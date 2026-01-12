Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 12 de enero de 2026

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del lunes 12 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 12 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en las últimas 24 horas en EE.UU. USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 29 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud superior a 2,5 grados. Todos ocurrieron en territorio estadounidense, incluidos Alaska, California, Luisiana, Hawái y Puerto Rico. El más fuerte se produjo en Alaska, en la región de las islas Rat, con una magnitud de 4,3.

El temblor más fuerte de las últimas 24 horas se produjo en Alaska USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 87 kilómetros al sur de McCarthy, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de enero a las 09.55 UTC (00.55 hs en Juneau).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de enero a las 09.55 UTC (00.55 hs en Juneau). Ubicación: 76 kilómetros al este de Chenega, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de enero a las 09.50 UTC (00.50 hs en Juneau).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de enero a las 09.50 UTC (00.50 hs en Juneau). Ubicación: 15 kilómetros al noroeste de Grapevine, California . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 12 de enero a las 07.02 UTC (23.02 hs del 11 de enero en Sacramento).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 12 de enero a las 07.02 UTC (23.02 hs del 11 de enero en Sacramento). Ubicación: 5 kilómetros al sureste de Adjuntas, Puerto Rico . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de enero a las 06.35 UTC (02.35 hs en San Juan).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 12 de enero a las 06.35 UTC (02.35 hs en San Juan). Ubicación: 66 kilómetros al sur de Kokhanok, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de enero a las 06.13 UTC (21.13 hs del 11 de enero en Juneau).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de enero a las 06.13 UTC (21.13 hs del 11 de enero en Juneau). Ubicación: 105 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 12 de enero a las 05.06 UTC (20.06 hs del 11 de enero en Juneau).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 12 de enero a las 05.06 UTC (20.06 hs del 11 de enero en Juneau). Ubicación: 7 kilómetros al noroeste de Pinnacles, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de enero a las 04.42 UTC (20.42 hs del 11 de enero en Sacramento).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 12 de enero a las 04.42 UTC (20.42 hs del 11 de enero en Sacramento). Ubicación: 49 kilómetros al norte de Hatillo, Puerto Rico . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 12 de enero a las 04.26 UTC (00.26 hs en San Juan).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 12 de enero a las 04.26 UTC (00.26 hs en San Juan). Ubicación: 67 kilómetros al noreste de Isabela, Puerto Rico . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 12 de enero a las 03.58 UTC (23.58 hs del 11 de enero en San Juan).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 12 de enero a las 03.58 UTC (23.58 hs del 11 de enero en San Juan). Ubicación: 51 kilómetros al norte de Hatillo, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 12 de enero a las 03.43 UTC (23.43 hs del 11 de enero en San Juan).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 12 de enero a las 03.43 UTC (23.43 hs del 11 de enero en San Juan). Ubicación: Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska . Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 12 de enero a las 03.04 UTC (18.04 hs del 11 de enero en Juneau).

. Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 12 de enero a las 03.04 UTC (18.04 hs del 11 de enero en Juneau). Ubicación: 59 kilómetros al norte de Hatillo, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 12 de enero a las 01.49 UTC (21.49 hs del 11 de enero en San Juan).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 12 de enero a las 01.49 UTC (21.49 hs del 11 de enero en San Juan). Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de enero a las 01.20 UTC (16.20 hs del 11 de enero en Juneau).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 12 de enero a las 01.20 UTC (16.20 hs del 11 de enero en Juneau). Ubicación: 98 kilómetros al norte de Suárez, Puerto Ric o. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de enero a las 01.06 UTC (21.06 hs del 11 de enero en San Juan).

o. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 12 de enero a las 01.06 UTC (21.06 hs del 11 de enero en San Juan). Ubicación: 101 kilómetros al este de Nikolski, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 12 de enero a las 00.33 UTC (15.33 hs del 11 de enero en Juneau).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 12 de enero a las 00.33 UTC (15.33 hs del 11 de enero en Juneau). Ubicación: 67 kilómetros al este de Nikolski, Alaska . Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 12 de enero a las 00.06 UTC (15.06 hs del 11 de enero en Juneau).

. Magnitud: 4,1. Fecha y hora: 12 de enero a las 00.06 UTC (15.06 hs del 11 de enero en Juneau). Ubicación: 14 kilómetros al norte de Meadow Lakes, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 11 de enero a las 23.37 UTC (14.37 hs en Juneau).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 11 de enero a las 23.37 UTC (14.37 hs en Juneau). Ubicación: 3 kilómetros al sur-suroeste de Antioch, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 11 de enero a las 21.44 UTC (13.44 hs en Sacramento).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 11 de enero a las 21.44 UTC (13.44 hs en Sacramento). Ubicación: 62 kilómetros al norte de Hatillo, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 11 de enero a las 21.25 UTC (17.25 hs en San Juan).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 11 de enero a las 21.25 UTC (17.25 hs en San Juan). Ubicación: 48 kilómetros al oeste-noroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 11 de enero a las 21.25 UTC (12.25 hs en Juneau).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 11 de enero a las 21.25 UTC (12.25 hs en Juneau). Ubicación: 106 kilómetros al norte-noroeste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 11 de enero a las 20.11 UTC (11.11 hs en Juneau).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 11 de enero a las 20.11 UTC (11.11 hs en Juneau). Ubicación: 24 kilómetros al suroeste de Karluk, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 11 de enero a las 19.49 UTC (10.49 hs en Juneau).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 11 de enero a las 19.49 UTC (10.49 hs en Juneau). Ubicación: 58 kilómetros al norte de Hatillo, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 11 de enero a las 18.57 UTC (14.57 hs en San Juan).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 11 de enero a las 18.57 UTC (14.57 hs en San Juan). Ubicación: 217 kilómetros al este-sureste de Chiniak, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 11 de enero a las 18.19 UTC (09.19 hs en Juneau).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 11 de enero a las 18.19 UTC (09.19 hs en Juneau). Ubicación: 6 kilómetros al suroeste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de enero a las 15.47 UTC (05.47 hs en Honolulu).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 11 de enero a las 15.47 UTC (05.47 hs en Honolulu). Ubicación: 1 kilómetro al sur-sureste de Guaynabo, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 11 de enero a las 15.47 UTC (11.47 hs en San Juan).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 11 de enero a las 15.47 UTC (11.47 hs en San Juan). Ubicación: 11 kilómetros al oeste-suroeste de Powhatan, Luisiana . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de enero a las 15.38 UTC (09.38 hs en Baton Rouge).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 11 de enero a las 15.38 UTC (09.38 hs en Baton Rouge). Ubicación: 145 kilómetros al oeste de Adak, Alask a. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 11 de enero a las 12.41 UTC (03.41 hs en Juneau).

a. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 11 de enero a las 12.41 UTC (03.41 hs en Juneau). Ubicación: 57 kilómetros al este de Chignik, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 11 de enero a las 12.26 UTC (03.26 hs en Juneau).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.