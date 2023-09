escuchar

Una pareja, originaria de Glastonbury, Connecticut, se disponía a pasar unos días de aventura y diversión en frente a Jamestown, Rhode Island, cuando la mujer se encontró con una escena desgarradora: frente a sus ojos había un tiburón pequeño con la cabeza metida dentro de un guante de algún trabajador, el cual le impedía moverse con naturalidad en su propio hábitat.

Deb y Steve Dauphinais buceaban juntos cuando ella se percató del pequeño escualo, de apenas 41 centímetros de largo y que tenía la cabeza metida en el guante, a una profundidad de aproximadamente 10 metros. En un primer momento, pensó que estaba muerto, pero al verlo moverse le hizo un gesto a su esposo para que se uniera al rescate.

Con el propósito definido, Steve tomó la decisión de tirar del guante, que con el agua parecía aspirar la cabeza del pequeño tiburón. Tras un intento cauteloso, ambos lograron tener éxito en su misión. De acuerdo con Deb, no sintieron temor porque el ejemplar no era de gran tamaño, pero, aun así, fueron precavidos. “Nos miró a los dos, no parecía herido en absoluto, recuperó el equilibrio y luego nadó de regreso a donde se supone que debía estar”, narró Deb a la agencia AP.

Los crías de tiburón cada vez nacen más pequeños y débiles (foto ilustrativa) Pixabay

La mujer tenía experiencia en este tipo de casos, dado que es instructora de buceo desde hace 30 años: “Hay innumerables historias de criaturas que mueren a causa de la basura marina submarina”, contó. “Es un tema continuo que es muy cercano a mi corazón, pero estas son las únicas veces que he podido salvar algo así, al menos a un tiburón”, dijo al recordar que en otra ocasión logró liberar a una lubina negra que había terminado enganchada a una caña de pescar desechada.

Además de esta basura submarina, un informe de investigadores del Centro ARC de Excelencia para Estudios de Arrecifes de Coral de Australia en la Universidad James Cook y la Universidad de Massachusetts, citado por CNN en 2021, dio a conocer que los tiburones bebés nacen más pequeños, desnutridos y agotados debido a las consecuencias del cambio climático, que calienta los océanos del mundo.

El caso del caimán sin hocico

Hace unos días, una mujer que transitaba por una de las áreas del parque Wilson’s Landing, Sanford, vio a un cocodrilo al que le faltaba la parte superior de la mandíbula, justo a partir de los globos oculares. Desconcertada, solo atinó a tomar una foto que después compartió en redes sociales para pedir ayuda. “Al principio, mi cerebro no podía comprender que le faltaba toda la mandíbula superior”, dijo Eustacia Kanter al canal Fox35. “Cuando me di cuenta, me sentí muy mal por él y tomé la mejor imagen que pude con mi celular a cierta distancia para poder compartirla”.

Una mujer capturó la imagen de un caimán herido Eustacia Kanter, Katrina Shadix / Facebook

A través de un correo electrónico, la FWC (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission) informó que ya monitoreaban la zona donde fue visto el cocodrilo y aclaró que hasta ese momento no se habían registrado más reportes. “Tenemos una instalación autorizada que ya aceptó albergarlo y cuidarlo”, precisó.

LA NACION