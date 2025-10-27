Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 27 de octubre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 27 de octubre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, lunes 27 de octubre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 15 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales diez se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 18 kilómetros de la localidad de Redway, California, con 3,5 de magnitud.

no de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Redway, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 49 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 3,5 . Fecha y hora: 27 de octubre a las 12.23 UTC (05.23 hs en Sacramento ).

. Magnitud: . Fecha y hora: 27 de octubre a las 12.23 UTC (05.23 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al sur de Huntington Beach, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 27 de octubre a las 10.56 UTC (03.56 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 27 de octubre a las 10.56 UTC (03.56 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al oeste-suroeste de Bayamón, Puerto Rico . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 27 de octubre a las 02.58 UTC (22.58 hs del 26 de octubre en San Juan ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 27 de octubre a las 02.58 UTC (22.58 hs del 26 de octubre en ). Ubicación: 69 kilómetros al sur de Shungnak, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 27 de octubre a las 00.59 UTC (16.59 hs del 26 de octubre en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 27 de octubre a las 00.59 UTC (16.59 hs del 26 de octubre en ). Ubicación: 6 kilómetros al norte-noroeste de Santa Paula, California . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de octubre a las 23.28 UTC (16.28 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de octubre a las 23.28 UTC (16.28 hs en ). Ubicación: 18 kilómetros al sureste de Redway, California . Magnitud: 3,5 . Fecha y hora: 26 de octubre a las 21.06 UTC (14.06 hs en Sacramento ).

. Magnitud: . Fecha y hora: 26 de octubre a las 21.06 UTC (14.06 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al oeste de Johannesburg, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 26 de octubre a las 18.15 UTC (11.15 hs en Los Ángeles ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 26 de octubre a las 18.15 UTC (11.15 hs en ). Ubicación: 29 kilómetros al suroeste de Westley, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de octubre a las 16.58 UTC (09.58 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de octubre a las 16.58 UTC (09.58 hs en ). Ubicación: 37 kilómetros al oeste-suroeste de Mentone, Texas . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de octubre a las 16.01 UTC (11.01 hs en Austin ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de octubre a las 16.01 UTC (11.01 hs en ). Ubicación: 30 kilómetros al norte-noreste de Karluk, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 26 de octubre a las 15.13 UTC (07.13 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 26 de octubre a las 15.13 UTC (07.13 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al sur de Huron, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de octubre a las 14.46 UTC (07.46 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de octubre a las 14.46 UTC (07.46 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al norte de Orinda, California. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 26 de octubre a las 14.29 UTC (07.29 hs en San Francisco).

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.