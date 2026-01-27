Trump advierte que ya hay una flota en Irán “mayor a la que envió a Venezuela” y anuncian ejercicios militares

WASHINGTON.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue jugando a la ambigüedad con Irán. Por un lado, dijo que el régimen islámico desea un acuerdo urgente, y por el otro confirmo que su país reforzó su presencia militar en esa zona de alta volatilidad.

“Tenemos una gran armada al lado de Irán. Mayor que la que llevamos a Venezuela”, señaló, en declaraciones al portal de noticias Axios.

Además, Estados Unidos anunció el martes un importante ejercicio de la Fuerza Aérea durante varios días en Medio Oriente, mientras Washington y Teherán se enfrentan por la mortal represión de Irán a manifestantes contra el gobierno.

El portaaviones USS Abraham Lincoln (izq.) transita el estrecho de Ormuz el 19 de noviembre de 2019 ZACHARY PEARSON� - US NAVY�

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) confirmó el lunes que el grupo de ataque del portaviones USS Abraham Lincoln ya está en la región para promover la seguridad y la estabilidad. Este despliegue ocurre apenas un día después de que la Guardia Revolucionaria lanzara una fuerte amenaza y declarara que su fuerza se encuentra con el “dedo en el gatillo” ante cualquier movimiento hostil de los buques estadounidenses.

Los ejercicios militares anunciados el martes “demostrarás la capacidad de desplegar, dispersar y sostener el poder aéreo de combate” en Medio Oriente, señaló en un comunicado la unidad de la Fuerza Aérea del Centcom. No se dio a conocer la fecha ni el lugar exacto del ejercicio.

La situación en Irán es crítica. Las protestas, que iniciaron a finales de diciembre por la crisis económica y el costo de vida, derivaron en un movimiento masivo contra el sistema teocrático establecido en 1979.

Trump dijo que los líderes iraníes “quieren hablar” y llamaron a Washington en numerosas ocasiones. No obstante, el mandatario mantuvo un tono ambiguo sobre una posible acción militar directa, mientras sus analistas sugieren que los planes incluyen ataques selectivos contra el sistema clerical o instalaciones estratégicas.

Un oficial de la Marina de Estados Unidos camina junto a cazas estacionados en la cubierta de vuelo del portaaviones USS Abraham Lincoln FAZRY ISMAIL� - POOL�

Informes de inteligencia que recibió The New York Times indican que el control del poder en Teherán está en su punto más débil en décadas. El influyente senador Lindsey Graham incluso señaló que el objetivo de Trump es “acabar con el régimen”.

En este clima de inseguridad, aerolíneas como Air France y Luxair suspendieron o retrasaron vuelos hacia la región para proteger a sus pasajeros ante el riesgo de un conflicto abierto. En este contexto, el aporte de la diplomacia parece un hilo delgado ante la fuerza de la disuasión militar. Los buques de guerra estadounidenses ya navegan cerca del estratégico estrecho de Ormuz, un punto que Irán amenazó con cerrar si su soberanía sufre algún ataque.

En Teherán, personas caminan frente a una marquesina con la imagen de un portaaviones estadounidense con aviones dañados en su cubierta y con la leyenda en farsi y en inglés "si sembrás viento, cosechás torbellinos" Vahid Salemi - AP

Muertos en la represión

La brutalidad del Estado iraní para contener la disidencia alcanzó niveles sin precedentes. La ONG HRANA confirmó la muerte de 6126 personas durante las manifestaciones, aunque investiga otros 17.091 posibles fallecimientos que aún no tienen verificación total.

Por su parte, el canal Iran International reportó una cifra todavía más devastadora: más de 36.500 iraníes resultaron asesinados por las fuerzas de seguridad solo entre el 8 y el 9 de enero.

Estas cifras contrastan con el balance oficial del gobierno, que solo reconoce 3117 muertos, de los cuales califica a una parte como “terroristas”.

Un avión Boeing F/A-18E Super Hornet aterrizando en el portaaviones USS Abraham Lincoln Seaman Daniel Kimmelman - US Navy

El régimen impuso un bloqueo de Internet casi total, el más extenso de su historia, para ocultar la magnitud de la masacre y obstaculizar el recuento de víctimas que realizan los activistas. Las tácticas letales de la represión incluyeron el uso de francotiradores que disparaban desde los tejados, el empleo de perdigones contra multitudes pacíficas y el despliegue de paramilitares en motocicletas que golpean y arrestan a quienes no logran escapar.

Incluso, los activistas denunciaron que las fuerzas de seguridad irrumpen en los hospitales para capturar a los manifestantes heridos.

Marinos preparan un Boeing EA-18G Growler en la cubierta del portaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln en el océano Índico Seaman Daniel Kimmelman - US Navy

Además de las muertes, el número de detenidos superó los 41.880 individuos. Muchos de ellos enfrentan el cargo de “mohareb” o enemigos de Dios, un delito que conlleva la pena de muerte en el sistema judicial iraní.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó su alarma por las ejecuciones y recordó que Irán es uno de los principales estados ejecutores del mundo.

El líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei Office of the Iranian Supreme Leader

Aunque Trump afirmó que su presión detuvo la ejecución de 800 personas, el fiscal general de Irán negó tales afirmaciones, lo que aumenta el temor por la vida de miles de prisioneros.

Agencias AP y AFP