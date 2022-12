Los agarraron in fraganti maltratando valijas en el aeropuerto y su empresa tomó una tajante decisión

escuchar

La filtración de videos del personal de los aeropuertos mientras maltratan el equipaje de los pasajeros cada vez es más común. Los mismos clientes de las aerolíneas se dedican a exponer a los trabajadores siempre que ven alguna anomalía. En esta ocasión, un usuario de TikTok compartió un clip en el que se observa cómo los manipuladores de valijas documentadas las patean, golpean y lanzan con brutalidad a la cinta transportadora. Lo más sorpresivo fue la respuesta que tuvo la empresa en la que trabajan ante estas acciones.

El video tuvo lugar en el aeropuerto de Melbourne, donde los tripulantes de un vuelo de la aerolínea Qantas esperaban sus maletas en la banda. Lo que no sabían era que antes sus pertenencias habían sido maltratadas por parte de los encargados del área de transporte. Es así que luego de que el tiktoker @rexross79 publicó las imágenes que se volvieron virales de inmediato.

Todavía no se sabe quién es el responsable de haber captado a los manipuladores de equipaje infraganti, dado que la cámara estaba en un área restringida. Sin embargo, la filtración sirvió para que la compañía tomara cartas en el asunto. La acción no es menor, dado que el clip dejó en evidencia que algunas valijas fueron lanzadas con la intención de estrellarlas contra el piso.

Así tratan las valijas en un aeropuerto, según un video viral

Incluso, en alguna parte del video uno de los dos hombres involucrados se burló de lo que hacían, mientras el otro no dejó de lanzar las mochilas. Además, por lo que se vio, parecía que desquitaron con las valijas toda su furia, ya que incluso tomaban un respiro luego de cada movimiento.

La compañía responde por las valijas maltratadas

Los sujetos trabajan para Swissport, una firma responsable de asistir en tierra a las aerolíneas. Así que, una vez que se viralizó el caso, los directivos de dicha compañía se vieron obligados a dar una solución. “Se llevó a cabo una investigación urgente sobre el comportamiento reciente de dos miembros del equipo en el aeropuerto de Melbourne que manejaban el equipaje de los clientes de manera inaceptable. Como resultado de esa investigación, estos individuos ya no son empleados de Swissport”, confirmó un portavoz en información citada por The New York Post.

Además, la empresa de transporte de equipaje aseguró a los pasajeros que esta situación no se repetirá en el futuro: “Hemos llevado a cabo una reunión informativa con todos los equipos de operaciones para recordarles los altos estándares que esperamos y aplicamos. No se permitirá que el comportamiento inaceptable de algunas personas empañe la calidad del trabajo de todo nuestro equipo”, dijo el mismo portavoz.

Por otro lado, la aerolínea Qantas también dio su veredicto al respecto. En declaraciones consignadas por The Post, un funcionario dijo que el incidente era “claramente inaceptable”.

El equipaje es de lo que más les preocupa a los viajeros que se transportan en avión pxfuel

Las reacciones en redes

Los viajeros no estuvieron nada conformes con lo que vieron al reproducir el clip. Por lo tanto, de inmediato emitieron sus opiniones en la sección de comentarios: “Por eso mi maleta se reventó”; “Y las maletas extraviadas son las que caen fuera del riel y se van de largo”; “Nos cobran por el equipaje y nos lo tratan de una manera increíble”; “¿Qué pasa que están todos cabreados?”, dejaron.

