Un video de una senadora de Estados Unidos haciendo twerking se hizo viral y abrió un debate

Tiara Mack es miembro del Senado de Rhode Island desde 2021 como representante del Partido Demócrata, tiene 28 años y una de sus principales vías de comunicación con la ciudadanía son sus redes sociales, en donde comparte el activismo en favor de la comunidad LGBTIQ+. También es vocal en la defensa de los derechos de las mujeres y de las personas afrodescendientes.

El 4 de julio, Tiara publicó un video en TikTok haciendo twerking en una playa en Block Island y en un bikini. Tras el baile, en la grabación dice: “¡Vota por la senadora Mack!”. La política recibió algunos comentarios positivos que le recomendaron no prestar atención a los haters: “Todos ustedes necesitan recordar que los políticos son personas, no están obligados a comportarse como ustedes quieren, están obligados a hacer su trabajo”. Pero también fue duramente criticada: “No quiero escuchar tus quejas sobre cómo ‘las mujeres no son respetadas en este país’ después de esta publicación”.

El tiktok de Tiara Mack, senadora de Rhode Island, que fue duramente criticado

Después de hacerse viral y recibir comentarios principalmente de sus opositores en el Senado en importantes espacios noticiosos y de debate, Mack publicó un tuit que señala la extensa atención que recibió su TikTok a diferencia de sus logros como funcionaria: “Maldita sea. Hacer twerking de cabeza realmente hace que las cuentas de Internet conservadoras y desquiciadas exploten un lunes. ¿Pueden los medios cubrir cualquier victoria política que haya tenido la senadora estatal negra más joven en Rhode Island? ¿Pueden los medios también cubrir los más de 10 proyectos de ley que patrociné? ¿El Senado nunca programó una audiencia? Como mujer negra y queer, todos deberían saber la respuesta. Es no. Continuemos con su narrativa. ¿Yo? Voy a ser alegre, libre y sin molestias”.

La senadora Tiara Mack respondió a las críticas por su tiktok haciendo twerking

La reflexión no se detuvo ahí, Tiara Mack usó su espacio para hablar sobre cómo ese clip haciendo twerking está relacionado con el cuerpo: “Hay algo muy raro y preocupante sucediendo en los Estados Unidos con respecto a la autonomía corporal, especialmente cuando se trata de comunidades históricamente marginadas, me refiero a mujeres, personas con útero, jóvenes intersex y personas trans. Yo, como una mujer negra, siempre he sabido que mi cuerpo no es mío y será politizado, criticado y bajo el escrutinio. Ahora, tras la revocación de Roe vs Wade, muchas mujeres blancas se están dando cuenta de que su cuerpo tampoco es suyo...”. El video de casi tres minutos explica las implicaciones de la reciente decisión de la Corte Suprema del país norteamericano en la vida de las mujeres afrodescendientes.

La senadora, como una parte de sus seguidores, defendió que el respeto no tiene nada que ver con lo que vista y lo que haga, ya que en una de sus respuestas dijo: “A mis electores les encanta que sea una persona real y divertida y no un robot. Mack se encuentra en campaña para ser reelecta en el Congreso en el Distrito 6 en Rhode Island. La elección primaria está programada para el 13 de septiembre y la general sucederá el 8 de noviembre. Al día de hoy, el Senado está mayoritariamente ocupado por funcionarios demócratas.