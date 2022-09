Una conductora de Uber decidió exponer de forma insólita a un marido infiel y las redes estallaron

Una conductora de Uber fue protagonista de una controvertida anécdota al meterse de lleno en la vida de uno de sus pasajeros, cuando se convirtió en testigo involuntaria de su presunta infidelidad.

Roni, como se identifica en TikTok esta conductora de Uber de Dallas, Texas, compartió la anécdota a través de un video que no tardó en convertirse en viral, ya que ahí relató que decidió tomar cartas en el asunto.

La conductora contó el paso a paso de su escandaloso viaje. Aseguró que primero recogió al hombre y pudo ser testigo de cómo se despedía de su esposa e hijos frente a su casa. “Su mujer y los niños lo acompañaron hasta el coche y le dijeron: ‘Te quiero, papá’”, recordó. “Luego se sube y dice que añadió una parada”.

Roni no sospechó de nada raro y siguió las indicaciones de la ruta. No obstante, cuando llegaron al destino, una mujer con “poco equipaje” arribó al coche. “Se sube y dice: ‘Me alegro de que por fin te hayas alejado de tu maldita esposa’”, recordó Roni, quien además escuchó toda la conversación y vio cómo se desarrollaba la situación en la parte trasera de su vehículo. La conductora afirmó que el hombre besó a la pasajera y luego charlaron hasta que ella le preguntó cuando dejaría a su familia.

La conductora de Uber no se quedó callada cuando vio que el pasajero de Uber engañaba a su esposa

Según su relato, a sus oídos llegó gran parte de la conversación: “Estoy cansada. ¿Cuándo vas a dejar a tu mujer?”, le preguntó ella, a lo que él respondió: “Sabes que tengo algunas cosas de las que tengo que ocuparme. Hablemos de esto más tarde”.

Como todo se desarrollaba de una forma tan rápida, esta trabajadora optó por hacer algo arriesgado. Analizó que no tenía nada que perder porque estaba en su propio coche y no tenía un jefe. “Si decido terminar su viaje, es mi decisión. Uber no me va a despedir”, señaló en el clip y agregó: “Si estás haciendo algo así en mi coche, tengo derecho a manejarlo como me parezca”.

Dicho y hecho, la conductora aseguró que llevó a los amantes de vuelta a la casa del hombre y los hizo bajar del coche para exponerlos. “Si haces algo así en mi coche, no importa si eres hombre o mujer, esto te pasará”.

Los usuarios reaccionar a la historia

Los usuarios cuestionaron la forma de actuar de la conductora de Uber Unsplash

Según la conductora dijo, decidió hacer un servicio con “karma instantáneo”. El video, que ya suma más de ocho millones de reproducciones en TikTok, generó todo un debate.

Hubo muchos usuarios que festejaron su iniciativa, pero también otros que la cuestionaron por haberse metido en asuntos ajenos: “Mii reacción inicial fue ooooh, me encanta. Luego, mis pensamientos se dirigieron a esos pobres niños y ahí...”, le comentó una usuaria mientras que otros aseguraron: “Voto por ti para presidenta” y “Bien hecho. Esos bebés merecen un padre honesto y fiel”.