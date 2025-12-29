Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 29 de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del lunes 29 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, lunes 29 de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 23 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales diez se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 15 kilómetros de la localidad de Susanville, California, con 4,7 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Susanville, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 38 kilómetros al oeste de Mosquito Lake, Alaska . Magnitud: 3,2 . Fecha y hora: 29 de diciembre a las 08.05 UTC (23.05 hs del 28 de diciembre en Juneau ).

38 kilómetros al oeste de . . 29 de diciembre a las 08.05 UTC (23.05 hs del 28 de diciembre en ). Ubicación: 26 kilómetros al suroeste de Trapper Creek, Alaska . Magnitud: 2,5 . Fecha y hora: 29 de diciembre a las 05.45 UTC (20.45 hs del 28 de diciembre en Juneau ).

26 kilómetros al suroeste de . . 29 de diciembre a las 05.45 UTC (20.45 hs del 28 de diciembre en ). Ubicación: 77 kilómetros al noreste de Tonopah, Nevada . Magnitud: 2,8 . Fecha y hora: 29 de diciembre a las 03.46 UTC (19.46 hs del 28 de diciembre en Carson City ).

77 kilómetros al noreste de . . 29 de diciembre a las 03.46 UTC (19.46 hs del 28 de diciembre en ). Ubicación: 31 kilómetros al oeste de Nikiski, Alaska . Magnitud: 2,8 . Fecha y hora: 29 de diciembre a las 03.18 UTC (18.18 hs del 28 de diciembre en Juneau ).

31 kilómetros al oeste de . . 29 de diciembre a las 03.18 UTC (18.18 hs del 28 de diciembre en ). Ubicación: 69 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 3,5 . Fecha y hora: 29 de diciembre a las 03.00 UTC (19.00 hs del 28 de diciembre en Sacramento ).

69 kilómetros al oeste de . . 29 de diciembre a las 03.00 UTC (19.00 hs del 28 de diciembre en ). Ubicación: 44 kilómetros al sureste de Fox River, Alaska . Magnitud: 2,6 . Fecha y hora: 29 de diciembre a las 01.30 UTC (16.30 hs del 28 de diciembre en Juneau ).

44 kilómetros al sureste de . . 29 de diciembre a las 01.30 UTC (16.30 hs del 28 de diciembre en ). Ubicación: 15 kilómetros al noroeste de Susanville, California . Magnitud: 2,5 . Fecha y hora: 29 de diciembre a las 01.16 UTC (17.16 hs del 28 de diciembre en Sacramento ).

15 kilómetros al noroeste de . . 29 de diciembre a las 01.16 UTC (17.16 hs del 28 de diciembre en ). Ubicación: 15 kilómetros al noroeste de Susanville, California . Magnitud: 4,7 . Fecha y hora: 29 de diciembre a las 00.41 UTC (16.41 hs del 28 de diciembre en Sacramento ).

15 kilómetros al noroeste de . . 29 de diciembre a las 00.41 UTC (16.41 hs del 28 de diciembre en ). Ubicación: 43 kilómetros al noreste de Kodiak, Alaska . Magnitud: 3,4 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 23.44 UTC (14.44 hs en Kodiak ).

43 kilómetros al noreste de . . 28 de diciembre a las 23.44 UTC (14.44 hs en ). Ubicación: 15 kilómetros al sureste de Santa Rosa Island, California . Magnitud: 2,5 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 23.44 UTC (15.44 hs en Sacramento ).

15 kilómetros al sureste de . . 28 de diciembre a las 23.44 UTC (15.44 hs en ). Ubicación: 41 kilómetros al noreste de Kodiak, Alaska . Magnitud: 2,9 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 23.14 UTC (14.14 hs en Kodiak ).

41 kilómetros al noreste de . . 28 de diciembre a las 23.14 UTC (14.14 hs en ). Ubicación: 42 kilómetros al noreste de Kodiak, Alaska . Magnitud: 3,1 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 22.51 UTC (13.51 hs en Kodiak ).

42 kilómetros al noreste de . . 28 de diciembre a las 22.51 UTC (13.51 hs en ). Ubicación: 51 kilómetros al noroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 2,7 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 21.42 UTC (12.42 hs en Juneau ).

51 kilómetros al noroeste de . . 28 de diciembre a las 21.42 UTC (12.42 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al sureste de San Ramon, California . Magnitud: 2,8 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 19.56 UTC (11.56 hs en Sacramento ).

5 kilómetros al sureste de . . 28 de diciembre a las 19.56 UTC (11.56 hs en ). Ubicación: 42 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico . Magnitud: 3,0 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 19.30 UTC (15.30 hs en San Juan ).

42 kilómetros al noroeste de . . 28 de diciembre a las 19.30 UTC (15.30 hs en ). Ubicación: 42 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico . Magnitud: 3,5 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 19.23 UTC (15.23 hs en San Juan ).

42 kilómetros al noroeste de . . 28 de diciembre a las 19.23 UTC (15.23 hs en ). Ubicación: 39 kilómetros al este de Lee Vining, California . Magnitud: 3,3 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 19.02 UTC (11.02 hs en Sacramento ).

39 kilómetros al este de . . 28 de diciembre a las 19.02 UTC (11.02 hs en ). Ubicación: 105 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 4,3 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 18.50 UTC (09.50 hs en Juneau ).

105 kilómetros al norte de . . 28 de diciembre a las 18.50 UTC (09.50 hs en ). Ubicación: 11 kilómetros al noreste de Lancaster, Kentucky . Magnitud: 3,1 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 17.47 UTC (12.47 hs en Frankfort ).

11 kilómetros al noreste de . . 28 de diciembre a las 17.47 UTC (12.47 hs en ). Ubicación: 80 kilómetros al noreste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,8 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 16.56 UTC (07.56 hs en Juneau ).

80 kilómetros al noreste de . . 28 de diciembre a las 16.56 UTC (07.56 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al norte de Running Springs, California . Magnitud: 2,6 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 15.44 UTC (07.44 hs en Sacramento ).

7 kilómetros al norte de . . 28 de diciembre a las 15.44 UTC (07.44 hs en ). Ubicación: 119 kilómetros al suroeste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 3,0 . Fecha y hora: 28 de diciembre a las 14.29 UTC (05.29 hs en Juneau ).

119 kilómetros al suroeste de . . 28 de diciembre a las 14.29 UTC (05.29 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sureste de San Ramon, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 28 de diciembre a las 13.18 UTC (05.18 hs en Sacramento).

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.