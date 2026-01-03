Vale US$10 millones: la “joya” mexicana que duplicó su precio y ya es el jugador más caro de la Liga MX
Es el mediocampista de los Xolos de Tijuana; cuáles son los 10 jugadores más valiosos del fútbol mexicano
- 3 minutos de lectura'
A pesar de que la selección mexicana no atraviesa su mejor momento, el fútbol sigue produciendo talento joven que despierta el interés de clubes europeos. Tal es el caso de una joven promesa que duplicó recientemente su valor de mercado hasta alcanzar los 10 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los jugadores más cotizados de la Liga MX: Gilberto Mora.
Quién es el jugador mexicano que vale 10 millones de dólares
De acuerdo con el sirio especializado Transfermarkt, Gilberto Mora es actualmente el futbolista mexicano con mayor proyección económica en la liga local. Con apenas 17 años, el mediocampista de los Xolos de Tijuana se consolidó en 2025 como una de las grandes revelaciones del futbol nacional.
Apodado “Morita”, el joven futbolista registró 12 goles con su club, fue campeón de la Copa Oro 2025 con la selección mexicana y tuvo un papel protagónico en el Mundial Sub-20, donde anotó tres goles y convirtió un penal decisivo.
Su rendimiento constante y madurez dentro del campo provocaron que su valor se duplicara hasta llegar a los 10 millones de dólares, además de atraer la atención de varios equipos europeos.
Cuáles son los 10 jugadores más valiosos del fútbol mexicano
Además del jugador de Xolos, el sitio especializado también informó sobre los 10 jugadores más valiosos de la liga mexicana, con figuras de equipos como América, Cruz Azul y Toluca.
- Gilberto Mora (Xolos) – 10 millones de dólares
- Allan Saint-Maximin (América) – 10 millones de dólares
- Marcel Ruiz (Toluca) – 9 millones de dólares
- Erik Lira (Cruz Azul) – 9 millones de dólares
- Ángel Correa (Tigres) – 9 millones de dólares
- Alexis Vega (Toluca) – 9 millones de dólares
- Álvaro Fidalgo (América) – 8,5 millones de dólares
- Alejandro Zendejas (América) – 8,5 millones de dólares
- Germán Berterame (Monterrey) – 8,5 millones de dólares
- Armando “Hormiga” González (Chivas) – 7 millones de dólares
El crecimiento en el valor de mercado de jugadores jóvenes como Gilberto Mora refleja una tendencia cada vez más clara en la Liga MX: la apuesta por talento formado en casa con proyección internacional.
En los últimos años, clubes mexicanos han priorizado el desarrollo de juveniles para competir económicamente y atraer visores europeos, lo que podría traducirse en más exportaciones al futbol del Viejo Continente rumbo al Mundial de 2026.
México se prepara para jugar el Mundial 2026
Algunos de los jugadores más valiosos de la liga mexicana de fútbol también están en la mira para ser convocados a la selección nacional para disputar el Mundial 2026 de la FIFA, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá entre junio y julio.
Después del sorteo oficial, México quedó emparejado en el Grupo A con Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del Repechaje UEFA D, que se definirá entre los equipos de Dinamarca, Macedonia del Norte, República Checa o Irlanda.
Las fechas en que jugará la selección azteca en el Mundial son las siguientes:
- 11 de junio de 2026: México vs. Sudáfrica – Estadio Ciudad de México
- 18 de junio de 2026: México vs. Corea del Sur – Estadio Guadalajara
- 24 de junio de 2026: México vs. ganador del Repechaje UEFA D – Estadio Ciudad de México
