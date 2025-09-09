Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 9 de septiembre
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 23 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del martes 9 de septiembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy martes 9 de septiembre
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 23 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 14 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 165 kilómetros de la localidad de Port Orford, Oregon, con 5,8 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 184 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón. Magnitud: 4,3. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 11.47 UTC (04.47 hs en Salem).
- Ubicación: 3 kilómetros al suroeste de Vega Alta, Puerto Rico. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 11.46 UTC (07.46 hs en San Juan).
- Ubicación: 19 kilómetros al suroeste de Loyalton, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 08.15 UTC (01.15 hs en Sacramento).
- Ubicación: 173 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 08.05 UTC (01.05 hs en Salem).
- Ubicación: 19 kilómetros al este de Naalehu, Hawái. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 07.48 UTC (21.48 hs del 8 de septiembre en Honolulu).
- Ubicación: 26 kilómetros al suroeste de Petrolia, California. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 07.09 UTC (00.09 hs en Sacramento).
- Ubicación: 167 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón. Magnitud: 4,9. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 05.59 UTC (22.59 hs del 8 de septiembre en Salem).
- Ubicación: 6 kilómetros al sur de Pearblossom, California. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 05.49 UTC (22.49 hs del 8 de septiembre en Sacramento).
- Ubicación: 173 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 04.38 UTC (21.38 hs del 8 de septiembre en Salem).
- Ubicación: 166 kilómetros al oeste de Gold Beach, Oregón. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 04.32 UTC (21.32 hs del 8 de septiembre en Salem).
- Ubicación: 174 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón. Magnitud: 4,4. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 04.15 UTC (21.15 hs del 8 de septiembre en Salem).
- Ubicación: 165 kilómetros al suroeste de Port Orford, Oregón. Magnitud: 5,8. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 04.08 UTC (21.08 hs del 8 de septiembre en Salem).
- Ubicación: 53 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 02.48 UTC (19.48 hs del 8 de septiembre en Carson City).
- Ubicación: 113 kilómetros al sureste de Akhiok, Alaska. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 01.52 UTC (17.52 hs del 8 de septiembre en Anchorage).
- Ubicación: 127 kilómetros al sureste de Cordova, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 01.42 UTC (17.42 hs del 8 de septiembre en Anchorage).
- Ubicación: 12 kilómetros al oeste de Petrolia, California. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 9 de septiembre a las 01.28 UTC (18.28 hs del 8 de septiembre en Sacramento).
- Ubicación: 23 kilómetros al norte de Spencer, Idaho. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 23.01 UTC (17.01 hs en Boise).
- Ubicación: 8 kilómetros al este de Mayagüez, Puerto Rico. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 20.29 UTC (16.29 hs en San Juan).
- Ubicación: 112 kilómetros al sureste de Akhiok, Alaska. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 19.33 UTC (11.33 hs en Anchorage).
- Ubicación: 27 kilómetros al oeste de Petrolia, California. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 8 de septiembre a las 13.22 UTC (06.22 hs en Sacramento).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
