Una cadena de tiendas más baratas que Dollar Tree anuncia nuevas sucursales

Los consumidores de la zona noroeste del Pacífico de Estados Unidos tendrán como opción una cadena de tiendas más económica que Dollar Tree para realizar sus compras. Se trata de Five Below, una empresa que vende productos a precios accesibles.

Dónde abrirá Five Below las nuevas sucursales en Estados Unidos

La cadena minorista inaugurará ocho locales en total: siete en Washington y uno en Oregón. Estarán ubicados en grandes centros comerciales y zonas locales para facilitar el acceso de los consumidores a artículos a precios bajos, informó The Sun.

Five Belows se expande a paso firme por todo Estados Unidos y abre nuevas tiendas en Washington y Oregón (FiveBelow/Archivo) Five Belows

Según el sitio oficial de Five Below, las tiendas se ubicarán en las siguientes direcciones:

Sunrise Village: 10408 156th St East, Suite A101, Puyallup, WA

10408 156th St East, Suite A101, Puyallup, WA Centro de Celebración: 31417 Pacific Highway South, Federal Way, WA

31417 Pacific Highway South, Federal Way, WA Centro comercial Everett: 1402 SE Everett Mall Way, Suite 335, Everett, WA

1402 SE Everett Mall Way, Suite 335, Everett, WA Evergreen Crossing: 13806 E Indiana Avenue, Spokane Valley, WA

13806 E Indiana Avenue, Spokane Valley, WA Centro comercial Valley: 17 East Valley Mall Blvd, Suite 1, Union Gap, WA

17 East Valley Mall Blvd, Suite 1, Union Gap, WA Vintner Square: 2907 Queensgate Drive, Richland, WA

2907 Queensgate Drive, Richland, WA Alderwood Parkway: 2617 196th St SW, Suite 111, Lynnwood, WA

2617 196th St SW, Suite 111, Lynnwood, WA Cascade Plaza: 8905 SW Cascade Ave, Suite 130, Beaverton, OR

Los compradores encontrarán dulces, snacks, artículos de belleza y estilo, juguetes, tecnología, decoración del hogar y mucho más. La mayoría de los productos se puede conseguir entre US$1 y US$5, aunque algunos artículos de mayor valor superarán ese rango. De esta manera, Five Below busca ampliar el acceso a productos nuevos sin que los clientes deban gastar una fortuna.

Además, durante la temporada navideña, los consumidores podrán acceder a regalos y artículos decorativos de marcas reconocidas como Lego, Disney Stitch, Wicked, Bluey, Bob Esponja, Pokémon y otras.

Five Below ofrece productos y marcas variadas en la mayoría de los estados norteamericanos (FiveBelow/Archivo) Pixabay

Cuándo abrirán las nuevas tiendas de Five Below en Washington y Oregón

La compañía informó que las nuevas tiendas en Washington y Oregón abrirán sus puertas el viernes 7 de noviembre a las 10 hs. Para celebrar la inauguración, cada local ofrecerá un evento especial el sábado 8, con regalos, descuentos exclusivos, juegos con premios y diversas sorpresas para toda la familia.

La empresa también destacó que los primeros 100 clientes que visiten cada tienda ese día recibirán una tarjeta de regalo de US$10.

Una cadena en constante crecimiento

Five Below continúa su expansión con la apertura de nuevas tiendas en 2025. Las sucursales se distribuirán en distintas regiones del país y la compañía planea inaugurar al menos 150 locales este año, según El Diario NY.

Para este año, Five Below anunció la apertura de 150 tiendas (FiveBelow/Archivo) Freepick

La minorista, líder en su segmento, ofrece productos de alta calidad y tendencia, especialmente populares entre preadolescentes, adolescentes y adultos jóvenes. La mayoría de los artículos mantiene precios accesibles. Fundada en 2002, Five Below tiene su sede en Filadelfia, Pensilvania, y actualmente cuenta con más de 1850 tiendas en 44 estados.

Para el ejercicio fiscal completo de 2025, la empresa se fijó los siguientes objetivos:

Alcanzar ventas netas entre US$4,44 mil millones y US$4,52 mil millones , impulsadas por la apertura de unas 150 nuevas tiendas , lo que representaría un crecimiento del 5% al 7% en las ventas comparables.

, impulsadas por la apertura de unas , lo que representaría un crecimiento del 5% al 7% en las ventas comparables. Lograr una utilidad neta de entre US$253 millones y US$275 millones , y una utilidad neta ajustada de entre US$264 millones y US$286 millones.

, y una utilidad neta ajustada de entre US$264 millones y US$286 millones. Mantener gastos de capital brutos cercanos a US$210 millones.

En el último año, Five Below incorporó un director de marketing (CMO) para reforzar su estrategia digital y llegar a más consumidores, según PYMNTS.

“Cada vez más, los clientes inician sus compras en línea”, explicó la directora ejecutiva de Five Below, Winnie Park. “Descubren lo último y lo más popular en redes sociales, y necesitamos conectar con ellos dondequiera que estén”.

Con opciones de compra flexibles, como “Comprar en línea y retirar en tienda”, y una amplia variedad de artículos en todas las categorías, Five Below busca ofrecer a las familias del noroeste del Pacífico una experiencia de compra más accesible que la de otras cadenas minoristas.