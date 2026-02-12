Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este jueves 12 de febrero

En Estados Unidos, se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del jueves 12 de febrero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto hoy jueves 12

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 18 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales nueve se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a nueve kilómetros de la localidad de Petrolia, California, con 3,3 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Petrolia, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 12 kilómetros al sureste de Edgerton, Wyoming . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de febrero a las 07.54 UTC (00.54 hs en Cheyenne ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de febrero a las 07.54 UTC (00.54 hs en ). Ubicación: 13 kilómetros al sur de Olancha, CA . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de febrero a las 07.16 UTC (23.16 hs del 11 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de febrero a las 07.16 UTC (23.16 hs del 11 de febrero en ). Ubicación: 78 kilómetros al sureste de Chignik, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de febrero a las 02.16 UTC (17.16 hs del 11 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de febrero a las 02.16 UTC (17.16 hs del 11 de febrero en ). Ubicación: 27 kilómetros al noreste de Sterling, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 12 de febrero a las 02.06 UTC (17.06 hs del 11 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 12 de febrero a las 02.06 UTC (17.06 hs del 11 de febrero en ). Ubicación: 6 kilómetros al sureste de Centerville, Carolina del Sur . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de febrero a las 02.00 UTC (21.00 hs del 11 de febrero en Columbia ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de febrero a las 02.00 UTC (21.00 hs del 11 de febrero en ). Ubicación: 3 kilómetros al noreste de Sunol, CA . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de febrero a las 01.53 UTC (17.53 hs del 11 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de febrero a las 01.53 UTC (17.53 hs del 11 de febrero en ). Ubicación: 25 kilómetros al oeste de Petrolia, CA . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de febrero a las 01.41 UTC (17.41 hs del 11 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 12 de febrero a las 01.41 UTC (17.41 hs del 11 de febrero en ). Ubicación: 76 kilómetros al oeste de Petrolia, CA . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de febrero a las 01.39 UTC (17.39 hs del 11 de febrero en Sacramento ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de febrero a las 01.39 UTC (17.39 hs del 11 de febrero en ). Ubicación: 92 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 12 de febrero a las 01.15 UTC (16.15 hs del 11 de febrero en Anchorage ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 12 de febrero a las 01.15 UTC (16.15 hs del 11 de febrero en ). Ubicación: 90 kilómetros al sureste de Sand Point, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 11 de febrero a las 23.57 UTC (14.57 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 11 de febrero a las 23.57 UTC (14.57 hs en ). Ubicación: 28 kilómetros al noreste de Pleasant Valley, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 11 de febrero a las 23.48 UTC (14.48 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 11 de febrero a las 23.48 UTC (14.48 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noreste de Calumet, Oklahoma . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de febrero a las 22.03 UTC (16.03 hs en Oklahoma City ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de febrero a las 22.03 UTC (16.03 hs en ). Ubicación: 74 kilómetros al suroeste de Kaktovik, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de febrero a las 19.36 UTC (10.36 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de febrero a las 19.36 UTC (10.36 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al noroeste de Petrolia, CA . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 11 de febrero a las 17.00 UTC (09.00 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 11 de febrero a las 17.00 UTC (09.00 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de Brawley, CA . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de febrero a las 16.55 UTC (08.55 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de febrero a las 16.55 UTC (08.55 hs en ). Ubicación: 33 kilómetros al noroeste de Valdez, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de febrero a las 16.08 UTC (07.08 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de febrero a las 16.08 UTC (07.08 hs en ). Ubicación: 62 kilómetros al sureste de Kokhanok, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de febrero a las 13.04 UTC (04.04 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 11 de febrero a las 13.04 UTC (04.04 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al noroeste de Meadow Lakes, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 11 de febrero a las 12.48 UTC (03.48 hs en Anchorage).

Qué regiones de EE.UU. tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.