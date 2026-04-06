Medicamentos más baratos y facturas de energía controladas: las nuevas leyes que Spanberger firmó en Virginia

La gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, anunció la firma de un paquete de leyes que busca abordar las principales problemáticas de asequibilidad de la jurisdicción. Entre estas medidas, resalta la implementación de algunas disposiciones que restringen el costo de los medicamentos.

La ley SB 669 de Virginia firmada por Spanberger que restringe el costo de los medicamentos

En el desarrollo de la sesión regular 2026 de Virginia, la gobernadora promulgó una serie de medidas que impactan a los administradores de beneficios de farmacia (PBM) y aseguradoras de salud.

En concreto, la ley SB 669 regula a intermediarios que influyen en los precios de los medicamentos y contempla:

Exige que todas las aseguradoras de salud utilicen el modelo de precios de transferencia ( “pass-through” ).

). Restringe que los PBM obtengan ingresos de los servicios prestados a una aseguradora de salud, excepto por los montos derivados de una tarifa de gestión de beneficios de farmacia.

La ley SB 669 firmada por Abigail Spanberger en Virginia impacta en los intermediarios que suben los precios de los medicamentos @GovernorVA

Prohíbe explícitamente que los administradores de beneficios reviertan o vuelvan a presentar reclamos de farmacéuticos sin cumplir requisitos específicos.

Impide a los PBM reducir pagos a farmacias a una tasa de reembolso efectiva y denegar o disminuir reclamos de forma retroactiva, salvo en circunstancias muy limitadas.

Las leyes de Spanberger en Virginia que impactan en el costo de medicamentos y salud

Junto con la SB 669, la gobernadora firmó otras medidas que impactan directamente en la forma en que se regula el costo de medicamentos y los pagos por atención médica en Virginia:

SB405 : aumenta el acceso a atención médica de calidad y asequible mediante la inversión y el desarrollo del personal sanitario de Virginia.

aumenta el acceso a atención médica de calidad y asequible mediante la inversión y el desarrollo del personal sanitario de Virginia. HB220 y SB630 : prohíben a las aseguradoras de salud variar las tarifas de sus primas en base al uso de tabaco. Anteriormente, podían cobrar tarifas hasta 1,5 veces más altas que a los no fumadores.

prohíben a las aseguradoras de salud variar las tarifas de sus primas en base al uso de tabaco. Anteriormente, podían cobrar tarifas hasta que a los no fumadores. HB60: protege el acceso de los virginianos a la atención médica preventiva esencial. Impide cobrar una tarifa más elevada o negar el acceso al seguro a una persona por haber recibido profilaxis preexposición para la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana.

Para abordar los costos de salud y atención médica, la gobernadora Spanberger presentó la ley SB669 en Virginia, que exige el uso de un modelo de precios de transferencia directa @GovernorVA

La ley firmada por Spanberger en Virginia para reducir el costo de la energía

Otra de las medidas corresponde a frenar los elevados costos de las facturas de energía.

Según informó la gobernadora en un mensaje de X, en los últimos cinco años la cantidad de dinero necesaria para abordar estos gastos incrementó en un 36%.

La ley firmada por Spanberger para reducir los costos de energía en Virginia

Spanberger designó en primera instancia a un oficial jefe de energía, un puesto nuevo dentro del gobierno dedicado a encontrar medidas para mejorar la asequibilidad.

Luego, anunció la firma de las siguientes disposiciones legales:

HB1191 y SB377 : permiten a los clientes con alto consumo de energía invertir en nueva infraestructura, lo que aumenta la protección de los usuarios frente a un incremento de costos.

permiten a los clientes con alto consumo de energía invertir en nueva infraestructura, lo que aumenta la protección de los usuarios frente a un incremento de costos. HB369 : fomenta la inversión en tecnología energética de vanguardia, como la fusión y la energía nuclear.

fomenta la inversión en tecnología energética de vanguardia, como la fusión y la energía nuclear. SB505 : establece la obligación de evaluar cómo proteger a los usuarios frente a costos excesivos provocados por las fluctuaciones en los precios del combustible.

establece la obligación de evaluar cómo proteger a los usuarios frente a costos excesivos provocados por las fluctuaciones en los precios del combustible. HB562 : fomenta que las cooperativas eléctricas proporcionen energía más confiable a los clientes y ayuden a aliviar la demanda en la red.

fomenta que las cooperativas eléctricas proporcionen energía más confiable a los clientes y ayuden a aliviar la demanda en la red. HB889 y SB497 : incentivan la simplificación de los permisos para nueva infraestructura de transmisión de alto voltaje en corredores de servicios públicos y carreteras existentes.

incentivan la simplificación de los permisos para nueva infraestructura de transmisión de alto voltaje en corredores de servicios públicos y carreteras existentes. HB1225 y SB407: apoya el desarrollo de estaciones de carga para vehículos eléctricos para ampliar el acceso y la confiabilidad.