Una mamá le pidió cambiar de asiento para estar al lado de su hijo, pero cuando lo vio se indignó: “Ridículo”

escuchar

Viajar en familia no es tarea fácil y menos cuando hay niños dentro del grupo. Planear los itinerarios juntos, que contengan actividades aptas para todos, es un verdadero reto que requiere creatividad y paciencia. No obstante, aquellos que viajan alrededor del círculo familiar, sin estar plenamente conscientes de ello, pueden ayudar a que la dinámica fluya mejor con ciertas actitudes. Por ejemplo, al cederle el asiento a un adulto en el avión para que pueda estar más cerca de los chicos.

Recientemente, una joven compartió una anécdota en TikTok acerca de un viaje que involucró niños. “Creo que conocí a la peor persona posible y se sentó a mi lado en el avión”, comenzó la joven en un video que publicó en su cuenta, y advirtió que sabía que estaba al tanto de que se trataba de un tópico que era muy debatido en esa red social.

En ese sentido, planteó la interrogante acerca de cambiar de asiento dentro de un avión si una persona lo pedía para estar más cerca de sus hijos y explicó que no era inusual este tipo de pedidos. De hecho, recordó que cuando era pequeña, personas dentro de la aeronave cambiaron sus lugares para permitir que su hermano y ella pudieran volar juntos.

Le pidió cambiar de asientos para estar al lado de su hijo, pero a ella le pareció ridículo

Mientras la joven avanzaba en su relato, su lenguaje corporal mutaba hacia el enojo. Una madre le pidió si podía cambiar su asiento en la ventana, para que su hijo pudiera disfrutar de la vista, pero no se trató de un niño, sino de un joven de entre 16 y 17 años, en la visión de ella.

Por si fuera poco, la mujer explicó que cuando la madre le preguntaba si podía moverse y tomar el asiento del medio, ella recordó que ese “adolescente había hablado por teléfono con su novia durante todo el tiempo mientras abordaban”.

“No era su hijo pequeño. ¡Se trataba de un adulto!”, expresó en el clip, que hasta el momento sumó más de 1,4 millones de reproducciones en TikTok. Una vez que abordaron, la mujer se le acercó para preguntarle si podían cambiar de asientos para estar más cerca de su hijo y le señaló un lugar situado en el medio de una fila que a la joven no le agradó.

Cuando se viaja con niños, las familias suelen tratar de sentarse juntas para estar cerca de ellos UNSPLASH

“Cuando le pregunté quién era su hijo, me señaló a un hombre de al menos 1,90 metros de alto”, expresó ella, y luego agregó que no supo qué decir, porque sabía que la gente no se negaba a hacerlo y no quería parecer maleducada, pese a que no se sentía cómoda con la situación.

Entonces, tomó la determinación de rechazar el pedido de la mujer y optó por decirle que había pagado extra por ese asiento en la ventana, por lo que no se cambiaría de lugar. “Acto seguido, la madre me miró muy mal y se sentó en el asiento del medio junto a mí, mientras que su hijo estaba detrás de nosotras”, continuó.

Como suele suceder con este tipo de publicaciones, miles de personas manifestaron su opinión y le dieron la razón a la joven. “Por la forma en que la madre reaccionó es precisamente el por qué no debiste cederle tu asiento. Tomaste una buena decisión al mantenerte firme”, escribió un usuario.

LA NACION