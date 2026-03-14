Venezuela vs. Japón hoy: quién gana el partido de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol, según la IA

El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) 2026 alcanza su punto de máxima ebullición este sábado 14 de marzo en Miami. Venezuela se enfrenta a Japón en un duelo de eliminación directa que pone frente a frente a dos de las mejores rotaciones del torneo. Mientras que los asiáticos llegan con la intención de revalidar su corona sin conocer la derrota, el equipo venezolano busca dar el golpe definitivo en un estadio donde el apoyo latino será total.

Quién gana el partido de hoy según Gemini

“Tras procesar los datos de rendimiento, el pronóstico de Gemini se inclina hacia una victoria de Japón “, detalló la IA de Google.

se inclina hacia una “, detalló la IA de Google. “La clave reside en la extraordinaria profundidad de su pitcheo; un WHIP de 0.82 significa que Japón permite menos de un corredor por entrada, lo que dificultará enormemente el juego de contacto característico de Venezuela“.

“Aunque Venezuela tiene individualidades capaces de cambiar el juego, como Arráez o Acuña Jr., la tasa de ponches de Japón sugiere que pueden neutralizar los bates caribeños en momentos críticos”.

en momentos críticos”. “Gemini estima que Japón tiene un 63% de probabilidades de avanzar , apoyado en su control del montículo y la eficiencia de Ohtani”.

, apoyado en su control del montículo y la eficiencia de Ohtani”. “Sin embargo, si Venezuela logra estirar el partido y atacar al relevo intermedio nipón, el ambiente de Miami podría jugar a su favor para una remontada histórica”.

El encuentro se disputará este sábado 14 de marzo en el loanDepot Park de Miami a las 9:00 p.m. (hora del Este de EE.UU., por FOX).

El dominio de Japón: pitcheo intocable y Shohei Ohtani en modo leyenda

La selección japonesa ha sido, estadísticamente, la más dominante de la fase regular, terminando con un récord perfecto de 4 victorias y 0 derrotas.

Su cuerpo de lanzadores ha sido un muro infranqueable, registrando una efectividad colectiva de 2.12 ERA y un impresionante WHIP de 0.82.

En total, el pitcheo nipón ha recetado 49 ponches en apenas 34 entradas, limitando a sus rivales a un promedio de bateo de tan solo .167.

Los partidos y cruces de la fase final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 MLB

En la caja de bateo, Shohei Ohtani sigue desafiando los límites de lo posible.

El astro japonés lidera a su equipo con un promedio de bateo de .556, sumando 2 cuadrangulares, 6 carreras impulsadas y un OPS astronómico de 2.025.

Junto a él, Masataka Yoshida ha sido el complemento ideal, manteniendo un promedio de .500 y sumando otras 6 remolcadas para una ofensiva que ya acumula 34 carreras en el certamen.

Venezuela y la “Regadera”: el factor Luis Arráez para soñar

La selección de Venezuela clasificó a estos cuartos de final con un sólido récord de 3 victorias y 1 derrota.

Su pitcheo ha estado a la altura de las circunstancias, con una efectividad colectiva de 2.75 y un WHIP de 1.06. Estas cifras les permiten competir de igual a igual contra cualquier potencia mundial.

Luis Arráez ha sido una pesadilla para los lanzadores contrarios Lynne Sladky� - AP�

La gran carta de triunfo venezolana es Luis Arráez. El inicialista ha sido una pesadilla para los lanzadores contrarios, registrando un promedio de .500, con 2 jonrones y liderando al equipo con 9 carreras impulsadas.

Su OPS de 1.743 es el motor de una alineación que también cuenta con la peligrosidad de Ronald Acuña Jr., quien lidera al equipo con 8 carreras anotadas, y la consistencia de Maikel García, quien batea para un excelente .429.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.