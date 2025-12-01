Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 1° de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del lunes 1° de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 1° de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 21 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales cuatro se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a nueve kilómetros de la localidad de Kenwood, California, con 3,3 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Kenwood, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 36 kilómetros al noreste de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 12.12 UTC (03.12 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 12.12 UTC (03.12 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al norte de Arecibo, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 10.44 UTC (06.44 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 10.44 UTC (06.44 hs en ). Ubicación: 56 kilómetros al noreste de Pedro Bay, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 10.05 UTC (01.05 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 10.05 UTC (01.05 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Kenwood, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 08.06 UTC (00.06 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 08.06 UTC (00.06 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Kenwood, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 07.38 UTC (23.38 hs del 30 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 07.38 UTC (23.38 hs del 30 de noviembre en ). Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Kenwood, California . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 06.56 UTC (22.56 hs del 30 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 06.56 UTC (22.56 hs del 30 de noviembre en ). Ubicación: 12 kilómetros al noreste de Carrizales, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 06.40 UTC (02.40 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 06.40 UTC (02.40 hs en ). Ubicación: 17 kilómetros al suroeste de Stella, Puerto Rico . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 06.16 UTC (02.16 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 06.16 UTC (02.16 hs en ). Ubicación: 88 kilómetros al norte de Arecibo, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 04.23 UTC (00.23 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 04.23 UTC (00.23 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al noroeste de Larsen Bay, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 03.31 UTC (18.31 hs del 30 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 03.31 UTC (18.31 hs del 30 de noviembre en ). Ubicación: 158 kilómetros al oeste de Ferndale, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 02.17 UTC (18.17 hs del 30 de noviembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 02.17 UTC (18.17 hs del 30 de noviembre en ). Ubicación: 59 kilómetros al sureste de Halibut Cove, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 01.51 UTC (16.51 hs del 30 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 1 de diciembre a las 01.51 UTC (16.51 hs del 30 de noviembre en ). Ubicación: 13 kilómetros al noroeste de Sterling, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 30 de noviembre a las 22.06 UTC (13.06 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 30 de noviembre a las 22.06 UTC (13.06 hs en ). Ubicación: 143 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 30 de noviembre a las 19.09 UTC (11.09 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 30 de noviembre a las 19.09 UTC (11.09 hs en ). Ubicación: 11 kilómetros al sureste de Willows, California. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 30 de noviembre a las 14.56 UTC (06.56 hs en Sacramento).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.