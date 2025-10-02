Qué dicen las encuestas entre Zohran Mamdani y Andrew Cuomo si Curtis Sliwa se baja de las elecciones de Nueva York

De acuerdo con un análisis de ABC News, el impacto inmediato de la renuncia de Adams podría ser más limitado de lo que se espera. Aunque su nombre permanecerá en las boletas debido a que venció el plazo para retirarlo oficialmente, las encuestas realizadas en septiembre reflejaban un nivel de apoyo muy bajo, lo que reduce el peso real de su candidatura en la competencia.

Los analistas aseguran que la salida de Adams no cambia demasiado el panorama Seth Wenig - AP

Los especialistas señalan que, en otro momento del año, la salida del alcalde habría tenido mayor influencia. El estratega demócrata Basil Smikle explicó que “si hubiera ocurrido en verano o inmediatamente después de las elecciones primarias, habría habido mucho más tiempo para moldear un enfrentamiento directo entre Cuomo y Mamdani”.