A una semana de haber salido como el tercer finalista de La casa de los famosos México, Poncho De Nigris vivió momentos de tensión en un bosque de la ciudad en la que vive. El influencer asistió junto a su esposa e hijos porque tenía la intención de “conectar con la naturaleza”, sin embargo, sus planes cambiaron cuando un oso los interceptó. Temió por su vida y por la de uno de sus pequeños, que estaba con él en ese preciso instante.

El originario de Nuevo León, un estado que colinda con EE.UU., contó a través de sus redes sociales que después de haber pasado dos meses dentro del reality show, quería volver a escalar una montaña porque es una actividad que disfruta mucho. Consideraba que al estar en contacto con la naturaleza podría “agradecer” por todas las bendiciones que recibió durante su estadía dentro de la mansión de celebridades.

En el camino, su hija pequeña, Isabella, expresó que se sentía cansada y tanto ella como su madre, Marcela Mistral, tuvieron que quedarse a descansar en un lugar público. Por su parte, De Nigris y su hijo Ponchito decidieron continuar con la travesía y escalaron la colina con el objetivo de llegar a la cima. Poco a poco, se adentraron en la zona del bosque en la que ya no hay gente, ni siquiera guardabosques, y de pronto se cruzaron con un enorme oso.

Poncho De Nigris y su hijo fueron perseguidos por un oso por varios kilómetros

“No saben la película que acabamos de vivir. Nos siguió por dos kilómetros como para sacarnos de su territorio, buen susto que nos metió”, expresó el también conductor. Según su relato, el animal se posicionó en frente de ellos y lo único que se les ocurrió hacer fue gritarle para asustarlo, pero eso no funcionó. “Imagínense ir hasta arriba, con tu hijo de 7 años y ver un oso. Inmediatamente pensé ‘en cuanto empiece a atacar voy a tener que dar la vida’... yo le gritaba y venía corriendo hacia nosotros, estaba bien grande”, detalló. Lo más trascendental es que todo quedó grabado en video.

En las imágenes se ve que el mamífero va detrás de ellos, mientras empiezan a caminar a toda prisa, aunque sin correr para no llamar su atención y evitar que se abalance contra ellos. “¿Hasta dónde paramos?... Ahí viene, corre”, dice el niño con un tono de terror cuando se da cuenta de que el oso todavía los persigue. No obstante, su papá lo tranquiliza y le dice que no se mueva abruptamente. Al mismo tiempo, lo toma fuerte del brazo para que se sienta protegido.

Poncho De Nigris logró captar al oso que los perseguía @ponchodenigris/Instagram

El desenlace del encuentro de Poncho De Nigris con el oso

Luego de caminar por mucho tiempo, padre e hijo se aseguraron de que el animal ya no los siguiera y comenzaron a escapar más rápido. “Ya se fue, pero aun así vamos rapidito”, expresó De Nigris. Más tarde llegaron a un lugar en el que ya había guardabosques y otras personas, y aprovecharon para contar su experiencia en las redes sociales. Agradecieron que, por fortuna, no les sucedió nada, por lo que solo quedará como una anécdota y un gran susto. “Nunca me había pasado (a pesar de que voy constantemente a la montaña)”, concluyó el famoso.

