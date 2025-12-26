Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 26 de diciembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más frecuentes son los terremotos, que tienen lugar en diversas regiones del país. Estos son los sismos del viernes 26 de diciembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un terremoto, hoy viernes 26 de diciembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 27 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 14 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 55 kilómetros de la localidad de Whites City, Nuevo México, con 3,5 de magnitud.

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 19 kilómetros al oeste de Union City, Oklahoma. Magnitud: 3,2 . Fecha y hora: 26 de diciembre a las 11.36 UTC (05.36 hs en Oklahoma City).

19 kilómetros al oeste de Union City, Oklahoma. . (05.36 hs en Oklahoma City). Ubicación: 9 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. Magnitud: 3,3 . Fecha y hora: 26 de diciembre a las 09.14 UTC (05.14 hs en San Juan).

9 kilómetros al norte de Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico. . (05.14 hs en San Juan). Ubicación: 77 kilómetros al norte de Arctic Village, Alaska. Magnitud: 2,5 . Fecha y hora: 26 de diciembre a las 07.00 UTC (22.00 hs del 25 de diciembre en Juneau).

77 kilómetros al norte de Arctic Village, Alaska. . (22.00 hs del 25 de diciembre en Juneau). Ubicación: 75 kilómetros al este-sureste de Adak, Alaska. Magnitud: 3,8 . Fecha y hora: 26 de diciembre a las 06.22 UTC (21.22 hs del 25 de diciembre en Juneau).

75 kilómetros al este-sureste de Adak, Alaska. . (21.22 hs del 25 de diciembre en Juneau). Ubicación: 31 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas. Magnitud: 2,7 . Fecha y hora: 26 de diciembre a las 05.10 UTC (23.10 hs del 25 de diciembre en Austin).

31 kilómetros al noroeste de Toyah, Texas. . (23.10 hs del 25 de diciembre en Austin). Ubicación: 114 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 2,5 . Fecha y hora: 26 de diciembre a las 02.36 UTC (17.36 hs del 25 de diciembre en Juneau).

114 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. . (17.36 hs del 25 de diciembre en Juneau). Ubicación: 21 kilómetros al oeste de Empire, Nevada. Magnitud: 3,4 . Fecha y hora: 26 de diciembre a las 01.23 UTC (17.23 hs del 25 de diciembre en Carson City).

21 kilómetros al oeste de Empire, Nevada. . (17.23 hs del 25 de diciembre en Carson City). Ubicación: 20 kilómetros al noroeste de Midland, Texas. Magnitud: 2,8 . Fecha y hora: 26 de diciembre a las 00.34 UTC (18.34 hs del 25 de diciembre en Midland).

20 kilómetros al noroeste de Midland, Texas. . (18.34 hs del 25 de diciembre en Midland). Ubicación: 58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,7 . Fecha y hora: 26 de diciembre a las 00.32 UTC (17.32 hs del 25 de diciembre en Santa Fe).

58 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. . (17.32 hs del 25 de diciembre en Santa Fe). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,7 . Fecha y hora: 26 de diciembre a las 00.31 UTC (17.31 hs del 25 de diciembre en Santa Fe).

56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. . (17.31 hs del 25 de diciembre en Santa Fe). Ubicación: 179 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska. Magnitud: 4,1 . Fecha y hora: 26 de diciembre a las 00.09 UTC (15.09 hs del 25 de diciembre en Juneau).

179 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska. . (15.09 hs del 25 de diciembre en Juneau). Ubicación: 8 kilómetros al oeste de Templeton, California. Magnitud: 2,9 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 23.41 UTC (15.41 hs en Sacramento).

8 kilómetros al oeste de Templeton, California. . (15.41 hs en Sacramento). Ubicación: 174 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska. Magnitud: 4,2 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 23.38 UTC (14.38 hs en Juneau).

174 kilómetros al sureste de Perryville, Alaska. . (14.38 hs en Juneau). Ubicación: 40 kilómetros al noreste de Tanana, Alaska. Magnitud: 2,6 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 23.05 UTC (14.05 hs en Juneau).

40 kilómetros al noreste de Tanana, Alaska. . (14.05 hs en Juneau). Ubicación: 10 kilómetros al sur-suroeste de Valencia, California. Magnitud: 2,5 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 22.45 UTC (14.45 hs en Los Ángeles).

10 kilómetros al sur-suroeste de Valencia, California. . (14.45 hs en Los Ángeles). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,6 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 21.46 UTC (14.46 hs en Santa Fe).

56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. . (14.46 hs en Santa Fe). Ubicación: 6 kilómetros al sureste de María Antonia, Puerto Rico. Magnitud: 2,7 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 20.33 UTC (16.33 hs en San Juan).

6 kilómetros al sureste de María Antonia, Puerto Rico. . (16.33 hs en San Juan). Ubicación: 6 kilómetros al noroeste de Loíza, Puerto Rico. Magnitud: 2,9 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 20.06 UTC (16.06 hs en San Juan).

6 kilómetros al noroeste de Loíza, Puerto Rico. . (16.06 hs en San Juan). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,7 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 19.53 UTC (12.53 hs en Santa Fe).

56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. . (12.53 hs en Santa Fe). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,6 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 19.44 UTC (12.44 hs en Santa Fe).

56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. . (12.44 hs en Santa Fe). Ubicación: 55 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 3,5 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 18.50 UTC (11.50 hs en Santa Fe).

55 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. . (11.50 hs en Santa Fe). Ubicación: 59 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,5 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 18.46 UTC (11.46 hs en Santa Fe).

59 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. . (11.46 hs en Santa Fe). Ubicación: 56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 3,3 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 18.26 UTC (11.26 hs en Santa Fe).

56 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. . (11.26 hs en Santa Fe). Ubicación: 98 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. Magnitud: 3,1 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 15.38 UTC (06.38 hs en Juneau).

98 kilómetros al norte de Yakutat, Alaska. . (06.38 hs en Juneau). Ubicación: 40 kilómetros al noroeste de Karluk, Alaska. Magnitud: 2,8 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 14.52 UTC (05.52 hs en Juneau).

40 kilómetros al noroeste de Karluk, Alaska. . (05.52 hs en Juneau). Ubicación: 47 kilómetros al norte de Brenas, Puerto Rico. Magnitud: 3,1 . Fecha y hora: 25 de diciembre a las 13.25 UTC (09.25 hs en San Juan).

47 kilómetros al norte de Brenas, Puerto Rico. . (09.25 hs en San Juan). Ubicación: 30 kilómetros al este-sureste de Point Possession, Alaska. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 25 de diciembre a las 12.44 UTC (03.44 hs en Juneau).

Los terremotos en EE.UU. y la Falla de San Andrés

La Falla de San Andrés se extiende aproximadamente por 1300 kilómetros a través de California y marca el límite entre la placa tectónica del Pacífico y la placa tectónica de América del Norte. La actividad sísmica alrededor de este accidente geográfico es constante y motivo de estudio por parte de los científicos, quienes advierten sobre la posibilidad de un megaterremoto de gran magnitud conocido como el Big One.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región

Este temblor de magnitud 8 o mayor se espera ocurra en el futuro y podría causar devastación en una amplia zona, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas como Los Ángeles y San Francisco. Los últimos Big Ones que sacudieron California fueron el gran terremoto de San Francisco de 1906, con una magnitud de 7.8, y el terremoto de Fort Tejon en 1857, con una magnitud de 7,9, según los archivos del USGS.

Ante la posibilidad de que vuelva a registrarse un gran sismo en la zona, las autoridades realizan constantemente simulacros, revisión de medidas de seguridad, así como ejercicios de promoción de la conciencia pública sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto.