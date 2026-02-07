Trump se niega a pedir disculpas por el posteo racista que mostraba a los Obama como monos

WASHINGTON.- El presidente Donald Trump se negó el viernes a la noche a disculparse por un video de contenido racista publicado en su cuenta de redes sociales, que mostraba al expresidente Barack Obama y a la ex primera dama Michelle Obama representados como monos. Aunque afirmó que condenaba las imágenes, la Casa Blanca atribuyó la publicación a un miembro del personal.

El video, compartido en la cuenta de Trump en Truth Social el jueves por la noche, formaba parte de una pieza satírica con teorías conspirativas sobre las elecciones presidenciales de 2020, que el republicano perdió ante el demócrata Joe Biden. En una de sus escenas, de apenas un segundo, los Obama aparecían caracterizados como simios.

La publicación provocó críticas en todo el espectro político estadounidense y fue eliminada horas después.

“Yo no cometí un error”, dijo Trump a bordo del Air Force One el viernes por la noche, cuando se le preguntó si se disculparía por la publicación. Al ser consultado sobre si condenaba las imágenes racistas del video, respondió: “Por supuesto que sí”.

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, conversa con el expresidente Barack Obama durante el funeral de Estado del exmandatario estadounidense Jimmy Carter, en la Catedral Nacional de Washington, en Washington DC, el 9 de enero de 2025 MANDEL NGAN� - AFP�

Trump afirmó además que no vio el video completo antes de su publicación. “Solo vi la primera parte… y no lo vi completo”, dijo a periodistas, y agregó que se lo “pasó” a su equipo para que lo publicara y que ellos tampoco lo revisaron en su totalidad.

En un primer comunicado, la portavoz de Trump había pedido “dejar la indignación falsa” y publicar contenidos que “realmente le importen al público estadounidense”.

En el video, creado por un seguidor de Trump, el actual presidente aparece representado como un león, el “rey de la jungla”, mientras que numerosos políticos —entre ellos los Obama— son mostrados como animales que le rinden pleitesía o realizan gestos ridículos.

First of all, amazing work by @xerias_x making this video.



Second of all, here is the entire video President Trump shared.



Full context proves the video has countless people dancing as monkeys.



Leave it to the MSM to twist it to fit their narrative.

pic.twitter.com/LPlfCSjpNF — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) February 6, 2026

Los Obama no se han pronunciado hasta ahora y optaron por seguir el principio popularizado por la ex primera dama: “cuando ellos van hacia abajo, nosotros volamos alto”.

Durante su paso por la Casa Blanca, Barack Obama y Michelle Obama adoptaron reiteradamente una estrategia de no confrontación directa frente a ataques personales, sintetizada en esa frase, que se convirtió en uno de los lemas más recordados de la ex primera dama y en una referencia ética dentro del Partido Demócrata.

Reacciones del espectro político

La exvicepresidenta Kamala Harris criticó el retroceso de la Casa Blanca en una publicación en X el viernes. “Nadie cree en este encubrimiento por parte de la Casa Blanca, especialmente dado que originalmente defendieron esta publicación”, escribió la excandidata demócrata. “Todos tenemos muy claro quién es Donald Trump y en qué cree”, agregó.

No one believes this cover up from the White House, especially since they originally defended the post. We are all clear-eyed about who Donald Trump is and what he believes. https://t.co/RbUsqAtQzD — Kamala Harris (@KamalaHarris) February 6, 2026

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato demócrata a la presidencia en 2028 y destacado crítico de Trump, arremetió contra la publicación. “Comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora”, escribió en X la cuenta de la oficina de prensa del gobernador.

Desde el propio Partido Republicano también surgieron críticas. El senador afroamericano Tim Scott reaccionó de manera negativa: “Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El presidente debería retirarlo”, pidió en X.

Otro senador republicano, Roger Wicker, lo consideró “totalmente inaceptable” y aseveró que “el presidente debería retirarlo y pedir disculpas”.

Praying it was fake because it’s the most racist thing I’ve seen out of this White House. The President should remove it. https://t.co/gADoM13ssZ — Tim Scott (@votetimscott) February 6, 2026

La líder del Caucus Negro del Congreso, el grupo de más de 60 legisladores negros en la Cámara de Representantes y el Senado, Yvette Clarke, fue implacable en su crítica. “Aquí estamos, en el año 2026, celebrando el 250 aniversario de los Estados Unidos de América, el 100 aniversario de la conmemoración de la historia negra, y esto es lo que sale de la Casa Blanca un viernes por la mañana. Está por debajo de todos nosotros”, declaró la representante Clarke, demócrata por Nueva York, en una entrevista a AP.

Antecedentes recientes

En el primer año de su segundo mandato, Trump intensificó el uso de imágenes hiperrealistas generadas con Inteligencia Artificial (IA) en Truth Social y otras plataformas, a menudo glorificándose a sí mismo mientras se burla de sus críticos.

El año pasado publicó un video de IA que mostraba a Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y otro en el que el líder demócrata Hakeem Jeffries aparecía con un bigote falso y un sombrero de charro, una imagen que Jeffries calificó de racista.

El falso arresto de Obama reposteado por Trump

Obama, el único presidente negro en la historia de Estados Unidos, respaldó en la campaña de 2024 a Kamala Harris. Trump mantuvo durante años una amarga rivalidad con él (2009-2017) y ha manifestado enojo por su popularidad y por haber recibido el Premio Nobel de la Paz.

Estas representaciones se inscribe en una larga historia de expresiones racistas en Estados Unidos que han asociado a personas negras con animales, una práctica utilizada durante siglos para justificar la esclavitud y la discriminación racial. Ese trasfondo histórico ha sido invocado en reiteradas críticas a expresiones y mensajes difundidos por Trump.

En su campaña de 2024, Trump declaró que los inmigrantes estaban “envenenando la sangre de nuestro país”, un lenguaje similar al que Adolf Hitler usó para deshumanizar a los judíos en la Alemania nazi.

Durante su primer mandato en la Casa Blanca, Trump se refirió a una serie de naciones en desarrollo, en su mayoría africanas, como “países de mierda”. Inicialmente negó haber usado el insulto, pero en diciembre de 2025 admitió haberlo dicho.

