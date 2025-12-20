Vacaciones de invierno 2025: ¿se necesita pasaporte para viajar a Puerto Rico?

En estas vacaciones de invierno, muchos residentes de Estados Unidos buscan escapar del frío y aprovechar las temperaturas cálidas y las playas de Puerto Rico. Sin embargo, antes de organizar el viaje surge una pregunta clave: qué documentación exigen las autoridades para ingresar a la isla caribeña.

Viajar a Puerto Rico desde EE.UU.: ¿se necesita pasaporte?

La respuesta figura en la guía oficial de USA.gov, el sitio del gobierno federal que reúne información sobre trámites y requisitos de viaje. Allí se aclara que la necesidad de pasaporte depende de las normas del destino, ya que no todos los territorios o Estados Libremente Asociados aplican las mismas exigencias.

El viaje entre Estados Unidos y Puerto Rico se rige por las mismas normas migratorias internas Freepick

En el caso específico de Puerto Rico, la guía es clara: los ciudadanos estadounidenses no necesitan pasaporte para viajar entre Estados Unidos y ese territorio. La misma condición rige tanto para el ingreso como para el regreso.

El propio gobierno de Puerto Rico, a través de su Departamento de Estado, detalla que las personas que visitan la isla desde EE.UU. están sujetas a las mismas restricciones y privilegios migratorios que rigen para cualquier otro destino dentro del país norteamericano.

No obstante, las autoridades aclaran que, a efectos de identificación, los viajeros deben portar algún documento válido, como una licencia de conducir, una identificación emitida por una agencia estatal o federal, o un certificado de nacimiento original, especialmente en controles de seguridad aeroportuarios.

Qué territorios no exigen pasaporte, según la normativa federal

De acuerdo con USA.gov, la excepción no se establece solo con Puerto Rico. En el mismo listado oficial, el gobierno incluye a:

Guam

La Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte

Islas Vírgenes de EE.UU.

Puerto Rico se consolida como una opción con menos trámites administrativos para los viajeros Freepick

USA.gov señala que los ciudadanos estadounidenses sí necesitan pasaporte para viajar a Samoa Americana, los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas Marshall y la República de Palaos.

En el caso de Samoa Americana, la normativa incorpora una aclaración puntual: además del pasaporte, también podría utilizarse un certificado de nacimiento. Esa alternativa no aparece mencionada para los demás destinos incluidos en ese grupo.

Puerto Rico en siete días: qué lugares visitar sin salir de EE.UU.

Según el sitio Dangerous Business, Puerto Rico se presenta como una alternativa caribeña especialmente elegida por residentes de Estados Unidos que buscan un viaje con menos exigencias administrativas.

Para estos visitantes, el blog de viajes propone un itinerario pensado para siete días orientado a conocer los principales atractivos del territorio, como:

San Juan y Viejo San Juan: el recorrido suele comenzar en la capital, y se enfoca en el casco histórico. Viejo San Juan se destaca por sus edificios coloniales, calles empedradas y fortalezas construidas durante el período español.

San Juan y Viejo San Juan son parte central en el recorrido por su valor histórico y urbano Freepick