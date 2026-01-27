Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 27 de enero

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del martes 27 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un sismo hoy, martes 27 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los sismos ocurridos en Estados Unidos en las últimas 24 horas USGS

En las últimas 24 horas se registraron un total de 18 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales nueve se presentaron en el territorio estadounidense o sus territorios; el más fuerte de estos fue uno de magnitud 3,7, ubicado a 42 kilómetros de Gabbs, Nevada.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Gabbs, Nevada USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 48 kilómetros al sureste de Whittier, Alaska . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 27 de enero a las 10.44 UTC (01.44 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 27 de enero a las 10.44 UTC (01.44 hs en ). Ubicación: 2 kilómetros al noroeste de Pāhala, Hawái . Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 27 de enero a las 09.37 UTC (23.37 hs del 26 de enero en Honolulu ).

. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 27 de enero a las 09.37 UTC (23.37 hs del 26 de enero en ). Ubicación: 18 kilómetros al oeste de Empire, Nevada . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 27 de enero a las 08.22 UTC (00.22 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 27 de enero a las 08.22 UTC (00.22 hs en ). Ubicación: 51 kilómetros al sureste de Bettles, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 27 de enero a las 07.57 UTC (22.57 hs del 26 de enero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 27 de enero a las 07.57 UTC (22.57 hs del 26 de enero en ). Ubicación: 64 kilómetros al noroeste de Happy Valley, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 27 de enero a las 01.04 UTC (16.04 hs del 26 de enero en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 27 de enero a las 01.04 UTC (16.04 hs del 26 de enero en ). Ubicación: 198 kilómetros al noroeste de Barview, Oregon . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de enero a las 23.27 UTC (15.27 hs en Salem ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 26 de enero a las 23.27 UTC (15.27 hs en ). Ubicación: 266 kilómetros al noroeste de Bandon, Oregon . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de enero a las 23.13 UTC (15.13 hs en Salem ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de enero a las 23.13 UTC (15.13 hs en ). Ubicación: 53 kilómetros al sureste de Atka, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de enero a las 19.24 UTC (10.24 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de enero a las 19.24 UTC (10.24 hs en ). Ubicación: 30 kilómetros al noroeste de Stanley, Idaho . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de enero a las 19.01 UTC (12.01 hs en Boise ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 26 de enero a las 19.01 UTC (12.01 hs en ). Ubicación: 98 kilómetros al suroeste de Adak, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 26 de enero a las 18.37 UTC (09.37 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 26 de enero a las 18.37 UTC (09.37 hs en ). Ubicación: 14 kilómetros al noroeste de Happy Valley, Alaska . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de enero a las 18.31 UTC (09.31 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 26 de enero a las 18.31 UTC (09.31 hs en ). Ubicación: 94 kilómetros al noreste de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de enero a las 17.46 UTC (08.46 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de enero a las 17.46 UTC (08.46 hs en ). Ubicación: 86 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 26 de enero a las 16.33 UTC (08.33 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 26 de enero a las 16.33 UTC (08.33 hs en ). Ubicación: 42 kilómetros al noroeste de Gabbs, Nevada . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 26 de enero a las 15.31 UTC (07.31 hs en Carson City ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 26 de enero a las 15.31 UTC (07.31 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Big Lake, Alaska . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 26 de enero a las 14.38 UTC (05.38 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 26 de enero a las 14.38 UTC (05.38 hs en ). Ubicación: 36 kilómetros al noroeste de Nelson Lagoon, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de enero a las 13.43 UTC (04.43 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 26 de enero a las 13.43 UTC (04.43 hs en ). Ubicación: 27 kilómetros al noroeste de Anchor Point, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 26 de enero a las 13.18 UTC (04.18 hs en Anchorage).

Los terremotos en Estados Unidos y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte.

La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco.

Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.