AP

Viagen posee licencias exclusivas del Instituto Roslin de Edimburgo, conocido por haber clonado a la oveja Dolly en los años 90, mientras que Colossal Biosciences se especializa en proyectos de conservación genética, como el “renacimiento del lobo gigante” y la investigación para traer de vuelta al Dodo, extinguido hace siglos.

La muerte de Lua y el divorcio de Brady

Brady y Bündchen adoptaron a su perrita mestiza pitbull Lua en la década de 2010, y fue un miembro destacado de su familia durante varios años. El exjugador de la NFL publicaba de manera regular fotos de Lua en sus redes sociales, incluso, protagonizó con él un anuncio de Ugg Australia en 2014, según People.

Gisele Bündchen con su perra Lua (Instagram @gisele)

Después de su divorcio en 2022, la modelo, que actualmente tiene 45 años, anunció el fallecimiento de su mascota a través de Instagram el 23 de diciembre de 2023. En aquella publicación recordó a su mascota con imágenes junto con sus hijos, Benjamin Rein y Vivian Lake.

El deportista también compartió mensajes a través de la red social, para homenajear a su mascota y desear que descanse en paz.