Hasta cuándo se extenderá la ola de frío polar que afecta a Illinois y Chicago en diciembre 2025

La irrupción de aire ártico que avanzó sobre Illinois dejará temperaturas extremas, sensaciones térmicas peligrosas y un paisaje cubierto de nieve a comienzos de diciembre. Tras una noche marcada por el frío más intenso de la temporada, el estado continúa este jueves bajo la influencia de una masa polar que domina el ambiente. Los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advierten que el alivio será gradual y que el patrón invernal persistirá varios días más.

Chicago: frío extremo, nieve ligera y una mejora progresiva en el norte de Illinois

El análisis del NWS Chicago describió un escenario dominado por un extenso sistema de alta presión de origen ártico, con un centro situado en Yankton, Dakota del Sur. Con vientos del noroeste que transportarán aire cada vez más gélido, los termómetros descenderán en gran parte del norte de Illinois por debajo de cero.

A pesar del cielo despejado, la presencia de nieve en el suelo y el aire helado impedirán una recuperación marcada en Chicago, proyectándose máximas desde los 15°F o 19°F (alrededor de -9°C a -7°C) hasta los 21°F o 24°F (aproximadamente -6°C a -4°C) para el jueves NWS

La presencia de nieve en el suelo impedirá una recuperación significativa de las temperaturas durante el día. Aun con cielo despejado, el aire helado dominará la superficie e impedirá que los valores máximos asciendan demasiado, para mantenerse desde los 15°F (-9°C) hasta los 21°F (-6°C).

Al caer la tarde de este jueves, el paso del centro de alta presión favorecerá un nuevo descenso pronunciado. La combinación de cielo despejado, viento débil y un manto de nieve intacto derivará en otra noche fría con sensaciones cercanas a -15°F (-26°C).

Sin embargo, el NWS Chicago anticipó un giro en la tendencia: los vientos comenzarán a rotar al sur durante la noche, lo que permitirá que los registros asciendan el viernes, lo que marcaría el final del tramo más crudo de este sistema polar.

El frío no cesará en Chicago y el norte de Illinois en los próximos días

La oficina también enfatizó que una serie de sistemas “clipper” —perturbaciones rápidas de origen canadiense— avanzará sobre la región entre el viernes y mediados de la próxima semana.

El primero llegará entre la tarde y la noche del viernes. Si bien la humedad será limitada y la ascensión no resultará marcada, existe la posibilidad de una banda de nieve ligera, con las mayores probabilidades al norte de la Interestatal 80 y hacia la frontera con Wisconsin. En este caso, la acumulación sería menor al rango típico.

El primero de una serie de sistemas clipper avanzará sobre la región entre la tarde y la noche del viernes, con la posibilidad de una banda de nieve ligera y las mayores probabilidades de precipitación al norte de la Interestatal 80 y hacia la frontera con Wisconsin NWS

El segundo sistema se desplazará el sábado con mayor capacidad de precipitación. Su llegada, prevista para la noche del sábado y la mañana del domingo, podría ofrecer un escenario más favorable para nuevos episodios de nieve débil.

La oficina mencionó que este patrón continuará el lunes por la noche, el martes y el miércoles, con un potencial incremento térmico suficiente como para introducir la posibilidad de precipitación mixta de agua-nieve.

Clima en Lincoln: frío intenso, riesgo de niebla helada y nieve el fin de semana

El NWS Lincoln (más al sur que Chicago) coincidió en que el frente ártico llevará el aire más crudo de la temporada. La madrugada del jueve presentó marcas en un solo dígito al norte de la Interestatal 70, con sensaciones entre -5°F y -10°F (-20°C y -23°C), lo que representa unos 30°F por debajo de lo habitual para principios de diciembre.

La oficina advirtió que este episodio, además de extremo, podría superar algunos registros si las marcas continúan su intensificación. A pesar del sol previsto, las máximas de este jueves apenas lograrán trepar a los 20°F (-6°C).

La oficina del NWS Lincoln registró marcas de madrugada en un solo dígito al norte de la Interestatal 70, con sensaciones térmicas que oscilaron entre -5°F y -10°F (-20°C y -23°C) NWS

El viernes mostrará un leve repunte térmico y un ambiente estable, ya que un sistema más desarrollado transitará por el sur del estado sin influir directamente en el centro de Illinois.

Sin embargo, el interés se concentrará en el sábado y domingo, cuando un clipper asociado al flujo del noroeste regrese el potencial de nevadas. La señal más consistente en los modelos indica un 25% de probabilidad de acumular al menos de una pulgada (2,5 centímetros) de nieve en un corredor que se extiende desde Macomb hasta Bloomington.

El escenario más probable plantea una capa delgada durante la noche del sábado y parte del domingo.