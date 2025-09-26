Viajaron a Arkansas, compraron un kit de exploración y encontraron un “diamante marrón”: “Era una piedra inusual”

Una familia de Oklahoma terminó un paseo de cumpleaños con una sorpresa inesperada. Con las palas y coladores que habían comprado en una tienda de descuento, encontraron un diamante de 2,79 quilates en un parque estatal de Arkansas. El hallazgo sorprendió incluso a los especialistas, que dijeron que se trataba de una de las piedras más grandes registradas en el lugar durante este año.

La visita al parque de Arkansas donde encontraron un diamante valioso

Raynae Madison y su familia viajaron desde Oklahoma a Arkansas para celebrar el cumpleaños de su sobrino William. Como parte del paseo, decidieron ir al Crater of Diamonds, un parque estatal ubicado en Murfreesboro conocido por permitir a sus visitantes que busquen gemas.

Para hallar la piedra usaron palas y tamizadores de una tienda de descuento Parques estatales de Arkansas

Para la experiencia no llevaron herramientas ni equipos sofisticados. Según el comunicado de Parques Estatales de Arkansas, “compraron un equipo para excavar en la playa y herramientas de descuento para tamizar arena en una tienda de dólar”. Con esos elementos, eligieron un sector cercano al sendero Prospector y comenzaron a buscar piedras preciosas.

Primero llenaron varios baldes con tierra, mientras que luego se dedicaron a tamizarlos a ver qué encontraba. Fue en este momento cuando Madison notó algo diferente: “Una piedra brillante e inusual”.

La mujer explicó que pensó que esa piedra “se veía genial”, pero en realidad “no sabía qué era”. Después de mostrársela al resto de su familia, decidió acercarse al Centro de Descubrimiento de Diamantes del parque.

Allí se llevaron una gran sorpresa. Los especialistas les confirmaron que se trataba de un diamante marrón de 2,79 quilates. “¡Sinceramente, pensé que era demasiado grande para ser un diamante!”, señaló Madison.

Cómo es el diamante que encontró la familia en el parque estatal de Arkansas

Los expertos del parque detallaron que los diamantes marrones tienen una explicación geológica particular. La especialista Emma O’Neal explicó que “se producen debido a un proceso llamado deformación plástica, que crea defectos estructurales durante la formación o el movimiento de un diamante en el magma”.

Brillante y marrón, así es el diamante hallado por la familia Parques estatales de Arkansas

Esa deformación provoca que la luz refleje tonos rojos y verdes, lo que genera su característico color marrón. La piedra encontrada por la familia tenía una forma ovalada, con un tono similar al chocolate.

Con respecto a su valor, desde el parque aclararon: “El personal no clasifica ni valora los diamantes”. Por ello, su cotización solo podrá conocerse luego de un proceso de corte y evaluación profesional.

El diamante hallado es considerado uno de los más grandes de este año. Según las cifras oficiales, en lo que va de 2025 se descubrieron 403 piedras preciosas en el parque, pero solo cuatro superaron los dos quilates.

La familia aún no conoce el valor del diamante que encontraron Parques estatales de Arkansas

Otros hallazgos recientes en el Crater of Diamonds de Arkansas

El Crater of Diamonds es uno de los pocos lugares del mundo donde el público puede excavar y conservar las piedras preciosas que encuentra. Por esta razón, suelen tener historias como la de esta familia de Oklahoma.

Según señaló The New York Post, el francés Julien Navas localizó en 2024 un diamante de 7,46 quilates, al que llamó Carine en honor a su prometida. Ese mismo año, un agricultor de Minnesota descubrió una piedra que describió como “parecida a un caramelo” por su tamaño.

Por su parte, Raynae Madison contó que se sumó a la costumbre del parque de bautizar las piedras halladas allí y que su familia decidió nombrar “Diamante William” a la suya, para homenajear al cumpleañero.