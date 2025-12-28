Mundial 2026: cuánto costó el nuevo diseño de la camiseta a la Selección de México

El nuevo uniforme de la Selección Mexicana de Fútbol será el que utilicen en el Mundial 2026 y ya fue estrenado en encuentros amistosos ante Uruguay y Paraguay. El diseño tiene como imagen principal a la Piedra del Sol, y la marca que lo creó pagó varios miles de pesos mexicanos por él.

Cuánto costó el nuevo diseño de la camiseta de México

Adidas pagó US$2305 (41.265 pesos mexicanos) por el diseño del nuevo jersey de la Selección de México, de acuerdo con TUDN.

La Piedra del Sol es la imagen principal del nuevo diseño de la camiseta de la Selección Mexicana de Futbol (dportenis.mx)

Este monto corresponde al pago de derechos del uso de la imagen de la Piedra del Sol, un monumento arqueológico. Ahora el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH, por sus siglas en español) permite que la marca comercialice las prendas deportivas.

El nuevo uniforme del equipo tricolor fue presentado al público el pasado 5 de noviembre y estrenado por los seleccionados en los partidos amistosos ante Uruguay, el 15 de noviembre, y Paraguay, el 18 de noviembre.

La Piedra del Sol ya había formado parte del diseño de la camiseta mexicana por primera vez en el Mundial de Francia 1998 y ya se encuentra a la venta en diferentes versiones: para aficionados y para jugadores.

Cómo es el diseño histórico de la nueva playera de México

Presentado por la Selección Nacional de México, se trata de un diseño que retoma parte de la historia de este país y destaca elementos culturales profundos como:

El color verde tradicional y los acentos en rojo que recuerdan al uniforme usado por los mexicanos en el Mundial de Francia 1998.

Una figura estilizada de la Piedra del Sol , como gráfico principal ubicado al centro de la playera.

, como gráfico principal ubicado al centro de la playera. Un escudo con efecto holograma 3D en la versión para jugadores.

En la parte posterior tiene la leyenda “Somos México”, escrita con tipografía estilo mesoamericano.

El nuevo jersey de la Selección Mexicana cuenta con elementos culturales e históricos que destacan (Selección Nacional de México)

Cuánto cuesta el nuevo jersey de México

Existen diferentes precios de la nueva camiseta del equipo mexicano de futbol, de acuerdo con el modelo. Según el sitio web de Adidas, donde se puede realizar la compra en línea, estos son:

El nuevo jersey de la Selección Mexicana tiene diferentes precios según su versión, aficionado o jugador (Selección Nacional de México)

Jersey local de la Selección Nacional Mexicana

Manga corta versión jugador personalizable: US$167,51 y para niño en US$139,58.

Manga larga versión jugador personalizable: US$178,68.

Manga corta personalizable: US$111,65.

Manga larga personalizable: US$128,41.

Las tallas disponibles van desde la extra chica hasta la extragrande, con versiones para mujer, para hombre y para niño.

La página de Adidas explica que la reproducción es autorizada por el INAH y que el jersey tiene un sistema de ventilación avanzada, con ingeniería y materiales que se ofrecen rendimiento fresco, seco y sin distracciones.

El diseño de la nueva camiseta de la Selección Mexicana será usado durante el Mundial 2026 (Facebook/Selección Nacional de México)

La camiseta está elaborada con material de tejido jacquard de punto transfer que brinda una sensación ligera y transpirabilidad. Además, es elegante y estilizado por su diseño de ajuste ceñido y el escudo de la Selección Nacional de México lenticular termotransferido.

Las principales diferencias entre la versión jugador y el modelo para aficionados es el corte, la del fan es más holgada, además de que los logos de la primera están termosellados y en el segundo modelo están bordados.

Cuál es el significado de la Piedra del Sol en México

Es un enorme monolito de aproximadamente 24 toneladas que fue descubierto en 1790 en el lado sur de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, de acuerdo con el INAH.

La Piedra del Sol es un símbolo de la cultura y la historia de México (INAH/Fabián González)

Los arqueólogos señalan que podía ser la forma en la que los mexicas medían en el tiempo, ya que su iconografía representa el mito de los cinco soles, con el nahui ollin, cuarto movimiento del sol, y el rostro de Tonatiuh, dios del Sol, en su centro.

La obra se encuentra en el Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México y también se piensa que era utilizada como plancha en la que se llevaban a cabo sacrificios.