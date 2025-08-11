Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 11 de agosto

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 11 de agosto, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 11 de agosto

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas se detectaron un total de 11 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales dos se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 82 kilómetros de la localidad de Petrolia, California, con 3,7 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Petrolia, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 93 kilómetros al noreste de Lime Village, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 11 de agosto a las 09.59 UTC (01.59 en Anchorage ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 11 de agosto a las 09.59 UTC (01.59 en ). Ubicación: 82 kilómetros al oeste-noroeste de Petrolia, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 11 de agosto a las 08.03 UTC (01.03 en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 11 de agosto a las 08.03 UTC (01.03 en ). Ubicación: 146 kilómetros al sur de False Pass, Alaska . Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 11 de agosto a las 05.52 UTC (20.52 del 10 de agosto en Anchorage ).

. Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 11 de agosto a las 05.52 UTC (20.52 del 10 de agosto en ). Ubicación: 94 kilómetros al sur-sureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 11 de agosto a las 04.07 UTC (20.07 del 10 de agosto en Anchorage ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 11 de agosto a las 04.07 UTC (20.07 del 10 de agosto en ). Ubicación: 15 kilómetros al sur-suroeste de River Road, Washington . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de agosto a las 19.24 UTC (12.24 en Olympia ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 10 de agosto a las 19.24 UTC (12.24 en ). Ubicación: 45 kilómetros al norte-noreste de Hobart Bay, Alaska. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 10 de agosto a las 13.26 UTC (05.26 en Juneau).

¿Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos?

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.