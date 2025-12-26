Viajar fuera de EE.UU. con green card vencida: cuándo sí y cuándo no se puede regresar

Salir de Estados Unidos como residente permanente legal implica cumplir ciertos requisitos para garantizar el reingreso. El vencimiento del documento físico no implica automáticamente la pérdida del estatus migratorio, pero puede complicar el regreso si no se cuenta con un respaldo documental válido.

Cuándo es posible regresar a Estados Unidos con la green card vencida

Las autoridades migratorias distinguen entre el estatus legal de residente permanente y la vigencia del plástico que lo acredita. Mientras el primero continúa, la tarjeta vencida deja de ser, por sí sola, un documento válido para viajar. Por ese motivo, antes de salir de EE.UU., es clave conocer qué escenarios permiten regresar y cuáles representan un riesgo.

La CBP es la agencia encargada de evaluar el reingreso de un residente permanente Facebook U.S. Customs and Border Protection

Existen situaciones en las que un residente permanente puede volver a ese país aun cuando su tarjeta esté vencida. El análisis depende de varios factores:

Si la renovación está en trámite.

Cuánto tiempo dura la ausencia.

Si el documento vence durante el viaje.

Qué pruebas adicionales se pueden presentar al momento de intentar volver a ingresar al país norteamericano.

Uno de los casos más comunes es cuando la persona inició el trámite de renovación antes del vencimiento. En ese escenario, el residente puede presentar la green card vencida junto con el aviso de recibo de la solicitud, conocido como formulario I-797C.

Ese comprobante extiende la validez del estatus por un período adicional, que puede alcanzar hasta 24 meses mientras el caso está en proceso.

“Puede mostrar su tarjeta verde vencida y su aviso de recibo como evidencia de estatus continuo para regresar a Estados Unidos”, asegura la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) a través de su sitio web.

También es posible reingresar, según la CBP, al utilizar documentación alternativa emitida por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés). Entre estas opciones se encuentra:

Pasaporte válido que incluya un sello ADIT vigente, una evidencia temporal de residencia permanente legal.

que incluya un sello ADIT vigente, una evidencia temporal de residencia permanente legal. Formulario I-94 con sello ADIT, identificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y fotografía del residente permanente.

Viajar fuera de Estados Unidos con una green card vencida es una situación compleja que depende de los documentos adicionales que poseas y de cuánto tiempo permanezcas fuera de EE.UU.

Qué ocurre si la tarjeta vence durante un viaje al extranjero

Otra situación habitual es cuando la green card vence mientras la persona ya se encuentra fuera de EE.UU. Si el viaje es temporal y no supera el año, existen mecanismos para facilitar el regreso sin perder el estatus.

En estos casos, el residente puede solicitar la llamada “Documentación del Transportista” mediante el formulario I-131A. Este trámite permite que una aerolínea autorice el embarque del pasajero sin enfrentar sanciones, ya que la empresa debe verificar que el viajero tenga autorización válida para ingresar al país norteamericano.

El proceso requiere el pago de una tarifa, la presentación de documentos personales y una entrevista en una embajada o consulado estadounidense.

La autorización resultante suele tener una validez limitada, generalmente de 30 días, y está destinada exclusivamente a permitir el regreso a EE.UU.

¿Quiénes deben tramitar el Permiso de Reingreso?

De acuerdo con el Uscis, quienes planifican viajes prolongados suelen recurrir al Permiso de Reingreso, que se solicita antes de salir mediante el formulario I-131. Este documento no reemplaza la green card, pero funciona como respaldo adicional para ausencias largas.

El permiso suele emitirse por hasta dos años y puede utilizarse para regresar incluso si la tarjeta de residente vence durante ese período.

No garantiza automáticamente la admisión, pero facilita el proceso al demostrar que el residente informó previamente su intención de ausentarse por un tiempo extendido.

El formulario I-131 puede servir para volver si la tarjeta de residencia permanente ha vencido Uscis

Cuándo no se puede regresar o el reingreso es peligroso

Existen escenarios en los que intentar volver a EE.UU. con una green card vencida puede derivar en problemas serios.

El primero es no contar con ningún documento que extienda o respalde el estatus. Una tarjeta vencida, sin aviso de recibo ni sello ADIT, suele ser insuficiente para abordar un vuelo o para ser admitido en el puerto de entrada.

Otro factor crítico es la duración de la ausencia. Permanecer fuera del país norteamericano por más de un año sin un permiso de reingreso puede llevar a que las autoridades consideren que el residente abandonó su estatus.

En estos casos, incluso con una green card válida, puede ser necesario solicitar una visa de residente que regresa, conocida como SB-1.

Además, el ingreso final siempre queda sujeto a la evaluación de un oficial de la CBP. Estos agentes tienen la facultad de analizar cada caso individualmente y decidir si admiten o no al viajero.

Cómo demostrar la intención de mantener la residencia permanente

Cuando un oficial migratorio evalúa si un residente abandonó su estatus, analiza la intención de la persona de seguir en EE.UU. Para ello, toma en cuenta diversos vínculos con ese país.

Entre los elementos más relevantes se encuentran:

La existencia de cuentas bancarias activas

Una licencia de conducir vigente

Declaraciones de impuestos

Propiedad de bienes raíces

Empleo en EE.UU.

Mantener una dirección postal estable

Solicitar un permiso de reingreso antes de viajar es otra señal clara de intención de regresar. Además, presentar pruebas que expliquen el motivo y la duración limitada del viaje puede resultar determinante.