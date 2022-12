Un pasajero se quejó de su actitud con el asiento y generó un escándalo en el avión: “Me dijo egoísta”

escuchar

El tema de los asientos de avión es de los que más suelen causarles problemas a los viajeros. A algunos no les gusta el puesto que se les asigna e intentan cambiarlo, en tanto que otros llegan a tener conflictos con sus compañeros de vuelo. Ante estos contrastes, una mujer contó su experiencia con un hombre que no la dejó reclinar su asiento. En respuesta, tomó sus redes sociales para mandar su mensaje y su historia se volvió viral.

Todo ocurrió cuando la mujer decidió ponerse cómoda para poder dormir un poco durante el recorrido aéreo. Sin embargo, no contaba con que el pasajero que estaba en la parte trasera era muy alto y le pediría que no reclinara su lugar. De acuerdo con su relato, medía casi dos metros y estaba en el asiento del medio, por lo que sus piernas no podían estirarse e invadían otras zonas contiguas, como el pasillo y la ventana.

“Me dijo que era demasiado grande y que la silla se reclinó en sus piernas”, mencionó la viajera en una publicación de Reddit. Ante la solicitud, accedió a no incomodar al pasajero, pero también le hizo una advertencia: “Dije: ‘Sí, no hay problema, no bajaré mi asiento, pero la próxima vez puedes elegir un sitio diferente para no incomodar a otras cinco personas’”.

La mujer decidió no reclinar su asiento, pero advirtió al sujeto sobre un detalle para sus próximos viajes Unsplash

A partir de ese momento se desató una discusión verbal entre estas dos personas: el sujeto defendía su altura y la mujer la comodidad de los que se encontraban alrededor. El hombre también le explicó que regularmente las azafatas le asignaban un asiento de pasillo para evitar estas discusiones, pero que en esa ocasión no pudieron hacerlo.

De igual manera, eso no le pareció una excusa válida a la creadora de contenido de Reddit: “Respondí que no es responsabilidad de las aerolíneas darle un asiento. Si sabe que no cabe en uno del medio, podría haber elegido uno del pasillo, ya que no había ningún cargo por elegirlo (yo había visto la opción de elegir sin costo extra la noche anterior)”, declaró.

El desenlace del conflicto en el avión

Luego de que la viajera descargara su furia contra el sujeto, este le dijo que su actitud era muy desconsiderada. Es así que ella intentó defenderse nuevamente y le sugirió pagar una tarifa extra en la siguiente ocasión: “Él dijo que no tenía 20 euros para gastar, que no tenía esa opción y que yo estaba siendo egoísta”, siguió en el posteo de la red social.

Los asientos son de los temas más controversiales al viajar en avión Unsplash

La mujer se enojó ante el comentario del hombre: “No estoy siendo egoísta, estoy de acuerdo con tener menos espacio para que puedas estar más cómodo. Tú eres el egoísta por no asumir la responsabilidad del espacio de los demás y depender de los asistentes de vuelo para que te coloquen en mejores asientos”, sentenció.

Su publicación se volvió viral y recibió todo tipo de comentarios por parte de los espectadores. Las opiniones se dividieron, dado que algunos consideraron que era molesto cuando una persona quería reclinar su asiento. No obstante, otros creyeron que la pasajera estaba en todo su derecho de mostrar su inconformidad: “Los asientos de avión (incluso los asientos económicos) funcionan bien si nadie se reclina o si todos se reclinan. Se rompe la cadena cuando la persona que tienes delante se reclina y tú no”; “Si no te gusta que quien tienes delante se recueste, no es su problema”, agregaron los usuarios.

