Tyson Fury contó cómo el accidente de Anthony Joshua lo inspiró a volver al ring: “El mañana no está prometido”

Después de 15 meses de ausencia, Tyson Fury sorprendió al mundo del boxeo al anunciar su regreso al ring para enfrentar a Arslanbek Makhmudov este 2026. El británico explicó que su decisión estuvo influenciada por el accidente automovilístico que sufrió Anthony Joshua a finales del año pasado, hecho que lo puso a pensar sobre su vida y carrera deportiva.

Cómo fue el accidente de Anthony Joshua que motivó a Tyson Fury a regresar al ring

Fury, mejor conocido como el Rey Gitano, quedó impactado al enterarse del accidente de tránsito que sufrió Anthony Joshua en diciembre de 2025, el cual dejó dos víctimas mortales, de acuerdo con DAZN.

Ocurrió el pasado 29 de diciembre al mediodía, en un tramo de la autopista que conecta Lagos e Ibadan. Joshua viajaba en la parte trasera de una camioneta Lexus cuando, por causas que se investigan, el vehículo impactó violentamente contra un camión que se encontraba estacionado en la vía. Dos personas murieron, una de las víctimas fue Kevin Latif Ayodele Latz, el entrenador personal del pugilista.

Tyson Fury peleará contra Arslanbek Makhmudov (Instagram/@tysonfury)

Este hecho tuvo un fuerte impacto emocional en el excampeón mundial de peso completo, quien comprendió que nadie tiene el futuro garantizado y que su vida puede terminar en cualquier instante.

“Nunca hay que dejar las cosas para mañana, ni para el año que viene, ni para la semana que viene, porque el mañana no está prometido a nadie”, dijo durante una conferencia de prensa.

También declaró que decidió regresar al boxeo para devolverle grandeza a la disciplina, ya que considera que desde su retiro el deporte ha perdido cierto atractivo.

Anthony Joshua reapareció tras accidente automovilístico en Nigeria

Anthony Joshua sobrevivió al accidente ocurrido el 29 de diciembre de 2025 en la autopista Lagos-Ibadan y solo sufrió heridas leves. Mientras que su preparador físico, Sina Ghami, y su entrenador, Latif Ayodele, murieron luego de que se impactaran contra un camión estacionado.

Días después, el pugilista británico publicó un video en su canal oficial de YouTube en el que habló por primera vez de lo ocurrido. En la grabación lamentó la pérdida de sus amigos y aseguró que brindará apoyo a sus familias.

¿Cuándo y dónde será la pelea de Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov?

El combate está programado para el 11 de abril de 2026 en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres.

La siguiente pelea de Tyson Fury será el 11 de abril de 2026 en Londres (Instagram/@tysonfury)

Tyson Fury llegará a este combate con un récord profesional de 34 victorias (24 por nocaut), dos derrotas y un empate, según los datos de DAZN. Tiene una destacada trayectoria en el ring, entre cuyos logros sobresale el título mundial que consiguió ante Wladimir Klitschko en 2015.

En su historial solo tiene dos derrotas; ambas fueron en 2024 ante Oleksandr Usyk, en Arabia Saudita. El ucraniano le arrebató el título mundial de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (CMB, por sus siglas en español) y de esa manera se convirtió en campeón indiscutido de los pesos pesados.

Arslanbek Makhmudov llegará a este duelo con marca de 21 victorias (19 por nocaut) y dos derrotas, según información de ESPN. Su pelea más reciente fue en octubre de 2025 contra David Allen, en Inglaterra.

El ruso ganó por decisión unánime y se apoderó del título intercontinental de peso pesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB, por sus siglas en español).

¿Anthony Joshua s retira del boxeo tras el accidente?

El promotor Eddie Hearn señaló que su representado se tomará un tiempo para recuperarse física y emocionalmente de lo ocurrido, indicó en una entrevista con Sky Sports Boxing. Al parecer, solo es una pausa y cuando se sienta listo regresará al ring.

Anthony Joshua salió vivo del accidente en Nigeria, solo sufrió heridas leves (Instagram/@anthonyjoshua)

Anthony Joshua debutó como profesional en 2013 y acumula 33 peleas, con récord de 29 victorias (26 por nocaut) y cuatro derrotas. Su enfrentamiento más reciente fue en 2025 contra Jake Paul, en el Kaseya Center de Miami.

El influencer estadounidense no fue rival para el boxeador inglés, quien lo noqueó en el sexto round.