Reveló dos costumbres “imposibles” en Estados Unidos, pero sus seguidores latinos le hicieron una advertencia: “Es al revés”

Las costumbres entre Estados Unidos y los países de Latinoamérica suelen tener grandes diferencias, mientras que en un lugar se pueden realizar algunas actividades sin problema, en otras naciones hay riesgos de multas o incluso están prohibidas. Este choque cultural lo evidenció Zac, un tiktoker que se dedica a hacer comparaciones entre norteamericanos y latinos a través de su cuenta @zacmorriss_. En esta ocasión, mostró cuáles son las prácticas que sí se pueden hacer en América Latina, pero que en el territorio estadounidense no son muy aceptadas.

Fueron dos los enfoques que el joven destacó y, con su opinión, generó todo tipo de interacciones en sus clips, sobre todo de personas originarias de Latinoamérica que le cuestionaron algunos de los puntos y le hicieron varias advertencias y aclaraciones respecto a los temas que él expuso.

Lo que sí puedes hacer en Latinoamérica, pero no en EE.UU.

Zac consideró que los vehículos son un aspecto fundamental en la vida de los estadounidenses, ya que no es sencillo caminar a los sitios y el sistema de transporte público no es muy rápido. Expuso que para arribar al punto más cercano, a pie, una persona puede tardar alrededor de 40 minutos, mientras que al esperar el autobús urbano hay que salir una hora antes y después sumarle el tiempo que tarda en concretar el recorrido hacia el destino.

Las prácticas que no se hacen en EE.UU, pero sí en Latinoamérica, según un tiktoker

Esta primera grabación generó furor entre los latinos que la vieron. Hubo todo tipo de comentarios, pero entre los más destacados se distinguieron algunos que dijeron que un automóvil no era necesario para la vida: “El video debería ser al contrario, cosas que no podrías hacer en LATAM: que todos tengan un carro”, respondió un usuario.

“Acá en Latinoamérica también podés estar esperando una hora el bus y sin aplicación que te diga a qué hora pasa”, “En Latam se camina hasta que nos sangren los pies”, “De hecho, aquí en Latinoamérica es igual. Si tuviéramos para un carro, todos lo tendríamos por ser más seguro y evitar que te asalten en la calle”, “Eso siempre me ha parecido horrible de Estados Unidos, ¿cómo que no puedo ir caminando por mis papitas a la tiendita?”, fueron algunas de las respuestas que destacaron.

El otro imposible en Estados Unidos

Zac dijo que una de las prácticas más comunes en Estados Unidos es almorzar comida rápida o un pan con mermelada, en lugar de un desayuno nutritivo para el cuerpo. Aseguró que las personas acuden a restaurantes de comida rápida para comprar su alimento desde el auto, sin tener que bajarse. Consideró que esta costumbre es todo lo contrario a Latinoamérica, donde sí se almuerzan alimentos ricos en proteínas y vitaminas.

Las prácticas que no se hacen en EE.UU, pero sí en Latinoamérica, según un tiktoker parte 2

Ante esto también sobresalieron varias respuestas de los tiktokeros: “Bueno, el tema es que no se toman el tiempo de cocinar para el próximo día”; “¿Y eso es comer? Si la comida es tan rica y prepararla con amor”; “Si como así, me desmayo trabajando”, “¿En Estados Unidos la gente no sabe cocinar?”, preguntaron los seguidores de Zac.