Viajar a Europa: el nuevo requisito de huellas dactilares para estadounidenses a partir de octubre

Durante décadas, los turistas de Estados Unidos que viajaban a Europa tenían un proceso relativamente sencillo para ingresar a los países del continente: bastaba con mostrar el pasaporte en el control de aduanas y recibir el sello de entrada correspondiente. Sin embargo, este procedimiento cambiará pronto en Croacia, donde los visitantes deberán cumplir con un nuevo requisito a partir del 12 de octubre de 2025.

Cuál es el nuevo requisito para los estadounidenses en este país de Europa

Según el portal especializado Travel Off Path, los ciudadanos estadounidenses que deseen pasar sus vacaciones en Croacia ya no solo deberán presentar su pasaporte, sino también someterse a un proceso más moderno dentro del Sistema de Entrada y Salida (SES, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea.

¿Qué es el SES y cómo funciona?

El SES es un mecanismo tecnológico que busca reemplazar al tradicional sellado físico del pasaporte. A partir de su implementación, los turistas deberán escanear su documento en un quiosco electrónico ubicado en los aeropuertos o puntos de acceso al país.

Además, en el primer ingreso al territorio europeo bajo este sistema, los viajeros estarán obligados a proporcionar datos biométricos, como sus huellas digitales y una fotografía tomada en el mismo momento del registro. La información recopilada quedará almacenada en las bases de datos europeas por un período de hasta tres años, lo que permitirá que en futuros viajes solo se requiera un escaneo facial rápido para validar la identidad del visitante.

El objetivo de este nuevo procedimiento es reducir los tiempos de espera en los aeropuertos, mejorar la eficiencia del control fronterizo y, al mismo tiempo, reforzar la seguridad migratoria en los países del espacio Schengen.

¿El nuevo sistema es el mismo que ETIAS?

Una de las dudas más frecuentes entre los viajeros estadounidenses es si este sistema es equivalente al ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes), que también se implementará en Europa en los próximos años.

La respuesta es no. Ambos son procesos distintos, aunque complementarios:

El ETIAS , que entrará en vigor hacia fines de 2026, será un permiso digital obligatorio para turistas de países exentos de visa, como Estados Unidos. Este trámite deberá realizarse antes del viaje a través del portal oficial de la Unión Europea, con un costo aproximado de US$7,50 por persona .

, que entrará en vigor hacia fines de 2026, será un para turistas de países exentos de visa, como Estados Unidos. Este trámite deberá realizarse antes del viaje a través del portal oficial de la Unión Europea, con un costo aproximado de . El SES, en cambio, es un procedimiento físico en los aeropuertos y pasos fronterizos, donde se registran por primera vez los datos biométricos del viajero.

En la práctica, el ETIAS funcionará como una autorización previa, similar al eTA canadiense, mientras que el SES gestionará la verificación y registro en el momento de la llegada al continente.

Cuándo se aplicará el nuevo requisito en el resto de los países de Europa

Aunque Croacia será uno de los primeros países en aplicar este sistema desde octubre de 2025, la implementación será gradual. Se espera que el 10 de abril de 2026, los 30 países del espacio Schengen adopten plenamente el SES.

Esto significa que, hasta esa fecha, algunos destinos populares como París, Madrid o Roma seguirán utilizando el sello tradicional en el pasaporte. Sin embargo, muchas de estas ciudades ya tendrán disponibles los quioscos electrónicos para que los viajeros se familiaricen con el nuevo proceso.

Con este paso, Europa busca ponerse a la vanguardia en el control fronterizo mediante el uso de la biometría y la digitalización. Para los turistas estadounidenses, significará una adaptación necesaria, pero con la ventaja de que, una vez registrado el perfil, los viajes posteriores serán más rápidos y ágiles.

La combinación de ETIAS y SES marcará un nuevo estándar en los requisitos de ingreso a Europa, donde la tecnología reemplazará prácticas tradicionales, como el sello en el pasaporte, que hasta ahora era casi un símbolo del viaje.

A partir de octubre de 2025, quienes planeen disfrutar de las playas de Croacia o recorrer las ciudades históricas del continente deberán considerar este requisito adicional. El mensaje es claro: los viajes a Europa seguirán siendo accesibles para los estadounidenses, pero bajo nuevas reglas digitales y biométricas.