Trump respalda la amenaza del jefe de la FCC a las emisoras y critica la cobertura de la guerra de Irán

WASHINGTON.– El presidente norteamericano, Donald Trump, respaldó la amenaza del presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones, Brendan Carr, de revocar las licencias de transmisión por la cobertura informativa de la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán, calificando a los medios de comunicación de “corruptos y sumamente antipatrióticos” en una publicación de Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con periodistas antes de subir al Air Force One Mark Schiefelbein - AP

“Reciben miles de millones de dólares en ondas radiofónicas estadounidenses GRATUITAS y las utilizan para perpetuar MENTIRAS, tanto en las noticias como en casi todos sus programas, incluidos los de los presentadores nocturnos, que reciben salarios gigantescos por índices de audiencia pésimos”, escribió Trump.

“Como solía decir en El Aprendiz, ‘DESPEDIDO’”, añadió.

Carr, en su publicación del sábado en X , advirtió que negaría o revocaría las licencias emitidas por el gobierno si las emisoras difunden lo que la agencia considera “noticias falsas”.

Esta advertencia fue el último ataque del funcionario que, desde que se convirtió en presidente de la FCC al comienzo del segundo mandato de Trump, disfrutó desempeñando el papel de garante de los medios de comunicación .

El presidente de EEUU, Donald Trump, responde a preguntas de los medios de comunicación Alex Brandon - AP

“Las emisoras que difunden bulos y noticias falsas —también conocidas como noticias falsas— tienen ahora la oportunidad de rectificar antes de que venza el plazo de renovación de sus licencias”, escribió Carr en X.

“La ley es clara. Las emisoras deben actuar en beneficio del interés público y perderán sus licencias si no lo hacen”.

Carr afirmó que “cambiar de rumbo” sería una decisión empresarial inteligente para las emisoras —aunque no mencionó ninguna por su nombre— dado que “la confianza en los medios tradicionales cayó a un mínimo histórico de tan solo el 9% y sus índices de audiencia son un desastre”.

No está claro qué indicadores de confianza cita Carr, pero Gallup descubrió en 2020 que el 9% de los estadounidenses tiene “mucha” confianza en los medios de comunicación, aunque otro 31% dijo tener “bastante” confianza.

“Cuando un candidato político logra una victoria electoral aplastante a pesar de los engaños y las distorsiones, algo anda muy mal”, dijo Carr, presumiblemente refiriéndose a Trump, quien obtuvo 312 votos electorales y el 49,9% del voto nacional en las elecciones presidenciales de 2024.

Protestas a favor de Jimmy Kimmel FREDERIC J. BROWN - AFP

“Significa que el público perdió la fe y la confianza en los medios de comunicación. Y no podemos permitir que eso suceda. ¡Es hora de un cambio!“.

La publicación de Carr provocó una fuerte reacción de los políticos demócratas y los defensores de la libertad de prensa, quienes desde hace tiempo critican la frecuente insistencia del gobierno en que la cobertura adversarial o desfavorable es “falsa”.

“Si a Trump no le gusta su cobertura de la guerra, su FCC le retirará la licencia de transmisión. Eso es flagrantemente inconstitucional”, respondió Gavin Newsom, el gobernador demócrata de California, en X.

El senador Brian Schatz (demócrata por Hawái) dijo que la declaración de Carr es una “directiva clara para brindar una cobertura bélica positiva o, de lo contrario, las licencias podrían no ser renovadas”.

El senador Edward J. Markey (demócrata por Massachusetts) escribió una carta a Carr calificando las declaraciones del presidente como una “mancha” en el legado de la FCC e instándolo a renunciar.

Will Creeley, director jurídico de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, calificó la declaración de Carr de “peligrosa” en un comunicado enviado a The Washington Post.

Barcos de transporte son cargados con toneladas de containers BEN STANSALL - AFP

“La advertencia autoritaria de Brendan Carr —de que las cadenas de televisión arriesgan sus licencias de transmisión por informar sobre la guerra de Irán, algo que no le gusta al gobierno— es indignante", dijo Creeley.

“Cuando el gobierno exige que la prensa se convierta en vocero del Estado bajo amenaza de castigo, algo anda muy mal”.

Los comentarios de Carr parecieron complementar una publicación anterior de Trump el sábado en Truth Social, en la que condenaba al New York Times, al Wall Street Journal y a otros medios de comunicación por su cobertura de los daños sufridos por aeronaves militares estadounidenses en una base en Arabia Saudita, calificándolos de “periódicos y medios despreciables” cuyo reportaje equivalía a desear que Estados Unidos “perdiera la guerra”.

Trump no mencionó a ninguna emisora. Los voceros del Times y del Journal no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios. La Casa Blanca no se pronunció de inmediato sobre si Trump incluyó a alguna emisora ​​en sus críticas a esta cobertura.

El escrutinio sobre la guerra con Irán, que comenzó con un ataque estadounidense-israelí el mes pasado, intensificó la campaña de presión del gobierno, en la que Carr se convirtió en un participante clave, contra los medios de comunicación tradicionales, aunque la FCC solo supervisa las estaciones de radio y televisión, como las filiales locales de NBC o las estaciones miembros de NPR que licencian el uso de frecuencias de propiedad pública para transmitir programación.

El secretario de Estado Marco Rubio Rebecca Blackwell - AP

Suscitó la condena de los defensores de la libertad de expresión por presionar a ABC, de Disney, y a sus emisoras afiliadas para que retiraran temporalmente del aire al comediante Jimmy Kimmel, por ampliar la regla de igualdad de tiempo para incluir los programas de entrevistas diurnos y nocturnos, por iniciar investigaciones sobre numerosas empresas de medios de comunicación y por supervisar una larga revisión de la fusión tras la compra por parte de Skydance de Paramount, la empresa matriz de CBS, que incluyó el nombramiento por parte de la cadena de un defensor del pueblo conservador para revisar el contenido.

Un grupo bipartidista de comisionados de la FCC, incluyendo presidentes de ambos partidos, solicitó a la agencia en noviembre la derogación de su política de distorsión de noticias —un instrumento poco utilizado que fue clave en la campaña mediática de Carr— argumentando que, incluso sin medidas coercitivas, “el mero fantasma de la interferencia gubernamental coarta la libertad de expresión de las emisoras”.

En aquel momento, Carr afirmó que la petición era “irónica” viniendo de personas que, según él, censuraban a los conservadores. Un portavoz de Carr no respondió de inmediato a la pregunta de si las declaraciones de Carr iban dirigidas a emisoras específicas.

Trump dedicó gran parte del viernes y el sábado a atacar a los medios de comunicación. Compartió una infografía en Truth Social titulada “El presidente Trump está transformando los medios”, que catalogaba la salida de destacados periodistas y presentadores de televisión en una sección titulada “Despedidos”, la cual también incluía “despidos masivos” en The Post.

La sede del diario estadounidense The Washington Post Pablo Martinez Monsivais� - AP�

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, se quejó el viernes de lo que calificó de “noticias falsas de CNN”, a raíz de un informe que indicaba que la administración había subestimado el impacto de la guerra en el estrecho de Ormuz.

También afirmó que la cadena mejoraría una vez que David Ellison, director de Skydance Paramount —cuya compra de Warner Bros. Discovery, que incluye CNN, se hiciera cargo—, asumiera el control.

El presidente y CEO de CNN, Mark Thompson, respondió en un comunicado el viernes pasado.

“Respaldamos nuestro periodismo”, declaró Thompson. “Los políticos tienen un motivo obvio para afirmar que el periodismo que cuestiona sus decisiones es falso. En CNN, nuestro único interés es decir la verdad a nuestra audiencia en Estados Unidos y en todo el mundo, y ninguna amenaza o insulto político va a cambiar eso”.