Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 28 de noviembre de 2025

En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 28 de noviembre, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

Dónde se registró un temblor hoy, viernes 28 de noviembre

A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (Terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se han registrado en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.

Los temblores ocurridos en EE.UU. durante las últimas horas USGS

En las últimas 24 horas, se registraron un total de 30 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales diez se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a cuatro kilómetros de la localidad de San Juan Bautista, California, con 4 de magnitud.

Uno de los temblores más fuertes de las últimas 24 horas en territorio continental estadounidense ocurrió cerca de San Juan Bautista, California USGS

Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en Estados Unidos, incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:

Ubicación: 13 kilómetros al oeste de Chase, Alaska . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 28 de noviembre a las 05.26 UTC (20.26 hs del 27 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 28 de noviembre a las 05.26 UTC (20.26 hs del 27 de noviembre en ). Ubicación: 35 kilómetros al norte-noroeste de Beluga, Alaska . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 28 de noviembre a las 03.17 UTC (18.17 hs del 27 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 28 de noviembre a las 03.17 UTC (18.17 hs del 27 de noviembre en ). Ubicación: 34 kilómetros al oeste de Skwentna, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 28 de noviembre a las 02.38 UTC (17.38 hs del 27 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 28 de noviembre a las 02.38 UTC (17.38 hs del 27 de noviembre en ). Ubicación: 4 kilómetros al suroeste de Ninilchik, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 28 de noviembre a las 00.20 UTC (15.20 hs del 27 de noviembre en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 28 de noviembre a las 00.20 UTC (15.20 hs del 27 de noviembre en ). Ubicación: 50 kilómetros al este de Maneadero, Baja California (México) . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 28 de noviembre a las 00.07 UTC (16.07 hs del 27 de noviembre en Tijuana ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 28 de noviembre a las 00.07 UTC (16.07 hs del 27 de noviembre en ). Ubicación: 19 kilómetros al noroeste de Susitna, Alaska . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 23.03 UTC (14.03 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 23.03 UTC (14.03 hs en ). Ubicación: 32 kilómetros al noroeste de Eagle, Alaska . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 21.46 UTC (12.46 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 21.46 UTC (12.46 hs en ). Ubicación: 5 kilómetros al sur de San Juan Bautista, California . Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 20.57 UTC (12.57 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 4,0. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 20.57 UTC (12.57 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al sur de San Juan Bautista, California . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 20.48 UTC (12.48 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 20.48 UTC (12.48 hs en ). Ubicación: 6 kilómetros al sur de San Juan Bautista, California . Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 20.10 UTC (12.10 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 20.10 UTC (12.10 hs en ). Ubicación: 2 kilómetros al sureste de Pacifica, California . Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 19.33 UTC (11.33 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 19.33 UTC (11.33 hs en ). Ubicación: 7 kilómetros al norte de Susitna, Alaska . Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 17.41 UTC (08.41 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 17.41 UTC (08.41 hs en ). Ubicación: 16 kilómetros al noroeste de Susitna, Alaska . Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 17.20 UTC (08.20 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 17.20 UTC (08.20 hs en ). Ubicación: 20 kilómetros al noroeste de Susitna, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 17.18 UTC (08.18 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 17.18 UTC (08.18 hs en ). Ubicación: 1 kilómetro al noroeste de The Geysers, California . Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 17.11 UTC (09.11 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 17.11 UTC (09.11 hs en ). Ubicación: 12 kilómetros al noroeste de Susitna, Alaska . Magnitud: 6,0. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 17.11 UTC (08.11 hs en Juneau ).

. Magnitud: 6,0. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 17.11 UTC (08.11 hs en ). Ubicación: 64 kilómetros al noreste de Cantwell, Alaska . Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 16.45 UTC (07.45 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 16.45 UTC (07.45 hs en ). Ubicación: 106 kilómetros al sureste de Ugashik, Alaska . Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 15.50 UTC (06.50 hs en Juneau ).

. Magnitud: 2,9. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 15.50 UTC (06.50 hs en ). Ubicación: 59 kilómetros al noreste de Cruz Bay, Islas Vírgenes de EE. UU. . Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 14.46 UTC (10.46 hs en Charlotte Amalie ).

. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 14.46 UTC (10.46 hs en ). Ubicación: 238 kilómetros al sureste de Chiniak, Alaska . Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 14.13 UTC (05.13 hs en Juneau ).

. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 14.13 UTC (05.13 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de The Geysers, California . Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 12.21 UTC (04.21 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,7. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 12.21 UTC (04.21 hs en ). Ubicación: 3 kilómetros al sureste de The Geysers, California . Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 12.21 UTC (04.21 hs en Sacramento ).

. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 12.21 UTC (04.21 hs en ). Ubicación: 4 kilómetros al sur de Pāhala, Hawái. Magnitud: 2,5. Fecha y hora: 27 de noviembre a las 12.17 UTC (02.17 hs en Honolulu).

Terremoto en EE.UU.: ¿Qué hacer antes, durante y después?

No hay manera de predecir la llegada de un temblor, pero sí existen algunas formas de estar prevenidos, especialmente si se vive en zonas altamente sísmicas o áreas densamente pobladas.

En la costa del Pacífico sur de Estados Unidos se localiza la Falla de San Andrés que ocasiona sismos frecuentes en la región TravelScape / Freepik

Antes de un sismo es importante:

Preparar un plan de evacuación pronta y segura.

pronta y segura. Tener un botiquín básico con desinfectantes, pastillas para el dolor e inflamación, banditas, gasas, agua oxigenada, alguna manta, vendas y un silbato.

Una caja o bolsa resistente al agua con los documentos fundamentales de identificación.

Durante un terremoto:

Si se escucha la alerta sísmica, se deben seguir las instrucciones de las brigadas de seguridad y evacuar el inmueble.

Si no se puede evacuar el edificio por estar más allá del tercer nivel, entonces las personas deben conocer y ubicar las zonas seguras designadas para protegerse ante la llegada de un terremoto.

Tanto al interior como exterior de estructuras, evitar acercarse a las ventanas, escaleras, ascensores y objetos que puedan caerse con el movimiento.

Ante todo, mantener la calma.

Cuando pase el temblor:

Después de que el movimiento telúrico haya pasado, es importante seguir las instrucciones de las autoridades y brigadas, quienes deberán revisar si hubo daños estructurales en los edificios y desarrollos grandes, para luego confirmar si las personas pueden volver a entrar.

Asegurarse de que todos los miembros de la familia se encuentren bien, física y emocionalmente. Los expertos recomiendan evitar las llamadas telefónicas para dejar las líneas libres para reportes de emergencia, en cambio, se pueden usar vías alternativas como mensajes de texto.