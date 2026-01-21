Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este miércoles 21 de enero
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 31 sismos en América del Norte y el Caribe
- 6 minutos de lectura'
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del miércoles 21 de enero, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy miércoles 21 de enero
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 31 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 16 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de ellos fue uno ocurrido a seis kilómetros de la localidad de Indio, California, con 4,2 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 60 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de enero a las 12.30 UTC (06.30 hs en Austin).
- Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 21 de enero a las 12.23 UTC (05.23 hs en Santa Fe).
- Ubicación: 35 kilómetros al este-noreste de Chase, Alaska. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 21 de enero a las 12.20 UTC (03.20 hs en Anchorage).
- Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 21 de enero a las 12.20 UTC (05.20 hs en Santa Fe).
- Ubicación: 64 kilómetros al sur-sureste de Kokhanok, Alaska. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 21 de enero a las 10.40 UTC (01.40 hs en Anchorage).
- Ubicación: 27 kilómetros al este-sureste de Halibut Cove, Alaska. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 21 de enero a las 09.31 UTC (00.31 hs en Anchorage).
- Ubicación: 21 kilómetros al norte-noreste de Indio, California. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 21 de enero a las 09.08 UTC (01.08 hs en Sacramento).
- Ubicación: 5 kilómetros al norte de Quebradillas, Puerto Rico. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 21 de enero a las 08.33 UTC (04.33 hs en San Juan).
- Ubicación: 20 kilómetros al norte-noreste de Indio, California. Magnitud: 4,2. Fecha y hora: 21 de enero a las 08.30 UTC (00.30 hs en Sacramento).
- Ubicación: 25 kilómetros al sureste de Beaverdam, Nevada. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 21 de enero a las 06.30 UTC (22.30 hs del 20 de enero en Carson City).
- Ubicación: 4 kilómetros al oeste de Funny River, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 21 de enero a las 04.35 UTC (19.35 hs del 20 de enero en Anchorage).
- Ubicación: 19 kilómetros al norte-noreste de Indio, California. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 21 de enero a las 04.01 UTC (20.01 hs del 20 de enero en Sacramento).
- Ubicación: 239 kilómetros al oeste-suroeste de Adak, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 21 de enero a las 00.26 UTC (14.26 hs del 20 de enero en Adak).
- Ubicación: 17 kilómetros al este-noreste de Ferry, Alaska. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 21 de enero a las 00.14 UTC (15.14 hs del 20 de enero en Anchorage).
- Ubicación: 20 kilómetros al norte-noreste de Indio, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 23.52 UTC (15.52 hs en Sacramento).
- Ubicación: 17 kilómetros al norte-noreste de Indio, California. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 20 de enero a las 23.24 UTC (15.24 hs en Sacramento).
- Ubicación: 40 kilómetros al sur-sureste de Adak, Alaska. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 22.48 UTC (12.48 hs en Adak).
- Ubicación: 37 kilómetros al sur-sureste de Adak, Alaska. Magnitud: 3,3. Fecha y hora: 20 de enero a las 21.54 UTC (11.54 hs en Adak).
- Ubicación: 18 kilómetros al norte de Indio, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 20 de enero a las 19.32 UTC (11.32 hs en Sacramento).
- Ubicación: 18 kilómetros al norte de Indio, California. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 20 de enero a las 19.22 UTC (11.22 hs en Sacramento).
- Ubicación: 132 kilómetros al oeste-suroeste de Crescent City, California. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 20 de enero a las 17.24 UTC (09.24 hs en Sacramento).
- Ubicación: 34 kilómetros al oeste de Carlsbad, Nuevo México. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 20 de enero a las 17.15 UTC (10.15 hs en Santa Fe).
- Ubicación: Islas Rat, islas Aleutianas, Alaska. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 20 de enero a las 17.12 UTC (08.12 hs en Anchorage).
- Ubicación: 21 kilómetros al norte de Indio, California. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 20 de enero a las 16.17 UTC (08.17 hs en Sacramento).
- Ubicación: 13 kilómetros al este-sureste de Pāhala, Hawái. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 20 de enero a las 15.30 UTC (05.30 hs en Honolulu).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
Otras noticias de Terremoto
Reporte del USGS. Último temblor en California y EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este martes 20 de enero
Reporte del USGS. Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este lunes 19 de enero
Reporte del USGS. Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro de sismos este viernes 16 de enero de 2026
- 1
Greg Abbott blinda las elecciones en Texas e insiste con una advertencia para los votantes en 2026
- 2
Sigue la ola de frío en Florida: cuándo volverá el sol ante la alerta por congelación esta semana
- 3
En Florida: lo llaman el “Tarzán cubano” y es famoso por atrapar a las iguanas congeladas que caen de los árboles
- 4
Noticias de Florida hoy, en vivo: DeSantis anuncia US$20 millones para educar más enfermeras y otros reportes del 20 de enero