Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 19 de noviembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 19 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 19 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 17 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a cuatro kilómetros de la localidad de Templeton, California, con 4,1 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Templeton, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 77 kilómetros al noreste de Port Alsworth, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 11.40 UTC (02.40 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 11.40 UTC (02.40 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al oeste de Templeton, California . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 09.00 UTC (01.00 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 09.00 UTC (01.00 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al noreste de Dorrance, Kansas . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 05.44 UTC (23.44 hs del 18 de noviembre en Topeka ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 05.44 UTC (23.44 hs del 18 de noviembre en ). Ubicación: 34 kilómetros al sur de Pelican, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 03.28 UTC (18.28 hs del 18 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 03.28 UTC (18.28 hs del 18 de noviembre en ). Ubicación: 119 kilómetros al sureste de Chignik, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 02.45 UTC (17.45 hs del 18 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 02.45 UTC (17.45 hs del 18 de noviembre en ). Ubicación: 60 kilómetros al sureste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 02.14 UTC (17.14 hs del 18 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 02.14 UTC (17.14 hs del 18 de noviembre en ). Ubicación: 16 kilómetros al este de Seven Trees, California . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 01.48 UTC (17.48 hs del 18 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 01.48 UTC (17.48 hs del 18 de noviembre en ). Ubicación: 69 kilómetros al sur de Perryville, Alaska . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 01.00 UTC (16.00 hs del 18 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 01.00 UTC (16.00 hs del 18 de noviembre en ). Ubicación: 31 kilómetros al suroeste de Petersville, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 00.59 UTC (15.59 hs del 18 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 19 de noviembre a las 00.59 UTC (15.59 hs del 18 de noviembre en ). Ubicación: 100 kilómetros al noroeste de Arctic Village, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 22.34 UTC (13.34 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 22.34 UTC (13.34 hs en ). Ubicación: 56 kilómetros al noroeste de Anchor Point, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 21.57 UTC (12.57 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 21.57 UTC (12.57 hs en ). Ubicación: 90 kilómetros al noreste de Circle, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 18.25 UTC (09.25 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 18.25 UTC (09.25 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al oeste de Templeton, California . Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 17.54 UTC (09.54 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 17.54 UTC (09.54 hs en ). Ubicación: Rat Islands, Islas Aleutianas, Alaska. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 18 de noviembre a las 12.40 UTC (03.40 hs en Juneau).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.