Un hombre fue mordido por un caimán en la puerta de su casa, en Florida

El pasado viernes 3 de marzo, un hombre de Florida fue atacado por un caimán en su propia casa. El afectado había escuchado un ruido afuera de su hogar y creyó que era alguien que buscaba a su hijo. Sin embargo, se trataba de un reptil de grandes dimensiones que, al verlo, se abalanzó sobre él. A pesar del dramático momento, la víctima no tuvo lesiones que pusieran en riesgo su vida.

Los hechos sucedieron en una residencia cercana a un campo de golf en Daytona Beach, informó Carrie McCallister, portavoz de la policía de esa ciudad, en una conferencia de prensa que fue retomada por medios locales. “El caimán se fue sobre él y le mordió en la parte superior del muslo”, detalló.

Por su parte, el hombre fue identificado como Scott Hollingsworth y también explicó cómo vivió los hechos: “Salí y no encendí la luz, solo di un paso afuera y algo me agarró de la pierna. Comencé a temblar violentamente”, señaló para Wesh 2.

En medio de la oscuridad, Hollingsworth supuso que se trataba de un perro. “Al principio no pude verlo bien, pero cuando comprendí lo que era, di un paso atrás y cerré la puerta. Miré hacia abajo y tenía un gran corte en el costado de la pierna. Traté de hacer presión para detener el sangrado”, agregó.

Los caimanes salen de sus hábitats naturales en busca de hembras; un hombre de EE.UU. encontró un ejemplar a la salida de su casa, en Florida Unsplash

Los miembros de la familia Hollingsworth ya habían visto caimanes cerca de su casa, reconocieron, pero siempre en un estanque trasero y no en la entrada. El hombre fue trasladado de inmediato a un hospital. Luego de unos minutos, los médicos aseguraron que las lesiones no ponían en riesgo su integridad. “Afortunadamente, no tengo daño en la rodilla, lo cual me preocupaba”, declaró la víctima. Sin embargo, lamentó el percance, ya que tenía planes de participar en la Daytona Bike Week. Con la mordedura tendrá que esperar hasta el próximo año.

El caimán fue localizado cerca de la entrada principal de la residencia de la víctima. Las autoridades pidieron apoyo a los funcionarios de Florida Fish and Wildlife, quienes acudieron al lugar y llamaron a un experto en trampas. El reptil medía más de dos metros de largo y tuvo que ser sacrificado para salvaguardar la integridad de los vecinos de la zona.

¿Cómo llegó el caimán hasta la puerta de la casa?

Curtis Lucas, el experto que intervino, detalló que actualmente es época de apareamiento del caimán. Los animales salen de sus hábitats naturales en busca de hembras, por lo cual es común que los residentes los vean salir a menudo.

Los caimanes suelen permanecer muy cerca de la orilla cuando los humanos los alimentan Unsplash

Es habitual que los caimanes invadan casas mientras buscan hembras, explicó Jim Darlington, otro especialista en reptiles, a News 4 Jax. Cuando eso sucede, dijo, no se debe interactuar con ellos. Lo más importante es no alimentarlos, ya que “eso es lo que los acostumbra a la gente”. Agregó que estas acciones también hacen que los caimanes permanezcan a la orilla de las aguas donde viven, mucho más cerca de los humanos.

