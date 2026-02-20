Una desaceleración de la economía enciende alarmas en EE.UU. y le suma presión a Trump de cara a unas elecciones cruciales

WASHINGTON.- Donald Trump llegó el jueves a un acto en Rome, en el estado de Georgia, con una estrategia clara: impulsar su agenda económica y persuadir a sus seguidores de que la crisis de asequibilidad terminó. “Heredamos un desastre con precios e inflación alta, y lo revertimos”, aseguró el presidente. Sin embargo, el alto costo de vida es aún una de las principales preocupaciones de los norteamericanos y la economía encendió este viernes una señal de alerta para el gobierno de cara al desafío electoral de noviembre.

Impactada por los 43 días de cierre del gobierno federal (el shutdown más largo de la historia), la guerra tarifaria y una moderación en el gasto de los consumidores, la economía norteamericana se enfrió drásticamente hacia el final del año pasado. En el último trimestre, el crecimiento se desaceleró a una tasa anualizada del 1,4%, según datos del Departamento de Comercio difundidos este jueves. En el trimestre previo, la expansión había sido del 4,4%.

El presidente Donald Trump en la Base Conjunta Andrews, en Maryland Mark Schiefelbein - AP

Esa ralentización en el periodo octubre-diciembre impactó además en el dato anual: el PBI de Estados Unidos creció 2,2% en 2025, tras haberse expandido 2,8% el año anterior. La noticia se sumó al fuerte revés que recibió este viernes Trump en la Corte Suprema, que con un fallo anuló la mayoría de los aranceles globales.

“El cierre del gobierno que hicieron los demócratas le costó a Estados Unidos al menos dos puntos del PBI. Por eso lo están haciendo, en formato mini, otra vez. ¡No a los shutdowns! Además, ¡bajen las tasas de interés! ¡[Jerome] Powell, con ‘dos retrasos’, es el peor!“, reaccionó Trump en su red Truth Social, al apuntar contra la oposición y el presidente de la Reserva Federal (Fed).

El Departamento de Comercio afirmó que el efecto total del shutdown, que se extendió del 1 de octubre al 12 de noviembre pasados, “no se puede cuantificar”. Sin embargo, una medida —la reducción en los servicios prestados por los empleados del gobierno federal— restó cerca de un punto porcentual al crecimiento del PBI ajustado a la inflación en el último trimestre, según los especialistas.

El nivel de gasto de los consumidores se desaceleró a un ritmo del 2,4%, desde el 3,5% del período anterior, debido principalmente a menores compras en bienes duraderos, según el informe.

El presidente Donald Trump, en el Salón Oval, en Washington. Alex Brandon� - AP�

Preocupados por las encuestas, que anticipan un escenario complicado para los republicanos de cara a las cruciales elecciones de medio término, algunos de los asesores de Trump quieren que el presidente se enfoque más en la economía doméstica, y menos en la política exterior. Los patrones históricos de las elecciones de medio término tienden a perjudicar al partido en el poder.

Una encuesta del Pew Research Center publicada a principios de este mes reveló que la mayoría de los estadounidenses tienen una opinión negativa de la economía: solo el 28% de los encuestados la califica como “buena o excelente”, mientras que el 72% la considera “regular o mala”. Además, la mayoría de los encuestados (52%) cree que las políticas de Trump empeoraron la economía.

“MAGA confía profundamente en el presidente sobre sus decisiones de seguridad nacional, pero el espectro de las elecciones de medio término ahora se cierne sobre cada acción”, señaló Steve Bannon, exestratega de Trump y referente del ala conservadora. “Lo respaldan, pero están ansiosos por la próxima tirada de dados”, graficó.

El segundo mandato de Trump ha estado dominado por los conflictos internacionales, como las guerras en Ucrania y la Franja de Gaza, el ataque a instalaciones nucleares de Irán el año pasado y las actuales advertencias al régimen de los ayatollahs, disputas comerciales con aliados, la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, amenazas de tomar el control de Groenlandia y la estrategia de máxima presión sobre Cuba.

Una persona hace compras en un supermercado de Schaumburg, Illinois Nam Y. Huh� - AP�

A principios de esta semana, según The Wall Street Journal, asesores del presidente convocaron una sesión de estrategia en un club del Capitolio, donde insistieron en que la economía será el tema principal de la campaña para las elecciones de noviembre.

El grupo, que incluía a funcionarios con planes de desplegarse por todo el país, recibió instrucciones de centrarse en temas como la reducción de los precios de la vivienda y de los medicamentos recetados, así como en las rebajas de impuestos que Trump impulsó en el Congreso el año pasado.

Los asesores de la Casa Blanca también se muestran inquietos sobre cómo los demócratas han aprovechado la crisis de asequibilidad en distintos comicios en los últimos meses, como en las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey.

President Trump visits The Varsity restaurant in Rome, GA! 🇺🇸 pic.twitter.com/2SP6czBmG8 — Margo Martin (@MargoMartin47) February 19, 2026

“Ellos causaron el problema de la asequibilidad, y nosotros lo hemos solucionado”, insistió Trump durante su discurso en Rome.

“Asequibilidad es la palabra política del momento. Los precios de los bienes básicos, como la vivienda y la atención médica, son una de las principales preocupaciones de los estadounidenses. También se convirtió en el término favorito de muchos políticos para referirse a este tema, en lugar de términos de moda como costo de vida o inflación”, señaló The Washington Post.

Muchos estadounidenses son "profundamente pesimistas sobre su futuro económico“, impulsados ​​por la “ansiedad financiera” y por la creencia generalizada de que un “estilo de vida de clase media está fuera del alcance de la mayoría”, según una encuesta de The New York Times/Siena. Casi el 60% de los votantes afirmó que le preocupa poder pagar los gastos básicos (alquiler, combustible, facturas y comestibles).

Otro dato de la Oficina de Análisis Económico, una agencia del Departamento de Comercio, publicado este viernes mostró que el llamado “índice de precios de gastos de consumo personal” subió 0,4% en diciembre, su mayor aumento en casi un año. En noviembre había tenido un alza de 0,2%.

A nivel nacional, la inflación se desaceleró al 2,4% anual en enero, frente al 2,7% en diciembre. Sin embargo, los consumidores siguen pagando precios más altos en muchos tipos de bienes que antes de la pandemia, lo que afectó los presupuestos familiares, señalan los expertos.