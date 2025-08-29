Último temblor en EE.UU. hoy: hora, lugar y epicentro del nuevo sismo, este viernes 29 de agosto de 2025
La agencia del gobierno encargada de monitorear y alertar a la población sobre los sismos emitió su último reporte; en las últimas 24 horas, se registraron un total de 22 sismos en América del Norte y el Caribe
En Estados Unidos se produce una variedad de fenómenos naturales que, en algunos casos, pueden representar amenazas para la población. Entre ellos, uno de los más misteriosos y sorpresivos son los terremotos, frecuentes en diversas regiones. Estos son los sismos del viernes 29 de agosto, con su hora exacta, lugar y epicentro, basado en las actualizaciones más recientes del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).
Dónde se registró un terremoto, hoy viernes 29 de agosto
A través del mapa interactivo Latest Earthquakes (terremotos más recientes), disponible en el sitio web de USGS, la agencia presenta los reportes oficiales de los movimientos telúricos que se registraron en las últimas horas en los estados contiguos de Estados Unidos, así como los territorios de Alaska y Hawái o Puerto Rico.
En las últimas 24 horas, se registraron un total de 22 sismos en la región de América del Norte y el Caribe con magnitud mayor de 2,5 grados, de los cuales 12 se presentaron en el territorio continental estadounidense; el más fuerte de estos fue uno ubicado a 58 kilómetros de la localidad de Valmy, Nevada, con 3,6 de magnitud.
Estos son los reportes oficiales de hora exacta, lugar y epicentro de los sismos en EE.UU., incluidos Alaska, Hawái y Puerto Rico, en las últimas 24 horas:
- Ubicación: 61 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 29 de agosto a las 09.44 UTC (02.44 en Carson City).
- Ubicación: 57 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 29 de agosto a las 09.35 UTC (02.35 en Carson City).
- Ubicación: 58 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 29 de agosto a las 09.18 UTC (02.18 en Carson City).
- Ubicación: 264 kilómetros al oeste de Adak, Alaska. Magnitud: 5,5. Fecha y hora: 29 de agosto a las 09.14 UTC (00.14 en Juneau).
- Ubicación: 57 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 29 de agosto a las 09.05 UTC (02.05 en Carson City).
- Ubicación: 37 kilómetros al norte de Isabela, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 29 de agosto a las 07.52 UTC (03.52 en San Juan).
- Ubicación: 57 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 29 de agosto a las 06.35 UTC (00.35 en Santa Fe).
- Ubicación: 57 kilómetros al sur de Whites City, Nuevo México. Magnitud: 2,6. Fecha y hora: 29 de agosto a las 06.28 UTC (00.28 en Santa Fe).
- Ubicación: 55 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,4. Fecha y hora: 29 de agosto a las 06.24 UTC (23.24 del 28 de agosto en Carson City).
- Ubicación: 8 kilómetros al noreste de Calumet, Oklahoma. Magnitud: 2,7. Fecha y hora: 29 de agosto a las 03.22 UTC (22.22 del 28 de agosto en Oklahoma City).
- Ubicación: 57 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 29 de agosto a las 02.17 UTC (19.17 del 28 de agosto en Carson City).
- Ubicación: 64 kilómetros al oeste de Stella, Puerto Rico. Magnitud: 3,5. Fecha y hora: 29 de agosto a las 00.59 UTC (20.59 del 28 de agosto en San Juan).
- Ubicación: 6 kilómetros al sur sureste de Mentone, California. Magnitud: 2,8. Fecha y hora: 28 de agosto a las 23.37 UTC (16.37 en Sacramento).
- Ubicación: 57 kilómetros al noreste de Valmy, Nevada. Magnitud: 3,6. Fecha y hora: 28 de agosto a las 22.52 UTC (15.52 en Carson City).
- Ubicación: 1 kilómetro al sureste de Coto Norte, Puerto Rico. Magnitud: 3,0. Fecha y hora: 28 de agosto a las 19.11 UTC (15.11 en San Juan).
- Ubicación: 103 kilómetros al este sureste de Atka, Alaska. Magnitud: 3,9. Fecha y hora: 28 de agosto a las 17.59 UTC (08.59 en Juneau).
- Ubicación: 54 kilómetros al oeste suroeste de Stella, Puerto Rico. Magnitud: 3,2. Fecha y hora: 28 de agosto a las 16.48 UTC (12.48 en San Juan).
- Ubicación: 54 kilómetros al oeste suroeste de Stella, Puerto Rico. Magnitud: 3,8. Fecha y hora: 28 de agosto a las 16.06 UTC (12.06 en San Juan).
- Ubicación: 64 kilómetros al oeste suroeste de Stella, Puerto Rico. Magnitud: 3,1. Fecha y hora: 28 de agosto a las 15.46 UTC (11.46 en San Juan).
Qué regiones de Estados Unidos tienen más terremotos
De todo el territorio de Estados Unidos, Alaska y California son los estados que registran sismos más frecuentes, aunque son pocos los que llegan a ser percibidos por la población en las ciudades más importantes.
En California se localiza la Falla de San Andrés, una ruptura geológica donde las placas tectónicas del Pacífico y América del Norte tienen movimientos frecuentes. Las ciudades como Los Ángeles y San Francisco sintieron la furia de los sismos a lo largo de la historia.
Más al norte, en el gélido territorio de Alaska, la Placa del Pacífico y la Placa de América del Norte también se rozan y ocasionan terremotos constantes, aunque por la baja densidad de la población en esa zona, suelen pasar desapercibidos.
Además de las regiones anteriores, en las Montañas Rocosas y otras cadenas montañosas en el centro de EE.UU., la tierra puede moverse de vez en cuando. Si bien no es tan frecuente como en California o Alaska, puede tomar a todos por sorpresa.
