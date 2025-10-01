Video: cómo fue la agresión de un guardia de seguridad a un joven en Baltimore

Un guardia de seguridad protagonizó un violento ataque contra un joven frente a un bar en Baltimore, Estados Unidos. El incidente, captado en video y difundido en redes sociales, muestra al guardia estrangulando a la víctima y luego golpeando su cabeza contra el parabrisas de un auto hasta romperlo. La agresión ocurrió el sábado frente al Cross Street Public House y generó una investigación policial.

La agresión de un guardia de seguridad a un joven

Según los informes, el incidente comenzó con una discusión entre el guardia y el estudiante, identificado por medios locales como estudiante de la Universidad Loyola en Maryland. El guardia sujetó al joven y lo estranguló. Un testigo grabó la escena con su teléfono celular, donde se escucha a personas pidiendo al guardia que detenga la agresión. El agresor no solo ignoró las súplicas, sino que golpeó la cabeza del joven contra el vidrio de un automóvil estacionado hasta romperlo.

Estados Unidos: un guardia de seguridad discutió con un joven, lo estranguló y rompió el vidrio de un auto con su cabeza

Las medidas que tomó el bar tras el incidente

El Cross Street Public House emitió un comunicado tras la viralización del video. En el texto, el bar informa que el agresor no es empleado directo del local, sino que se trataba de un agente contratado a través de una empresa de seguridad externa. “Hemos sido informados de la situación que ocurrió el sábado por la noche fuera de nuestras instalaciones. El individuo en cuestión NO es un empleado de Public House, y ya no trabajaremos con la empresa de seguridad que estuvo de servicio este fin de semana y que empleó al individuo.”

El bar anunció que rescindió el contrato con dicha empresa de seguridad y prohibió el ingreso del agresor al establecimiento. “Sus acciones no reflejan nuestros valores, y dicho individuo ha sido vetado, con efecto inmediato. Amamos a nuestros clientes y a nuestra comunidad, y continuaremos haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para brindar la experiencia segura y divertida que han llegado a conocer y esperar dentro de nuestro negocio”, señala el comunicado.

El comunicado de la discoteca de Baltimore tras la agresión que se viralizó en redes sociales Instagram

La reacción de las autoridades

El concejal de Baltimore, Isaac “Yitzy” Schleifer, se manifestó en X y exigió que el agresor rinda cuentas ante la Justicia.

La Policía de Baltimore informó que está al tanto del video y que inició una investigación. Aclara que hasta el momento no se ha recibido una denuncia formal por el incidente. “El Departamento de Policía de Baltimore (BPD) tiene conocimiento del video que muestra una agresión ocurrida en el bloque de unidades de E. Cross St. Hasta el momento, no se han recibido denuncias ni llamadas a la policía por este incidente. Los detectives están investigando activamente. Si tiene información, comuníquese”, informó la Policía.

La Policía de Baltimore informó que está al tanto del video y que inició una investigación (Fuente: @BaltimorePolice)

Investigación policial

La Policía de Baltimore confirmó que está investigando el incidente. Solicitó a cualquier persona que tenga información sobre la agresión que se ponga en contacto con las autoridades. Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre el estado de la investigación ni sobre posibles cargos contra el guardia de seguridad.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.