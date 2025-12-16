Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 16 de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 16 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, martes 16 de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 26 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales seis se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 51 kilómetros de la localidad de Los Ojos, Nuevo México, con 3,5 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Los Ojos, Nuevo México USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 17 kilómetros al noroeste de Ninilchik, Alaska . Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 11.43 UTC (02.43 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 11.43 UTC (02.43 hs en ). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Tallaboa, Puerto Rico . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 09.04 UTC (05.04 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 09.04 UTC (05.04 hs en ). Ubicación: 46 kilómetros al este de Fox River, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 08.48 UTC (23.48 hs del 15 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 08.48 UTC (23.48 hs del 15 de diciembre en ). Ubicación: 38 kilómetros al oeste de Salamatof, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 08.31 UTC (23.31 hs del 15 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 08.31 UTC (23.31 hs del 15 de diciembre en ). Ubicación: 19 kilómetros al sur de Guánica, Puerto Rico . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 04.36 UTC (00.36 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 04.36 UTC (00.36 hs en ). Ubicación: 2 kilómetros al suroeste de G. L. Garcia, Puerto Rico . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 04.14 UTC (00.14 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 04.14 UTC (00.14 hs en ). Ubicación: 110 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 04.12 UTC (19.12 hs del 15 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 04.12 UTC (19.12 hs del 15 de diciembre en ). Ubicación: 30 kilómetros al oeste de Rincón, Puerto Rico . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 02.43 UTC (22.43 hs del 15 de diciembre en San Juan ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 02.43 UTC (22.43 hs del 15 de diciembre en ). Ubicación: 14 kilómetros al noroeste de Fillmore, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 01.29 UTC (17.29 hs del 15 de diciembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 01.29 UTC (17.29 hs del 15 de diciembre en ). Ubicación: 111 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 01.17 UTC (16.17 hs del 15 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 01.17 UTC (16.17 hs del 15 de diciembre en ). Ubicación: 58 kilómetros al noreste de Susitna North, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 00.55 UTC (15.55 hs del 15 de diciembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 16 de diciembre a las 00.55 UTC (15.55 hs del 15 de diciembre en ). Ubicación: 107 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 23.59 UTC (14.59 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 23.59 UTC (14.59 hs en ). Ubicación: 35 kilómetros al oeste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 23.47 UTC (14.47 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 23.47 UTC (14.47 hs en ). Ubicación: 27 kilómetros al suroeste de Jal, Nuevo México . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 23.20 UTC (16.20 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 23.20 UTC (16.20 hs en ). Ubicación: 18 kilómetros al este de Kalaoa, Hawái . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 23.15 UTC (13.15 hs en Honolulu ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 23.15 UTC (13.15 hs en ). Ubicación: 114 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 22.20 UTC (13.20 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 22.20 UTC (13.20 hs en ). Ubicación: 9 kilómetros al suroeste de Glacier View, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 20.45 UTC (11.45 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 20.45 UTC (11.45 hs en ). Ubicación: 121 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 20.43 UTC (11.43 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 20.43 UTC (11.43 hs en ). Ubicación: 26 kilómetros al suroeste de Jal, Nuevo México . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 20.37 UTC (13.37 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 20.37 UTC (13.37 hs en ). Ubicación: 53 kilómetros al sureste de Adak, Alaska . Magnitud: 4,9. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 18.03 UTC (09.03 hs en Juneau ).

. Magnitud: 4,9. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 18.03 UTC (09.03 hs en ). Ubicación: 22 kilómetros al oeste de Los Ojos, Nuevo México . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 18.02 UTC (11.02 hs en Santa Fe ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 18.02 UTC (11.02 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Concrete, Washington . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 16.29 UTC (08.29 hs en Olympia ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 16.29 UTC (08.29 hs en ). Ubicación: 112 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 15.13 UTC (06.13 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 15.13 UTC (06.13 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Concrete, Washington. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 15 de diciembre a las 15.06 UTC (07.06 hs en Olympia).

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.