Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 6 de enero de 2026

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 6 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, martes 6 de enero

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 29 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales tres se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a ocho kilómetros de la localidad de Sparks, Oklahoma, con 2,8 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Sparks, Oklahoma USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: islas Rat, islas Aleutianas, Alaska . Magnitud: 4,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 10.57 UTC (01.57 hs en Adak ).

. Magnitud: 4,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 10.57 UTC (01.57 hs en ). Ubicación: 103 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 6 de enero a las 10.09 UTC (01.09 hs en Juneau ).

103 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 6 de enero a las 10.09 UTC (01.09 hs en ). Ubicación: 38 kilómetros al noroeste de Sutton-Alpine, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 10.08 UTC (01.08 hs en Anchorage ).

38 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 10.08 UTC (01.08 hs en ). Ubicación: 16 kilómetros al sur de South Van Horn, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de enero a las 09.35 UTC (00.35 hs en Fairbanks ).

16 kilómetros al sur de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de enero a las 09.35 UTC (00.35 hs en ). Ubicación: 34 kilómetros al este-noreste de Port Alsworth, Alaska . Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 6 de enero a las 08.08 UTC (23.08 hs del 5 de enero en Anchorage ).

34 kilómetros al este-noreste de . Magnitud: 4,5. Fecha y hora: 6 de enero a las 08.08 UTC (23.08 hs del 5 de enero en ). Ubicación: 28 kilómetros al sureste de Susitna North, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de enero a las 07.41 UTC (22.41 hs del 5 de enero en Anchorage ).

28 kilómetros al sureste de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 6 de enero a las 07.41 UTC (22.41 hs del 5 de enero en ). Ubicación: frente a la costa de Oregón, Estados Unidos . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 6 de enero a las 07.09 UTC (23.09 hs del 5 de enero en Salem ).

frente a la costa de . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 6 de enero a las 07.09 UTC (23.09 hs del 5 de enero en ). Ubicación: 68 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.54 UTC (02.54 hs en San Juan ).

68 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.54 UTC (02.54 hs en ). Ubicación: 74 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.47 UTC (02.47 hs en San Juan ).

74 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.47 UTC (02.47 hs en ). Ubicación: 70 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.28 UTC (02.28 hs en San Juan ).

70 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.28 UTC (02.28 hs en ). Ubicación: 72 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.26 UTC (02.26 hs en San Juan ).

72 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.26 UTC (02.26 hs en ). Ubicación: 64 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.22 UTC (02.22 hs en San Juan ).

64 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.22 UTC (02.22 hs en ). Ubicación: 38 kilómetros al suroeste de Nanwalek, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.17 UTC (21.17 hs del 5 de enero en Anchorage ).

38 kilómetros al suroeste de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.17 UTC (21.17 hs del 5 de enero en ). Ubicación: 24 kilómetros al este-noreste de Honaunau-Napoopoo, Hawái . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.16 UTC (20.16 hs del 5 de enero en Honolulu ).

24 kilómetros al este-noreste de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de enero a las 06.16 UTC (20.16 hs del 5 de enero en ). Ubicación: 74 kilómetros al norte de San Juan, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 05.41 UTC (01.41 hs en San Juan ).

74 kilómetros al norte de . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 6 de enero a las 05.41 UTC (01.41 hs en ). Ubicación: 83 kilómetros al este de Nikolski, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de enero a las 05.30 UTC (20.30 hs del 5 de enero en Adak ).

83 kilómetros al este de . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 6 de enero a las 05.30 UTC (20.30 hs del 5 de enero en ). Ubicación: 49 kilómetros al noroeste de Anchor Point, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 05.04 UTC (20.04 hs del 5 de enero en Anchorage ).

49 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 6 de enero a las 05.04 UTC (20.04 hs del 5 de enero en ). Ubicación: 2 kilómetros al noreste de Madison, Ohio . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de enero a las 04.50 UTC (23.50 hs del 5 de enero en Columbus ).

2 kilómetros al noreste de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de enero a las 04.50 UTC (23.50 hs del 5 de enero en ). Ubicación: 6 kilómetros al noroeste de Bayview-Montalvin, California . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de enero a las 03.18 UTC (19.18 hs del 5 de enero en Sacramento ).

6 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 6 de enero a las 03.18 UTC (19.18 hs del 5 de enero en ). Ubicación: 8 kilómetros al sureste de Sparks, Oklahoma . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 02.53 UTC (20.53 hs del 5 de enero en Oklahoma City ).

8 kilómetros al sureste de . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 6 de enero a las 02.53 UTC (20.53 hs del 5 de enero en ). Ubicación: 111 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de enero a las 01.00 UTC (16.00 hs del 5 de enero en Juneau ).

111 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 6 de enero a las 01.00 UTC (16.00 hs del 5 de enero en ). Ubicación: 71 kilómetros al oeste de Karluk, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 5 de enero a las 23.40 UTC (14.40 hs en Juneau ).

71 kilómetros al oeste de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 5 de enero a las 23.40 UTC (14.40 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al suroeste de Guayanilla, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 5 de enero a las 22.34 UTC (18.34 hs en San Juan ).

1 kilómetro al suroeste de . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 5 de enero a las 22.34 UTC (18.34 hs en ). Ubicación: 100 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de enero a las 21.34 UTC (12.34 hs en Juneau ).

100 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de enero a las 21.34 UTC (12.34 hs en ). Ubicación: 23 kilómetros al suroeste de Trapper Creek, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de enero a las 21.32 UTC (12.32 hs en Anchorage ).

23 kilómetros al suroeste de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de enero a las 21.32 UTC (12.32 hs en ). Ubicación: 27 kilómetros al noroeste de San Juan, Puerto Rico . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 5 de enero a las 20.37 UTC (16.37 hs en San Juan ).

27 kilómetros al noroeste de . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 5 de enero a las 20.37 UTC (16.37 hs en ). Ubicación: 30 kilómetros al norte de Paxson, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de enero a las 20.19 UTC (11.19 hs en Anchorage ).

30 kilómetros al norte de . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 5 de enero a las 20.19 UTC (11.19 hs en ). Ubicación: 31 kilómetros al suroeste de Cantwell, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de enero a las 20.17 UTC (11.17 hs en Anchorage ).

31 kilómetros al suroeste de . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 5 de enero a las 20.17 UTC (11.17 hs en ). Ubicación: 92 kilómetros al noroeste de San Antonio, Puerto Rico. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 5 de enero a las 14.39 UTC (10.39 hs en San Juan).

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.