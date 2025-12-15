Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 15 de diciembre de 2025
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 33 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 15 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy lunes 15 de diciembre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 33 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 15 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a seis kilómetros de la localidad de Glen Ellen, California, con 4 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 18 kilómetros al oeste de Union City, Oklahoma. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 11.11 UTC (05.11 hs en Oklahoma City).
- Ubicación: 57 kilómetros al oeste de Petrolia, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 11.01 UTC (03.01 hs en Los Ángeles).
- Ubicación: 16 kilómetros al este de Hinton, Oklahoma. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 10.43 UTC (04.43 hs en Oklahoma City).
- Ubicación: 9 kilómetros al norte de Garden City, Texas. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 10.13 UTC (04.13 hs en Dallas).
- Ubicación: 34 kilómetros al noreste de Suárez, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 08.57 UTC (04.57 hs en San Juan).
- Ubicación: 10 kilómetros al este de Pāhala, Hawái. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 07.24 UTC (21.24 hs del 14 en Honolulu).
- Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 06.47 UTC (22.47 hs del 14 en San Francisco).
- Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 06.46 UTC (22.46 hs del 14 en San Francisco).
- Ubicación: 94 kilómetros al sureste de Kokhanok, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 06.21 UTC (21.21 hs del 14 en Juneau).
- Ubicación: 66 kilómetros al suroeste de Kaktovik, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 06.04 UTC (21.04 hs del 14 en Juneau).
- Ubicación: 3 kilómetros al sur de Guánica, Puerto Rico. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 04.31 UTC (00.31 hs en San Juan).
- Ubicación: 103 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 04.09 UTC (19.09 hs del 14 en Juneau).
- Ubicación: 116 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 04.06 UTC (19.06 hs del 14 en Juneau).
- Ubicación: 114 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 02.51 UTC (17.51 hs del 14 en Juneau).
- Ubicación: 113 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 02.38 UTC (17.38 hs del 14 en Juneau).
- Ubicación: 6 kilómetros al oeste de Glen Ellen, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 02.03 UTC (18.03 hs del 14 en San Francisco).
- Ubicación: 95 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 02.02 UTC (17.02 hs del 14 en Juneau).
- Ubicación: 5 kilómetros al oeste de Glen Ellen, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 02.01 UTC (18.01 hs del 14 en San Francisco).
- Ubicación: 7 kilómetros al suroeste de Kenwood, California. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 00.04 UTC (16.04 hs del 14 en San Francisco).
- Ubicación: 109 kilómetros al noroeste de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 23.54 UTC (14.54 hs en Juneau).
- Ubicación: 66 kilómetros al noreste de Ugashik, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 23.46 UTC (14.46 hs en Juneau).
- Ubicación: 6 kilómetros al noroeste de Glen Ellen, California. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 23.38 UTC (15.38 hs en San Francisco).
- Ubicación: 6 kilómetros al oeste de Glen Ellen, California. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 23.30 UTC (15.30 hs en San Francisco).
- Ubicación: 31 kilómetros al noroeste de Ester, Alaska. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 23.08 UTC (14.08 hs en Fairbanks).
- Ubicación: 10 kilómetros al norte de Garden City, Texas. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 21.16 UTC (15.16 hs en Dallas).
- Ubicación: 9 kilómetros al norte-noreste de Garden City, Texas. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 20.19 UTC (14.19 hs en Dallas).
- Ubicación: 10 kilómetros al este de Pāhala, Hawái. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 18.52 UTC (08.52 hs en Honolulu).
- Ubicación: 110 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 18.03 UTC (09.03 hs en Juneau).
- Ubicación: 45 kilómetros al noroeste de Ninilchik, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 16.49 UTC (07.49 hs en Juneau).
- Ubicación: 22 kilómetros al norte de San Antonio, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 15.02 UTC (11.02 hs en San Juan).
- Ubicación: 21 kilómetros al noroeste de Alder Springs, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 14.45 UTC (06.45 hs en Los Ángeles).
- Ubicación: 26 kilómetros al suroeste de Jal, Nuevo México. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 14 de diciembre a las 14.43 UTC (07.43 hs en Albuquerque).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
