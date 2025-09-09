Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 9 de septiembre

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 9 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy martes 9 de septiembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 23 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 14 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 165 kilómetros de la localidad de Port Orford, Oregon, con 5,8 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de Port Orford, Oregon USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 184 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 11.47 UTC (04.47 hs en Salem ).

. Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 11.47 UTC (04.47 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al suroeste de Vega Alta, Puerto Rico . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 11.46 UTC (07.46 hs en San Juan ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 11.46 UTC (07.46 hs en ). Ubicación: 19 kilómetros al suroeste de Loyalton, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 08.15 UTC (01.15 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 08.15 UTC (01.15 hs en ). Ubicación: 173 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 08.05 UTC (01.05 hs en Salem ).

. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 08.05 UTC (01.05 hs en ). Ubicación: 19 kilómetros al este de Naalehu, Hawái . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 07.48 UTC (21.48 hs del 8 de septiembre en Honolulu ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 07.48 UTC (21.48 hs del 8 de septiembre en ). Ubicación: 26 kilómetros al suroeste de Petrolia, California . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 07.09 UTC (00.09 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 07.09 UTC (00.09 hs en ). Ubicación: 167 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 4,9. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 05.59 UTC (22.59 hs del 8 de septiembre en Salem ).

. Magnitud: 4,9. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 05.59 UTC (22.59 hs del 8 de septiembre en ). Ubicación: 6 kilómetros al sur de Pearblossom, California . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 05.49 UTC (22.49 hs del 8 de septiembre en Sacramento ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 05.49 UTC (22.49 hs del 8 de septiembre en ). Ubicación: 173 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 04.38 UTC (21.38 hs del 8 de septiembre en Salem ).

. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 04.38 UTC (21.38 hs del 8 de septiembre en ). Ubicación: 166 kilómetros al oeste de Gold Beach, Oregón . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 04.32 UTC (21.32 hs del 8 de septiembre en Salem ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 04.32 UTC (21.32 hs del 8 de septiembre en ). Ubicación: 174 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 04.15 UTC (21.15 hs del 8 de septiembre en Salem ).

. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 04.15 UTC (21.15 hs del 8 de septiembre en ). Ubicación: 165 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón . Magnitud: 5,8. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 04.08 UTC (21.08 hs del 8 de septiembre en Salem ).

. Magnitud: 5,8. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 04.08 UTC (21.08 hs del 8 de septiembre en ). Ubicación: 53 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 02.48 UTC (19.48 hs del 8 de septiembre en Carson City ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 02.48 UTC (19.48 hs del 8 de septiembre en ). Ubicación: 113 kilómetros al sureste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 01.52 UTC (17.52 hs del 8 de septiembre en Anchorage ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 01.52 UTC (17.52 hs del 8 de septiembre en ). Ubicación: 127 kilómetros al sureste de Cordova, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 01.42 UTC (17.42 hs del 8 de septiembre en Anchorage ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 01.42 UTC (17.42 hs del 8 de septiembre en ). Ubicación: 12 kilómetros al oeste de Petrolia, California . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 01.28 UTC (18.28 hs del 8 de septiembre en Sacramento ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 01.28 UTC (18.28 hs del 8 de septiembre en ). Ubicación: 23 kilómetros al norte de Spencer, Idaho . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 23.01 UTC (17.01 hs en Boise ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 23.01 UTC (17.01 hs en ). Ubicación: 8 kilómetros al este de Mayagüez, Puerto Rico . Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 20.29 UTC (16.29 hs en San Juan ).

. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 20.29 UTC (16.29 hs en ). Ubicación: 112 kilómetros al sureste de Akhiok, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 19.33 UTC (11.33 hs en Anchorage ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 19.33 UTC (11.33 hs en ). Ubicación: 27 kilómetros al oeste de Petrolia, California. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 13.22 UTC (06.22 hs en Sacramento).

Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos

De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.

En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.

Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.